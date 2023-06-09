https://crimea.ria.ru/20230609/psb-predlozhil-biznesu-kryma-i-sevastopolya-spetsusloviya-obsluzhivaniya--1129292488.html

ПСБ предложил бизнесу Крыма и Севастополя особые условия обслуживания

ПСБ предложил бизнесу Крыма и Севастополя особые условия обслуживания - РИА Новости Крым, 09.06.2023

ПСБ предложил бизнесу Крыма и Севастополя особые условия обслуживания

ПСБ запустил долгосрочную акцию "Бизнес Крым" для малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Республике Крым и Севастополе, сообщает пресс-служба банка.В... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T17:45

2023-06-09T17:45

2023-06-09T17:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. ПСБ запустил долгосрочную акцию "Бизнес Крым" для малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Республике Крым и Севастополе, сообщает пресс-служба банка.В рамках акции для предпринимателей Крыма по программам обслуживания "Оптимум" и "Максимум" действует возможность получать до 10% на остаток по счету, кешбэк по корпоративной карте 10% на несколько выбранных категорий, а также снятие наличных в любых банкоматах с комиссией 0,5%.По данным пресс-службы, условия акции позволяют, в том числе, оптимизировать расходы на перевод денежных средств между расчетным счетом предпринимателя и его счетом физического лица, так как ПСБ не применяет комиссию для таких операций. Все обслуживание, начиная с подачи заявки на открытие счета на сайте, происходит в дистанционном формате в мобильном или интернет-банке. Клиент всегда может обратиться в одно из отделений ПСБ.*рекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ruerid: 4CQwVszH9pUhptMJeBu

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), крым, севастополь, новости, экономика, новости крыма