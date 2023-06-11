Рейтинг@Mail.ru
Стаса Пьеху экстренно госпитализировали - РИА Новости Крым, 11.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230611/stasa-pekhu-ekstrenno-gospitalizirovali-1129315611.html
Стаса Пьеху экстренно госпитализировали
Стаса Пьеху экстренно госпитализировали - РИА Новости Крым, 11.06.2023
Стаса Пьеху экстренно госпитализировали
Стас Пьеха госпитализирован из-за плохого самочувствия в Боткинскую больницу в Москве в воскресенье. Об этом певец сообщил в соцсетях. РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T11:26
2023-06-11T11:26
стас пьеха
происшествия
здоровье
москва
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111047/05/1110470521_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_54b6e952b140072249c46dbab89bbaa9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Стас Пьеха госпитализирован из-за плохого самочувствия в Боткинскую больницу в Москве в воскресенье. Об этом певец сообщил в соцсетях."Берегите сердце, спите и не перегружайтесь, слушайте свой организм", - заключил артист.Позже в Боткинской больнице РИА Новости сообщили, что состояние госпитализированного певца Стаса Пьехи оценивается как тяжелое."Состояние тяжелое, дышит пациент самостоятельно", - рассказал собеседник агентства.
https://crimea.ria.ru/20190224/1116131473.html
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111047/05/1110470521_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_da03498bfd976a2596d9644782492168.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стас пьеха, происшествия, здоровье, москва, новости
Стаса Пьеху экстренно госпитализировали

Стас Пьеха попал в больницу - врачи оценивают его состояние как тяжелое

11:26 11.06.2023
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПевец Стас Пьеха
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Стас Пьеха госпитализирован из-за плохого самочувствия в Боткинскую больницу в Москве в воскресенье. Об этом певец сообщил в соцсетях.
"Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи - меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований", - написал Пьеха в соцсети.
"Берегите сердце, спите и не перегружайтесь, слушайте свой организм", - заключил артист.
Позже в Боткинской больнице РИА Новости сообщили, что состояние госпитализированного певца Стаса Пьехи оценивается как тяжелое.
"Состояние тяжелое, дышит пациент самостоятельно", - рассказал собеседник агентства.
Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 24.02.2019
24 февраля 2019, 17:34
Кража на миллион: в Москве ограбили клинику Стаса Пьехи
Стас ПьехаПроисшествияЗдоровьеМоскваНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41МЧС России опубликовало кадры работы крымских спасателей в зоне ЧС
11:26Стаса Пьеху экстренно госпитализировали
11:11В Белгородской области остановлено железнодорожное сообщение
10:45В Херсонской области украинские боевики похитили 18 эвакуированных мужчин
10:09В Херсонской области сбили ночную "Фурию"
09:18Два беспилотника упали в Калужской области - власти
08:52Севастополь "очистият" от рекламы на фасадах
08:2965 лет в тайнике: что нашли в доме-музее Чехова в Ялте
08:04Условия зерновой сделки могут быть пересмотрены – мнение
00:01В Крыму опять дожди: прогноз на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 11 июня
23:5415 грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской области
20:31Звуки стрельбы в Севастополе - идут тренировки военных расчетов
19:56Главные события и заявления дня: 10 июня
19:37Эпидемия недосыпания: как быстро уснуть и хорошо выспаться
19:09Власти подсчитали предварительный ущерб от подтоплений Херсонщины
18:53На остановках в Севастополе появились портреты героев СВО
18:28"Скалы Крыма": в Бахчисарае открывается большой фестиваль скалолазания
18:01Под Каховкой уничтожен пункт дислокации украинских боевиков
17:39Теракт на Каховской ГЭС и контрнаступление ВСУ: топ новостей недели
Лента новостейМолния