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Какой сегодня праздник: 16 июня - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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Какой сегодня праздник: 16 июня
Какой сегодня праздник: 16 июня - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Какой сегодня праздник: 16 июня
Сегодня в мире отмечают Международный день семейных денежных переводов и чествуют младших братьев. Еще 98 лет назад был основан международный детский центр... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-16T00:00
2023-06-15T18:09
общество
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Сегодня в мире отмечают Международный день семейных денежных переводов и чествуют младших братьев. Еще 98 лет назад был основан международный детский центр "Артек", а ровно 60 лет назад Валентина Терешкова стала первой женщиной в космосе.Что празднуют в мире16 июня под эгидой ООН отмечается Международный день семейный денежных переводов, который был учрежден по инициативе Международного Фонда сельскохозяйственного развития. Главная цель – признание финансового вклада трудящихся-мигрантов в устойчивое развитие своих стран.Также во всем мире в этот день отмечается День защиты детей Африки или День африканского ребенка. Праздник призван обратить внимание политиков всех стран и мировой общественности на проблемы, с которыми сталкиваются африканские дети.Еще в этот четверг можно отметить День младших братьев, День оранжевой одежды и День чекушки – тары из стекла, объем которой равен 250 мл. Название возникло в от старинного "четушка" – мера, равная примерно четверти литра. Кстати, до Октябрьской революции 1917 года 250-граммовые шкалики называли "жуликами".Знаменательные события16 июня 1903 года молодой американский инженер Генри Форд основал свою собственную автомобильную фирму Ford Motor Company. Сегодня компания, производящая автомобили под маркой Ford, является четвертым в мире производителем автомобилей по объему выпуска за весь период существования и вторым на рынке в Европе после Volkswagen.1925 году в крымском Гурзуфе открылся Всесоюзный пионерский лагерь "Артек". Его основали как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезной интоксикацией. Первые 80 пионеров разместились в брезентовых палатках. Постепенно "Артек" из небольшого палаточного лагеря вырос в один из самых крупных в мире комплексов детского отдыха.Лагерь получил свое название по месту расположения - в урочище Артек на берегу одноименной реки. Происхождения этого слова - тюркское либо греческое. Наиболее известные версии связаны с греческими словами "медведь" (по расположению у Медведь-горы), "хлеб", "перепелка". В самом лагере популярнее всего версия про перепелку.В 1963 году в этот день с космодрома Байконур стартовал корабль "Восток-6". На его борту находилась Валентина Терешкова (позывной "Чайка"). Именно она стала первой в мире женщиной-космонавтом. Кстати, Терешкова готовилась к своему космическому полету в Крыму.В 1959 году в Москве открылась Выставка достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ). Выставочный комплекс в Останкинском районе - второй по величине в Москве и входит в число пятидесяти крупнейших выставочных центров мира. Ежегодно ВДНХ посещают 30 млн гостей.Кто родился16 июня 1313 года в Италии родился итальянский писатель и поэт, представитель эпохи раннего Возрождения Джованни Боккаччо. Вместе с Данте и Петраркой он оказал существенное влияние на развитие всей европейской культуры. Вершина его творчества – книга новелл "Декамерон".В 1735 году на свет появился русский военачальник, генерал-аншеф и главнокомандующий Черноморским флотом Иван Ганнибал. Также он считается основателем Херсона.16 июня 1971 года - дата рождения рэпера, продюсера и актера из Гарлема Тупака Шакура. Тупак - один из самых известных хип-хоп исполнителей в истории. Журнал Rolling Stone поместил его на 86 позицию в списке ста величайших исполнителей всех времен.Еще в этот день родидись маршал Советского Союза, Герой Советского Союза Федор Толбухин, оперная певица, народная артистка РСФСР Елена Кругликова, российская писательница Александра Маринина, российская актриса театра, кино и дубляжа Ольга Кузьмина.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 16 июня

