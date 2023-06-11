https://crimea.ria.ru/20230611/stasa-pekhu-ekstrenno-gospitalizirovali-1129315611.html

Стаса Пьеху экстренно госпитализировали

Стаса Пьеху экстренно госпитализировали - РИА Новости Крым, 11.06.2023

Стаса Пьеху экстренно госпитализировали

Стас Пьеха госпитализирован из-за плохого самочувствия в Боткинскую больницу в Москве в воскресенье. Об этом певец сообщил в соцсетях. РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T11:26

2023-06-11T11:26

2023-06-11T11:26

стас пьеха

происшествия

здоровье

москва

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Стас Пьеха госпитализирован из-за плохого самочувствия в Боткинскую больницу в Москве в воскресенье. Об этом певец сообщил в соцсетях."Берегите сердце, спите и не перегружайтесь, слушайте свой организм", - заключил артист.Позже в Боткинской больнице РИА Новости сообщили, что состояние госпитализированного певца Стаса Пьехи оценивается как тяжелое."Состояние тяжелое, дышит пациент самостоятельно", - рассказал собеседник агентства.

https://crimea.ria.ru/20190224/1116131473.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стас пьеха, происшествия, здоровье, москва, новости