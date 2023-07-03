https://crimea.ria.ru/20230703/gde-v-simferopole-ne-budet-sveta-v-ponedelnik-1129761762.html

Где в Симферополе не будет света в понедельник

Где в Симферополе не будет света в понедельник - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Где в Симферополе не будет света в понедельник

В понедельник десятки улиц Симферополя днем останутся без электроснабжения из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T07:01

2023-07-03T07:01

2023-07-03T07:01

отключение электроэнергии в крыму

гуп рк "крымэнерго"

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новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В понедельник десятки улиц Симферополя днем останутся без электроснабжения из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".Так, в связи с капитальным ремонтом на трансформаторных подстанциях будет отсутствовать электроснабжение по следующим улицам: Сабрие Эреджепова, 1-21; Алим Азамат, 1-41; Достлукъ, 2-28, 1-31; Чкалова, 1, 5; Яшлык, 2-28 , 1-31; Севастопольская, 260; ул. Каверина, 1-25, 41, 20-60а; Изобильная, 2-30; Чора Батыр, 2-38 , 15-41; Эмель, 1-33; Мерджан, 2-46, 1-53.Кроме того, в период с 3 по 4 июля из-за ремонтов возможны отключения абонентов на ул. Войкова (Караманова), 2-14 А, 3-5; ул. Севастопольская/ул. Эстонская, 58/2; ул. Лихого, 1-7; ул. Севастопольская, 66, 31; ул. Парковая, 2; 1-7; пер. Парковый, 2-4, 1-3 ; ул. Тамбовская, 34-36, 37-51; ул. Бульварная, 2-4/5, 1/66-9; ул. Батурина, 2-14, 1-11; ул. Поповкина, 3; ул. Севастопольская – ул. Объездная (светофор); ул. Винницкая, 146-172 , 13-23; ул. Телефонный спуск, 21; ул. Связистов, 142-174, 131-159; ул. Высотная/ул. Бархатовой, 138-160, 90, 139-167; пер. Конечный, 2-16, 5-13; ул. Петровская балка, 318-340 , 285-305; ул. Производственная, 6-56; ул. Тарабукина, 165-167; пр-д Второй Петровский, 1-3; ш. Евпаторийское, 41/5-83/1; ш. Евпаторийское/ул. КИМ, 69/56, 71/89; пер. Кимовский, 9-13; пер. Персиковый, 3; ул. Ракетная, 6-8, 1/83-11, 13; ул. Хромченко, 23/5; ул. Дружных, 2-14, 1-13/16; ул. Механизаторов, 2-40, 1-41; ул. Тенистая, 2-50, 1-55; туп. Тенистый, 2-8, 1-9 ; пр. Победы, 226- 328; ул. Отважных, 2-42, 1-39; ул. Белая, 2-34, 1-37; ул. Маршала Рыбалко, 3.Также перебои со светом ожидаются на ул. Гридасова, 14; ул. Дмитриева, 2/17, 5; ул. Тесленко, 14, 11/13-25; по ГП-6; ул. Ясная, 2, 1-37; по ГП-8; ул. Ясная/ул. Тесленко, 23-25; ул. Уральская, 1, 9; ул. Генуэзская, 4-28, 9-13; ул. Генуэзская/ул. Механизаторов, 2/15-18; ул. Киммерийская, 2/27, 20, 3-21; ул. Братьев Айвазовских, 6-48, 17-41; ул. Апрельская, 4-38, 1-41; Белое-1 по ГП-54; ул. Журавлиная, 3, 25, 39; ул. Белая, 38-42, 29-41; ул. Сакская, 7-27; ул. Степная, 2-24, 1-23; ул. Тихая, 2-12, 1-13; пер. Майский, 2-6, 1-35; ул. Майская, 2-42, 1-23; заезд Майский, 2-6, 1-9 ; ул. Киммерийская/ул. Механизаторов, 1А/25А; пер. Урожайный, 2-8, 1-7; ул. Фестивальная, 2-30, 1-21; пер. Апрельский, 2-12, 3-15; пер. Фестивальный, 2-10, 1-5 ; ул. Школьная, 2-40, 1-51; ул. Ягодная, в р-не д. № 12; ул. Караимская, 6-28, 11-17; ул.Временно останутся без электричества абоненты на ул Крылова, 2-32, 3-33; ул. Крылова, 21/22 /ул. Караимская, 19, 22; ул. Турецкая, 30; ул. Севастопольская, 24; ул. Чехова, 16/17, 17-23; ул. Балаклавская, 89, 95; ул. М. Жукова, 17, 31А; ул. Киевская, 139А, 153А, 173; ул. Кечкеметская, 170/89-184Б, 131; ул. Сельвинского, 91; ул. Николаевская, 4, 1А; ул. Новосергеевская, 58; ул. Парниковая, 4-12, 1-16; ул. Северная, 4-12, 1-11; ул. Трудовая, 4-12, 1/3-13; ул. Ковыльная, 3-5А; ул. Пасечная, 2-12, 1-11 ул. Сотовая, 2-12, 1-11 ул. Счастливая, 2-10, 1-17.Ранее сообщалось, что в период с 23:00 3 июля будет ограничено водоснабжение более чем на 50 улицах Симферополя. Основной объем работ планируют выполнить до 23:00 вторника, 4 июля, а полное восстановление водоснабжения ожидается к 6 часа утра среды, 5 июля.

https://crimea.ria.ru/20230627/v-krymu-i-sevastopole-postroyat-dve-novye-elektrogazovye-podstantsii-1129660118.html

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