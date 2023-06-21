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Завтра была война: в Симферополе зажгли огненные картины и свечи памяти - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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Завтра была война: в Симферополе зажгли огненные картины и свечи памяти
Завтра была война: в Симферополе зажгли огненные картины и свечи памяти - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Завтра была война: в Симферополе зажгли огненные картины и свечи памяти
В канун Дня памяти и скорби на территории мемориального комплекса "Концлагерь Красный" в Симферополе прошли мемориальные мероприятия, посвященные 82-й годовщине РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T21:24
2023-06-21T21:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В канун Дня памяти и скорби на территории мемориального комплекса "Концлагерь Красный" в Симферополе прошли мемориальные мероприятия, посвященные 82-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.Вечером 21 июня Волонтеры Победы Крыма провели акции "Огненные картины войны" и "Свеча памяти". По традиции, первую свечу в память о погибших в годы Великой Отечественной войны зажгли от пламени Вечного огня. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.В мемориальных мероприятиях приняли участие неравнодушная молодежь, жители и гости города.Памятные мероприятия прошли в Симферополе, Ялте и Евпатории.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане зажгли свечи памяти в честь узников и жертв фашистовКрым гордится: молодежь зажгла в Симферополе свечи ПобедыВ Крыму встретили частицу Вечного Огня с могилы Неизвестного солдата
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Завтра была война: в Симферополе зажгли огненные картины и свечи памяти

Огненные картины войны и свечи памяти зажгли в Симферополе в канун Дня памяти и скорби

21:24 21.06.2023
 
© РИА Новости КрымВолонтеры зажгли огненные картины войны и свечи памяти в Симферополе
Волонтеры зажгли огненные картины войны и свечи памяти в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В канун Дня памяти и скорби на территории мемориального комплекса "Концлагерь Красный" в Симферополе прошли мемориальные мероприятия, посвященные 82-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.
В сессионном зале Госсовета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
12:35
Селу в Крыму присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести"
Вечером 21 июня Волонтеры Победы Крыма провели акции "Огненные картины войны" и "Свеча памяти". По традиции, первую свечу в память о погибших в годы Великой Отечественной войны зажгли от пламени Вечного огня. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
"Пока мы помним о ветеранах, их подвиги живы! В ночь на 22 июня по всему миру зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы", – сообщили представители волонтерской организации.
В мемориальных мероприятиях приняли участие неравнодушная молодежь, жители и гости города.
Памятные мероприятия прошли в Симферополе, Ялте и Евпатории.
© РИА Новости КрымВолонтеры зажгли огненные картины войны и свечи памяти в Симферополе
Волонтеры зажгли огненные картины войны и свечи памяти в Симферополе
1 из 4
Волонтеры зажгли огненные картины войны и свечи памяти в Симферополе
© РИА Новости Крым
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюВолонтеры зажгли огненные картины войны и свечи памяти в Симферополе
Волонтеры зажгли огненные картины войны и свечи памяти в Симферополе
2 из 4
Волонтеры зажгли огненные картины войны и свечи памяти в Симферополе
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
© РИА Новости КрымВолонтеры зажгли огненные картины войны и свечи памяти в Симферополе
Волонтеры зажгли огненные картины войны и свечи памяти в Симферополе
3 из 4
Волонтеры зажгли огненные картины войны и свечи памяти в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВолонтеры зажгли огненные картины войны и свечи памяти в Симферополе
Волонтеры зажгли огненные картины войны и свечи памяти в Симферополе
4 из 4
Волонтеры зажгли огненные картины войны и свечи памяти в Симферополе
© РИА Новости Крым
1 из 4
Волонтеры зажгли огненные картины войны и свечи памяти в Симферополе
© РИА Новости Крым
2 из 4
Волонтеры зажгли огненные картины войны и свечи памяти в Симферополе
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
3 из 4
Волонтеры зажгли огненные картины войны и свечи памяти в Симферополе
© РИА Новости Крым
4 из 4
Волонтеры зажгли огненные картины войны и свечи памяти в Симферополе
© РИА Новости Крым
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КрымСимферопольВеликая Отечественная войнаКрым в Великой Отечественной войнеНовости КрымаВолонтерыВолонтеры ПобедыОбщество
 
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21:58Главные события и заявления дня: 21 июня
21:32Главные новости Крыма: 21 июня
21:24Завтра была война: в Симферополе зажгли огненные картины и свечи памяти
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