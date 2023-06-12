https://crimea.ria.ru/20230612/dorogoy-chelovek-i-nastoyaschiy-drug-putin-o-berluskoni-1129330975.html

Дорогой человек и настоящий друг: Путин о Берлускони

Дорогой человек и настоящий друг: Путин о Берлускони - РИА Новости Крым, 12.06.2023

Дорогой человек и настоящий друг: Путин о Берлускони

Президент России Владимир Путин назвал кончину экс-премьера страны Сильвио Берлускони невосполнимой потерей и большим горем. Свои соболезнования российский... РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T14:34

2023-06-12T14:34

2023-06-12T14:34

утраты

владимир путин (политик)

сильвио берлускони

италия

россия

в мире

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал кончину экс-премьера страны Сильвио Берлускони невосполнимой потерей и большим горем. Свои соболезнования российский лидер выразил президенту Италии Серджо Маттарелле.Президент отметил, что в России Берлускони считают последовательным и принципиальным сторонником укрепления дружественных отношений между РФ и Италией. Путин также назвал Сильвио Берлускони дорогим человеком и настоящим другом. "Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях. В ходе каждой из наших встреч я буквально заряжался его невероятной жизненной энергией, оптимизмом и чувством юмора. Его уход из жизни – невосполнимая потеря и большое горе", - сказал президент России.Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в понедельник, 12 июня. СМИ сообщали, что 86-летний политик попал в больницу из-за проблем с дыханием или, по другой версии, с сердечно-сосудистой системой. Однако позднее лечащие врачи Берлускони впервые сообщили, что причиной госпитализации стала легочная инфекция, развившаяся на фоне хронической лейкемии.Читайте также на РИА Новости Крым:С родными и друзьями: в Кремле рассказали, как Путин отметит день рожденияБерлускони считает законным воссоединение Крыма с РоссиейЭкс-премьер Италии Берлускони заявил, что остался в восторге от Крыма

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, владимир путин (политик), сильвио берлускони, италия, россия, в мире, политика