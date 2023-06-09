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ПСБ предложил бизнесу Крыма и Севастополя особые условия обслуживания - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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ПСБ предложил бизнесу Крыма и Севастополя особые условия обслуживания
ПСБ предложил бизнесу Крыма и Севастополя особые условия обслуживания - РИА Новости Крым, 09.06.2023
ПСБ предложил бизнесу Крыма и Севастополя особые условия обслуживания
ПСБ запустил долгосрочную акцию "Бизнес Крым" для малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Республике Крым и Севастополе, сообщает пресс-служба банка.В... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T17:45
2023-06-09T17:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. ПСБ запустил долгосрочную акцию "Бизнес Крым" для малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Республике Крым и Севастополе, сообщает пресс-служба банка.В рамках акции для предпринимателей Крыма по программам обслуживания "Оптимум" и "Максимум" действует возможность получать до 10% на остаток по счету, кешбэк по корпоративной карте 10% на несколько выбранных категорий, а также снятие наличных в любых банкоматах с комиссией 0,5%.По данным пресс-службы, условия акции позволяют, в том числе, оптимизировать расходы на перевод денежных средств между расчетным счетом предпринимателя и его счетом физического лица, так как ПСБ не применяет комиссию для таких операций. Все обслуживание, начиная с подачи заявки на открытие счета на сайте, происходит в дистанционном формате в мобильном или интернет-банке. Клиент всегда может обратиться в одно из отделений ПСБ.*рекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ruerid: 4CQwVszH9pUhptMJeBu
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РИА Новости Крым
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промсвязьбанк (псб), крым, севастополь, новости, экономика, новости крыма

ПСБ предложил бизнесу Крыма и Севастополя особые условия обслуживания

17:45 09.06.2023 (обновлено: 17:58 09.06.2023)
 
© Пресс-служба ПСБПСБ предложил бизнесу Крыма и Севастополя специальные условия обслуживания
ПСБ предложил бизнесу Крыма и Севастополя специальные условия обслуживания
© Пресс-служба ПСБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. ПСБ запустил долгосрочную акцию "Бизнес Крым" для малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Республике Крым и Севастополе, сообщает пресс-служба банка.

В рамках акции для предпринимателей Крыма по программам обслуживания "Оптимум" и "Максимум" действует возможность получать до 10% на остаток по счету, кешбэк по корпоративной карте 10% на несколько выбранных категорий, а также снятие наличных в любых банкоматах с комиссией 0,5%.
По данным пресс-службы, условия акции позволяют, в том числе, оптимизировать расходы на перевод денежных средств между расчетным счетом предпринимателя и его счетом физического лица, так как ПСБ не применяет комиссию для таких операций. Все обслуживание, начиная с подачи заявки на открытие счета на сайте, происходит в дистанционном формате в мобильном или интернет-банке. Клиент всегда может обратиться в одно из отделений ПСБ.
"Предприниматели полуострова, воспользовавшись специальным предложением ПСБ, получают расчетно-кассовое обслуживание на условиях, которые дают возможность не только оптимизировать ежедневные расходы на проведение банковских операций, но и зарабатывать за счет активного движения средств на расчетном счете. Так, только с платежных операций по корпоративным картам наши бизнес-клиенты в Республике Крым могут получить до 120 тысяч рублей в год по кешбэку", - приводятся в сообщении слова вице-президента, директора департамента массового бизнеса ПСБ Светланы Поздеевой.
*реклама
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ru
erid: 4CQwVszH9pUhptMJeBu
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