https://crimea.ria.ru/20230626/v-rostove-gorit-krupneyshiy-zoopark-rossii---zhivotnykh-evakuiruyut-1129647706.html

В Ростове горит крупнейший зоопарк России - животных эвакуируют

В Ростове горит крупнейший зоопарк России - животных эвакуируют - РИА Новости Крым, 26.06.2023

В Ростове горит крупнейший зоопарк России - животных эвакуируют

В зоопарке Ростова-на-Дону крупный пожар, сейчас происходит эвакуация животных. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T20:02

2023-06-26T20:02

2023-06-26T20:05

ростов-на-дону

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

зоопарк

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В зоопарке Ростова-на-Дону крупный пожар, сейчас происходит эвакуация животных. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.Уточняется, что огонь распространился на площади 300 квадратных метров, пожару присвоен второй ранг сложности, угроза распространения отсутствует. К тушению привлечены 48 человек и 17 единиц техники. Пострадавших нет.Ростовский зоопарк - один из крупнейших в России и Европе. Он занимает территорию почти в 57 гектаров, что в 2,5 раза превышает площадь московского. В Ростовском зоопарке содержатся около пяти тысяч животных, относящихся к 400 видам, из которых более 30 видов внесены в Красную Книгу России.Читайте также на РИА Новости Крым:Большой пожар на полигоне ТБО в Крыму - что известноВ Судаке горит кафеНа окраине Симферополя виден столб дыма: что случилось

ростов-на-дону

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, зоопарк, новости