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В Ростове горит крупнейший зоопарк России - животных эвакуируют
В Ростове горит крупнейший зоопарк России - животных эвакуируют - РИА Новости Крым, 26.06.2023
В Ростове горит крупнейший зоопарк России - животных эвакуируют
В зоопарке Ростова-на-Дону крупный пожар, сейчас происходит эвакуация животных. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T20:02
2023-06-26T20:02
2023-06-26T20:05
ростов-на-дону
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
зоопарк
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В зоопарке Ростова-на-Дону крупный пожар, сейчас происходит эвакуация животных. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.Уточняется, что огонь распространился на площади 300 квадратных метров, пожару присвоен второй ранг сложности, угроза распространения отсутствует. К тушению привлечены 48 человек и 17 единиц техники. Пострадавших нет.Ростовский зоопарк - один из крупнейших в России и Европе. Он занимает территорию почти в 57 гектаров, что в 2,5 раза превышает площадь московского. В Ростовском зоопарке содержатся около пяти тысяч животных, относящихся к 400 видам, из которых более 30 видов внесены в Красную Книгу России.Читайте также на РИА Новости Крым:Большой пожар на полигоне ТБО в Крыму - что известноВ Судаке горит кафеНа окраине Симферополя виден столб дыма: что случилось
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ростов-на-дону, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, зоопарк, новости
В Ростове горит крупнейший зоопарк России - животных эвакуируют
МЧС: из-за пожара в ростовском зоопарке эвакуируют животных
20:02 26.06.2023 (обновлено: 20:05 26.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В зоопарке Ростова-на-Дону крупный пожар, сейчас происходит эвакуация животных. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
"В 18.33 произошло возгорание кровли административного здания (музея истории) на улице Зоологическая, 3, проводится эвакуация животных", - цитирует ресурс представителя МЧС.
Уточняется, что огонь распространился на площади 300 квадратных метров, пожару присвоен второй ранг сложности, угроза распространения отсутствует. К тушению привлечены 48 человек и 17 единиц техники. Пострадавших нет.
Ростовский зоопарк - один из крупнейших в России и Европе. Он занимает территорию почти в 57 гектаров, что в 2,5 раза превышает площадь московского. В Ростовском зоопарке содержатся около пяти тысяч животных, относящихся к 400 видам, из которых более 30 видов внесены в Красную Книгу России.
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