https://crimea.ria.ru/20230611/stasa-pekhu-ekstrenno-gospitalizirovali-1129315611.html
Стаса Пьеху экстренно госпитализировали
Стаса Пьеху экстренно госпитализировали - РИА Новости Крым, 11.06.2023
Стаса Пьеху экстренно госпитализировали
Стас Пьеха госпитализирован из-за плохого самочувствия в Боткинскую больницу в Москве в воскресенье. Об этом певец сообщил в соцсетях. РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T11:26
2023-06-11T11:26
2023-06-11T11:26
стас пьеха
происшествия
здоровье
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Стас Пьеха госпитализирован из-за плохого самочувствия в Боткинскую больницу в Москве в воскресенье. Об этом певец сообщил в соцсетях."Берегите сердце, спите и не перегружайтесь, слушайте свой организм", - заключил артист.Позже в Боткинской больнице РИА Новости сообщили, что состояние госпитализированного певца Стаса Пьехи оценивается как тяжелое."Состояние тяжелое, дышит пациент самостоятельно", - рассказал собеседник агентства.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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стас пьеха, происшествия, здоровье, москва, новости
Стаса Пьеху экстренно госпитализировали
Стас Пьеха попал в больницу - врачи оценивают его состояние как тяжелое
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Стас Пьеха госпитализирован из-за плохого самочувствия в Боткинскую больницу в Москве в воскресенье. Об этом певец сообщил в соцсетях.
"Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи - меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований", - написал Пьеха в соцсети.
"Берегите сердце, спите и не перегружайтесь, слушайте свой организм", - заключил артист.
Позже в Боткинской больнице РИА Новости сообщили, что состояние госпитализированного певца Стаса Пьехи оценивается как тяжелое.
"Состояние тяжелое, дышит пациент самостоятельно", - рассказал собеседник агентства.