Что празднуют в России и в мире в пятницу, 16 июня

00:00 16.06.2023
 
© Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFPЖенщина в маске фотографирует себя на фоне граффити с лицом рэпера Тупака Шакура 5 мая 2020 года в районе Гарлема в Нью-Йорке.
Женщина в маске фотографирует себя на фоне граффити с лицом рэпера Тупака Шакура 5 мая 2020 года в районе Гарлема в Нью-Йорке.
© Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Сегодня в мире отмечают Международный день семейных денежных переводов и чествуют младших братьев. Еще 98 лет назад был основан международный детский центр "Артек", а ровно 60 лет назад Валентина Терешкова стала первой женщиной в космосе.

Что празднуют в мире

16 июня под эгидой ООН отмечается Международный день семейный денежных переводов, который был учрежден по инициативе Международного Фонда сельскохозяйственного развития. Главная цель – признание финансового вклада трудящихся-мигрантов в устойчивое развитие своих стран.
Также во всем мире в этот день отмечается День защиты детей Африки или День африканского ребенка. Праздник призван обратить внимание политиков всех стран и мировой общественности на проблемы, с которыми сталкиваются африканские дети.
Еще в этот четверг можно отметить День младших братьев, День оранжевой одежды и День чекушки – тары из стекла, объем которой равен 250 мл. Название возникло в от старинного "четушка" – мера, равная примерно четверти литра. Кстати, до Октябрьской революции 1917 года 250-граммовые шкалики называли "жуликами".

Знаменательные события

16 июня 1903 года молодой американский инженер Генри Форд основал свою собственную автомобильную фирму Ford Motor Company. Сегодня компания, производящая автомобили под маркой Ford, является четвертым в мире производителем автомобилей по объему выпуска за весь период существования и вторым на рынке в Европе после Volkswagen.
1925 году в крымском Гурзуфе открылся Всесоюзный пионерский лагерь "Артек". Его основали как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезной интоксикацией. Первые 80 пионеров разместились в брезентовых палатках. Постепенно "Артек" из небольшого палаточного лагеря вырос в один из самых крупных в мире комплексов детского отдыха.
Лагерь получил свое название по месту расположения - в урочище Артек на берегу одноименной реки. Происхождения этого слова - тюркское либо греческое. Наиболее известные версии связаны с греческими словами "медведь" (по расположению у Медведь-горы), "хлеб", "перепелка". В самом лагере популярнее всего версия про перепелку.
В 1963 году в этот день с космодрома Байконур стартовал корабль "Восток-6". На его борту находилась Валентина Терешкова (позывной "Чайка"). Именно она стала первой в мире женщиной-космонавтом. Кстати, Терешкова готовилась к своему космическому полету в Крыму.
В 1959 году в Москве открылась Выставка достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ). Выставочный комплекс в Останкинском районе - второй по величине в Москве и входит в число пятидесяти крупнейших выставочных центров мира. Ежегодно ВДНХ посещают 30 млн гостей.

Кто родился

16 июня 1313 года в Италии родился итальянский писатель и поэт, представитель эпохи раннего Возрождения Джованни Боккаччо. Вместе с Данте и Петраркой он оказал существенное влияние на развитие всей европейской культуры. Вершина его творчества – книга новелл "Декамерон".
В 1735 году на свет появился русский военачальник, генерал-аншеф и главнокомандующий Черноморским флотом Иван Ганнибал. Также он считается основателем Херсона.
16 июня 1971 года - дата рождения рэпера, продюсера и актера из Гарлема Тупака Шакура. Тупак - один из самых известных хип-хоп исполнителей в истории. Журнал Rolling Stone поместил его на 86 позицию в списке ста величайших исполнителей всех времен.
Еще в этот день родидись маршал Советского Союза, Герой Советского Союза Федор Толбухин, оперная певица, народная артистка РСФСР Елена Кругликова, российская писательница Александра Маринина, российская актриса театра, кино и дубляжа Ольга Кузьмина.
 
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Заголовок открываемого материала
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