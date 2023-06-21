Завтра была война: в Симферополе зажгли огненные картины и свечи памяти

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В канун Дня памяти и скорби на территории мемориального комплекса "Концлагерь Красный" в Симферополе прошли мемориальные мероприятия, посвященные 82-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.Вечером 21 июня Волонтеры Победы Крыма провели акции "Огненные картины войны" и "Свеча памяти". По традиции, первую свечу в память о погибших в годы Великой Отечественной войны зажгли от пламени Вечного огня. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.В мемориальных мероприятиях приняли участие неравнодушная молодежь, жители и гости города.Памятные мероприятия прошли в Симферополе, Ялте и Евпатории.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане зажгли свечи памяти в честь узников и жертв фашистовКрым гордится: молодежь зажгла в Симферополе свечи ПобедыВ Крыму встретили частицу Вечного Огня с могилы Неизвестного солдата
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В канун Дня памяти и скорби на территории мемориального комплекса "Концлагерь Красный" в Симферополе прошли мемориальные мероприятия, посвященные 82-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.
Вечером 21 июня Волонтеры Победы Крыма провели акции "Огненные картины войны" и "Свеча памяти". По традиции, первую свечу в память о погибших в годы Великой Отечественной войны зажгли от пламени Вечного огня. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
"Пока мы помним о ветеранах, их подвиги живы! В ночь на 22 июня по всему миру зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы", – сообщили представители волонтерской организации.
В мемориальных мероприятиях приняли участие неравнодушная молодежь, жители и гости города.
Памятные мероприятия прошли в Симферополе, Ялте и Евпатории.
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