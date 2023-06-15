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РНКБ подписал соглашение о создании туркластера на 110 млрд рублей - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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РНКБ подписал соглашение о создании туркластера на 110 млрд рублей
РНКБ подписал соглашение о создании туркластера на 110 млрд рублей - РИА Новости Крым, 15.06.2023
РНКБ подписал соглашение о создании туркластера на 110 млрд рублей
РНКБ Банк подписал с правительством Крыма и компанией "АйСи Инвест" трехстороннее соглашение о реализации инвестпроекта создания туркластера на территории около РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T15:58
2023-06-15T16:00
рнкб (пао)
экономика
общество
крым
ленинский район
симферополь
инвестиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. РНКБ Банк подписал с правительством Крыма и компанией "АйСи Инвест" трехстороннее соглашение о реализации инвестпроекта создания туркластера на территории около 100 гектаров в Ленинском районе республики, сообщает банк.Соглашение подписали в рамках ПМЭФ зампредседателя правительства Республики Крым – постпред РК при президенте РФ Георгий Мурадов, председатель правления РНКБ Михаил Якунин и председатель совета директоров компании "АйСи Инвест" Павел Кузнецов.На территории кластера планируется строительство спортивного и санаторно-курортного комплексов, отелей разных категорий, аквапарка, стоянки для водного транспорта, аутлета, концертного зала и других объектов. Кроме того, будут построены общеобразовательная школа, детские сады и поликлиника.Частные инвестиции в проект составят 110 миллиардов рублей, ежегодные налоговые отчисления при полной реализации проекта составят три миллиарда рублей.Кроме того, РНКБ и "АйСи Инвест" подписали соглашение о реализации инвестпроекта создания делового квартала класса А+"Sota" в Симферополе на сумму 4 миллиарда рублей. Это инновационное пространство с элементами арт-дизайна площадью 20 тысяч квадратных метров. Первую очередь проекта планируется запустить в конце 2023 года.
https://crimea.ria.ru/20230615/okeanarium-koleso-obozreniya-i-muzey-v-krymu-postroyat-turisticheskiy-park-1129407190.html
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рнкб (пао), экономика, общество, крым, ленинский район, симферополь, инвестиции
РНКБ подписал соглашение о создании туркластера на 110 млрд рублей

РНКБ подписал соглашение о создании туркластера в Крыму на 110 млрд рублей

15:58 15.06.2023 (обновлено: 16:00 15.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. РНКБ Банк подписал с правительством Крыма и компанией "АйСи Инвест" трехстороннее соглашение о реализации инвестпроекта создания туркластера на территории около 100 гектаров в Ленинском районе республики, сообщает банк.
Соглашение подписали в рамках ПМЭФ зампредседателя правительства Республики Крым – постпред РК при президенте РФ Георгий Мурадов, председатель правления РНКБ Михаил Якунин и председатель совета директоров компании "АйСи Инвест" Павел Кузнецов.
На территории кластера планируется строительство спортивного и санаторно-курортного комплексов, отелей разных категорий, аквапарка, стоянки для водного транспорта, аутлета, концертного зала и других объектов. Кроме того, будут построены общеобразовательная школа, детские сады и поликлиника.
Частные инвестиции в проект составят 110 миллиардов рублей, ежегодные налоговые отчисления при полной реализации проекта составят три миллиарда рублей.
"Кластер станет мощным драйвером развития экономики Ленинского района и Республики Крым в целом", - приводятся в сообщении слова Якунина.
Кроме того, РНКБ и "АйСи Инвест" подписали соглашение о реализации инвестпроекта создания делового квартала класса А+"Sota" в Симферополе на сумму 4 миллиарда рублей. Это инновационное пространство с элементами арт-дизайна площадью 20 тысяч квадратных метров. Первую очередь проекта планируется запустить в конце 2023 года.
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