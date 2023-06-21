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В Симферополе сбили байкера

В Симферополе сбили байкера - РИА Новости Крым, 21.06.2023

В Симферополе сбили байкера

Один человек пострадал в результате аварии с участием легкового автомобиля ВАЗ-21440 и мотоцикла Honda в Симферополе, полиция проводит проверку по факту... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T13:06

2023-06-21T13:06

2023-06-21T13:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате аварии с участием легкового автомобиля ВАЗ-21440 и мотоцикла Honda в Симферополе, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Авария произошла накануне вечером на улице Киевская."По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-21440, двигаясь со стороны улицы Садовая в направлении площади Куйбышева, при осуществлении левого поворота на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом Honda, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.В результате ДТП 32-летний водитель мотоцикла получил травмы, его доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.Ранее в Симферополе в аварии с участием двух легковых автомобилей пострадал один человек. По предварительной информации, один из водителей не уступил дорогу другому при выезде с прилегающей территории. Полиция проводит проверку по факту происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе перевернулась иномарка - есть вопросы к качеству дорогиШестилетний мальчик попал под колеса авто в КерчиСтрашное ДТП под Белогорском в Крыму - погиб водитель, трое пострадали

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