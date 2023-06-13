https://crimea.ria.ru/20230613/rnkb-vydal-samozanyatym-klientam-ipotechnykh-kreditov-na-25-mlrd-rubley-1129357518.html

РНКБ выдал самозанятым клиентам ипотечных кредитов на 2,5 млрд рублей

РНКБ выдал самозанятым клиентам ипотечных кредитов на 2,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 13.06.2023

РНКБ выдал самозанятым клиентам ипотечных кредитов на 2,5 млрд рублей

РНКБ Банк (ПАО) выдал самозанятым клиентам 2,5 миллиарда рублей в рамках ипотечных кредитов за два года. РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T17:02

2023-06-13T17:02

2023-06-13T17:10

рнкб (пао)

крым

банк

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) выдал самозанятым клиентам 2,5 миллиарда рублей в рамках ипотечных кредитов за два года.В апреле 2021 года самозанятые граждане наравне с официально трудоустроенными получили возможность пользоваться действующими кредитными программами РНКБ – ипотекой, кредитами наличными, автокредитами, кредитными картами, рефинансированием потребительских кредитов и другими. Для этого им достаточно зарегистрироваться в качестве самозанятых при помощи специального сервиса в мобильном приложении РНКБ (18+).На сегодняшний день количество клиентов, которые зарегистрировались в мобильном приложении РНКБ в качестве самозанятых, превысило 70 тысяч. Более 20 тысяч из них зарегистрировались в течение 2023 года.Для клиентов, которые подают данные о доходах от профессиональной деятельности через сервис в мобильном приложении РНКБ, банк предлагает сниженную процентную ставку по всем кредитным программам и предоставляет возможность оформить кредит только по паспорту.На сегодняшний день банк выдал самозанятым кредиты на общую сумму свыше шести миллиардов рублей, в том числе:Для получения кредита самозанятым достаточно подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка, дождаться одобрения и обратиться в офис для получения кредита.Сервис банка РНКБ для самозанятых также позволяет формировать чеки о доходах и отправлять их в ФНС, получать выставленный налоговой службой счет на оплату налога на профессиональную деятельность и оплачивать его в приложении со своих счетов или карт.* Реклама 16+РНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460erid: 4CQwVszH9pUhpzntrAW

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, банк, экономика, общество