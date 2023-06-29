https://crimea.ria.ru/20230629/psb-obsudil-s-profsoobschestvom-kryma-kompleksnoe-razvitie-poluostrova-1129727210.html

ПСБ обсудил с профсообществом Крыма комплексное развитие полуострова

ПСБ обсудил с профсообществом Крыма комплексное развитие полуострова - РИА Новости Крым, 29.06.2023

ПСБ обсудил с профсообществом Крыма комплексное развитие полуострова

ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк") в Крыму предоставляет населению и бизнесу полный спектр высококачественных банковских услуг и сервисов, обеспечивает финансовое... РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T18:29

2023-06-29T18:29

2023-06-29T18:29

промсвязьбанк (псб)

крым

экономика

банк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк") в Крыму предоставляет населению и бизнесу полный спектр высококачественных банковских услуг и сервисов, обеспечивает финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов региона и готов наращивать сотрудничество, сообщила управляющий Крымским филиалом Светлана Сидорова, выступая на пленарном заседании форума "Строительный бизнес" в Симферополе.Как сообщает пресс-служба банка, ПСБ предлагает широкий спектр финансовых инструментов, направленных на поддержку и развитие рынка жилищного строительства. Ведущим застройщикам полуострова банк только в течение первого года работы в Крыму одобрил проектное финансирование более чем на 20 миллиардов рублей. ПСБ использует в том числе механизмы государственной поддержки, что позволяет снизить стоимость финансирования для застройщиков и компенсировать риски по проектам.Обладая успешным опытом реализации важнейших проектов в рамках государственно-частного партнерства как на федеральном, так и на региональном уровнях, ПСБ активно участвует в проектах по строительству и модернизации образовательных и социальных учреждений, объектов в сфере ЖКХ. Совместно с региональными властями банк реализует проекты, помогающие крымчанам решать жилищные вопросы с использованием программ ипотечного кредитования, а предпринимателям – получать действенные банковские инструменты развития бизнеса.* РекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ruerid: 4CQwVszH9pUhqZcVHwd

https://crimea.ria.ru/20230609/psb-predlozhil-biznesu-kryma-i-sevastopolya-spetsusloviya-obsluzhivaniya--1129292488.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), крым, экономика, банк