https://crimea.ria.ru/20230613/rnkb-vydal-samozanyatym-klientam-ipotechnykh-kreditov-na-25-mlrd-rubley-1129357518.html
РНКБ выдал самозанятым клиентам ипотечных кредитов на 2,5 млрд рублей
РНКБ выдал самозанятым клиентам ипотечных кредитов на 2,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 13.06.2023
РНКБ выдал самозанятым клиентам ипотечных кредитов на 2,5 млрд рублей
РНКБ Банк (ПАО) выдал самозанятым клиентам 2,5 миллиарда рублей в рамках ипотечных кредитов за два года. РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T17:02
2023-06-13T17:02
2023-06-13T17:10
рнкб (пао)
крым
банк
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/17/1118758681_0:86:1024:662_1920x0_80_0_0_fa99c8f0cf8680235d2c8ecbc4a494b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) выдал самозанятым клиентам 2,5 миллиарда рублей в рамках ипотечных кредитов за два года.В апреле 2021 года самозанятые граждане наравне с официально трудоустроенными получили возможность пользоваться действующими кредитными программами РНКБ – ипотекой, кредитами наличными, автокредитами, кредитными картами, рефинансированием потребительских кредитов и другими. Для этого им достаточно зарегистрироваться в качестве самозанятых при помощи специального сервиса в мобильном приложении РНКБ (18+).На сегодняшний день количество клиентов, которые зарегистрировались в мобильном приложении РНКБ в качестве самозанятых, превысило 70 тысяч. Более 20 тысяч из них зарегистрировались в течение 2023 года.Для клиентов, которые подают данные о доходах от профессиональной деятельности через сервис в мобильном приложении РНКБ, банк предлагает сниженную процентную ставку по всем кредитным программам и предоставляет возможность оформить кредит только по паспорту.На сегодняшний день банк выдал самозанятым кредиты на общую сумму свыше шести миллиардов рублей, в том числе:Для получения кредита самозанятым достаточно подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка, дождаться одобрения и обратиться в офис для получения кредита.Сервис банка РНКБ для самозанятых также позволяет формировать чеки о доходах и отправлять их в ФНС, получать выставленный налоговой службой счет на оплату налога на профессиональную деятельность и оплачивать его в приложении со своих счетов или карт.* Реклама 16+РНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460erid: 4CQwVszH9pUhpzntrAW
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/17/1118758681_21:0:932:683_1920x0_80_0_0_21505cac2730393866505976fcf39437.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рнкб (пао), крым, банк, экономика, общество
РНКБ выдал самозанятым клиентам ипотечных кредитов на 2,5 млрд рублей
РНКБ выдал самозанятым клиентам ипотечных кредитов на 2,5 млрд рублей
17:02 13.06.2023 (обновлено: 17:10 13.06.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым
. РНКБ Банк (ПАО)
выдал самозанятым клиентам 2,5 миллиарда рублей в рамках ипотечных кредитов за два года.
В апреле 2021 года самозанятые граждане наравне с официально трудоустроенными получили возможность пользоваться действующими кредитными программами РНКБ – ипотекой, кредитами наличными, автокредитами, кредитными картами, рефинансированием потребительских кредитов и другими. Для этого им достаточно зарегистрироваться в качестве самозанятых при помощи специального сервиса в мобильном приложении РНКБ (18+).
На сегодняшний день количество клиентов, которые зарегистрировались в мобильном приложении РНКБ в качестве самозанятых, превысило 70 тысяч. Более 20 тысяч из них зарегистрировались в течение 2023 года.
Для клиентов, которые подают данные о доходах от профессиональной деятельности через сервис в мобильном приложении РНКБ, банк предлагает сниженную процентную ставку по всем кредитным программам и предоставляет возможность оформить кредит только по паспорту.
На сегодняшний день банк выдал самозанятым кредиты на общую сумму свыше шести миллиардов рублей, в том числе:
—по программам ипотечного кредитования – свыше 2,5 миллиарда рублей (41%);
—по программам автокредитования – свыше 1,3 миллиарда рублей (22%);
—по программам беззалогового потребительского кредитования "Кредит наличными" и "Рефинансирование потребительских кредитов" – свыше 780 миллионов рублей (13%);
—кредитные карты с общим лимитом более 1,5 миллиарда рублей (24%).
Для получения кредита самозанятым достаточно подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка, дождаться одобрения и обратиться в офис для получения кредита.
Сервис банка РНКБ для самозанятых также позволяет формировать чеки о доходах и отправлять их в ФНС, получать выставленный налоговой службой счет на оплату налога на профессиональную деятельность и оплачивать его в приложении со своих счетов или карт.
РНКБ Банк (ПАО)
, ИНН ИНН 7701105460
erid: 4CQwVszH9pUhpzntrAW