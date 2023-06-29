https://crimea.ria.ru/20230629/psb-obsudil-s-profsoobschestvom-kryma-kompleksnoe-razvitie-poluostrova-1129727210.html
ПСБ обсудил с профсообществом Крыма комплексное развитие полуострова
ПСБ обсудил с профсообществом Крыма комплексное развитие полуострова - РИА Новости Крым, 29.06.2023
ПСБ обсудил с профсообществом Крыма комплексное развитие полуострова
ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк") в Крыму предоставляет населению и бизнесу полный спектр высококачественных банковских услуг и сервисов, обеспечивает финансовое... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T18:29
2023-06-29T18:29
2023-06-29T18:29
промсвязьбанк (псб)
крым
экономика
банк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк") в Крыму предоставляет населению и бизнесу полный спектр высококачественных банковских услуг и сервисов, обеспечивает финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов региона и готов наращивать сотрудничество, сообщила управляющий Крымским филиалом Светлана Сидорова, выступая на пленарном заседании форума "Строительный бизнес" в Симферополе.Как сообщает пресс-служба банка, ПСБ предлагает широкий спектр финансовых инструментов, направленных на поддержку и развитие рынка жилищного строительства. Ведущим застройщикам полуострова банк только в течение первого года работы в Крыму одобрил проектное финансирование более чем на 20 миллиардов рублей. ПСБ использует в том числе механизмы государственной поддержки, что позволяет снизить стоимость финансирования для застройщиков и компенсировать риски по проектам.Обладая успешным опытом реализации важнейших проектов в рамках государственно-частного партнерства как на федеральном, так и на региональном уровнях, ПСБ активно участвует в проектах по строительству и модернизации образовательных и социальных учреждений, объектов в сфере ЖКХ. Совместно с региональными властями банк реализует проекты, помогающие крымчанам решать жилищные вопросы с использованием программ ипотечного кредитования, а предпринимателям – получать действенные банковские инструменты развития бизнеса.* РекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ruerid: 4CQwVszH9pUhqZcVHwd
https://crimea.ria.ru/20230609/psb-predlozhil-biznesu-kryma-i-sevastopolya-spetsusloviya-obsluzhivaniya--1129292488.html
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промсвязьбанк (псб), крым, экономика, банк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк") в Крыму предоставляет населению и бизнесу полный спектр высококачественных банковских услуг и сервисов, обеспечивает финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов региона и готов наращивать сотрудничество, сообщила управляющий Крымским филиалом Светлана Сидорова, выступая на пленарном заседании форума "Строительный бизнес" в Симферополе.
Как сообщает пресс-служба банка, ПСБ предлагает широкий спектр финансовых инструментов, направленных на поддержку и развитие рынка жилищного строительства. Ведущим застройщикам полуострова банк только в течение первого года работы в Крыму одобрил проектное финансирование более чем на 20 миллиардов рублей. ПСБ использует в том числе механизмы государственной поддержки, что позволяет снизить стоимость финансирования для застройщиков и компенсировать риски по проектам.
Обладая успешным опытом реализации важнейших проектов в рамках государственно-частного партнерства как на федеральном, так и на региональном уровнях, ПСБ активно участвует в проектах по строительству и модернизации образовательных и социальных учреждений, объектов в сфере ЖКХ. Совместно с региональными властями банк реализует проекты, помогающие крымчанам решать жилищные вопросы с использованием программ ипотечного кредитования, а предпринимателям – получать действенные банковские инструменты развития бизнеса.
"Важно, что поддержка предпринимательства предоставляет дополнительные возможности для участия в проектах ГЧП малого и среднего бизнеса, что также способствует развитию экономического потенциала территории, улучшению инвестиционного климата. Крым – одно из стратегически значимых для ПСБ направлений развития бизнеса. Банк планомерно наращивает сотрудничество как с органами власти, так и с бизнесом для реализации действующих и будущих масштабных проектов", - отметила Сидорова.
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ru
erid: 4CQwVszH9pUhqZcVHwd