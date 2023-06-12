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Дорогой человек и настоящий друг: Путин о Берлускони - РИА Новости Крым, 12.06.2023
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Дорогой человек и настоящий друг: Путин о Берлускони
Дорогой человек и настоящий друг: Путин о Берлускони - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Дорогой человек и настоящий друг: Путин о Берлускони
Президент России Владимир Путин назвал кончину экс-премьера страны Сильвио Берлускони невосполнимой потерей и большим горем. Свои соболезнования российский... РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T14:34
2023-06-12T14:34
утраты
владимир путин (политик)
сильвио берлускони
италия
россия
в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал кончину экс-премьера страны Сильвио Берлускони невосполнимой потерей и большим горем. Свои соболезнования российский лидер выразил президенту Италии Серджо Маттарелле.Президент отметил, что в России Берлускони считают последовательным и принципиальным сторонником укрепления дружественных отношений между РФ и Италией. Путин также назвал Сильвио Берлускони дорогим человеком и настоящим другом. "Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях. В ходе каждой из наших встреч я буквально заряжался его невероятной жизненной энергией, оптимизмом и чувством юмора. Его уход из жизни – невосполнимая потеря и большое горе", - сказал президент России.Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в понедельник, 12 июня. СМИ сообщали, что 86-летний политик попал в больницу из-за проблем с дыханием или, по другой версии, с сердечно-сосудистой системой. Однако позднее лечащие врачи Берлускони впервые сообщили, что причиной госпитализации стала легочная инфекция, развившаяся на фоне хронической лейкемии.Читайте также на РИА Новости Крым:С родными и друзьями: в Кремле рассказали, как Путин отметит день рожденияБерлускони считает законным воссоединение Крыма с РоссиейЭкс-премьер Италии Берлускони заявил, что остался в восторге от Крыма
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утраты, владимир путин (политик), сильвио берлускони, италия, россия, в мире, политика
Дорогой человек и настоящий друг: Путин о Берлускони

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сильвио Берлускони

14:34 12.06.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал кончину экс-премьера страны Сильвио Берлускони невосполнимой потерей и большим горем. Свои соболезнования российский лидер выразил президенту Италии Серджо Маттарелле.
"С именем этого замечательного человека связаны важнейшие события новейшей истории Италии. Будучи истинным патриотом, Сильвио Берлускони превыше всего неизменно ставил интересы Отечества. Долгие годы возглавляя Совет министров и занимая другие важные государственные должности, он очень многое сделал для экономического и социального развития страны, для упрочения ее позиций в Европе и на мировой арене. Он по праву считался патриархом итальянской политики и пользовался высоким международным авторитетом", - приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Президент отметил, что в России Берлускони считают последовательным и принципиальным сторонником укрепления дружественных отношений между РФ и Италией.
Путин также назвал Сильвио Берлускони дорогим человеком и настоящим другом.
"Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях. В ходе каждой из наших встреч я буквально заряжался его невероятной жизненной энергией, оптимизмом и чувством юмора. Его уход из жизни – невосполнимая потеря и большое горе", - сказал президент России.
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в понедельник, 12 июня. СМИ сообщали, что 86-летний политик попал в больницу из-за проблем с дыханием или, по другой версии, с сердечно-сосудистой системой. Однако позднее лечащие врачи Берлускони впервые сообщили, что причиной госпитализации стала легочная инфекция, развившаяся на фоне хронической лейкемии.
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УтратыВладимир Путин (политик)Сильвио БерлускониИталияРоссияВ миреПолитика
 
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