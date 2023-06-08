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Приезжие патриоты: историк назвал Севастополь городом мигрантов - РИА Новости Крым, 08.06.2023
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Приезжие патриоты: историк назвал Севастополь городом мигрантов
Приезжие патриоты: историк назвал Севастополь городом мигрантов - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Приезжие патриоты: историк назвал Севастополь городом мигрантов
С исторической точки зрения город русской славы, город-герой Севастополь всегда был и остается городом мигрантов. Такую мысль на пресс-конференции РИА Новости... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T07:25
2023-06-08T07:25
севастополь
история
демография
новости
вадим хапаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. С исторической точки зрения город русской славы, город-герой Севастополь всегда был и остается городом мигрантов. Такую мысль на пресс-конференции РИА Новости Крым высказал замдиректора Института общественных наук и международных отношений СевГУ, доцент кафедры "Всеобщая история и мировая культура" Вадим Хапаев.Исторические процессыОсновными источниками пополнения миграционного притока в Севастополе, во-первых, являются люди, которые приезжают сюда служить и остаются жить. Во-вторых, это те, кто приезжает строить – и сам город, и снабжение базы ЧФ. Кроме того, со второй половины ХХ века, когда Севастополь стал еще и одним из центров образования на юге страны, здесь стали оставаться те, кто приезжает сюда учиться, объяснил эксперт.По его словам, все три составляющие миграционного потока сегодня продолжают "работать". Так, в СевГУ больше половины студентов – приезжие с материковых субъектов РФ. И кто-то из них тоже станет новыми севастопольцами.В Севастополь едут со всей страны"Если в 2014 году по данным переписи населения, которая проводилась на Украине, в Севастополе было 382 тысячи населения, то на 1 января 2023 года, по данным Росстата, население города-героя насчитывает уже более 580 тысяч человек", - сообщила в рамках пресс-конференции РИА Новости Крым зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре - представитель от исполнительного органа госвласти Севастополя Екатерина Алтабаева.По ее словам, количество населения в Севастополе "чрезвычайно велико", у руководства города даже есть основания полагать, что данные Росстата и переписи идут с некоторым отставанием, "потому что население растет быстрее, чем регистрируют наши статистические органы".Также Алтабаева обозначила, что в Севастополь на ПМЖ приезжают люди из всех субъектов Российской Федерации.Женщин в городе не хватаетВ свою очередь, заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин отметил, что второе место по миграционному притоку в Севастополе занимают граждане Украины.Кроме того, он отметил, что и сейчас в городе наблюдается достаточно высокий миграционный приток, "многие здесь живут, но не зарегистрированы".В то же время, уточнил Кулагин, в городе все же не хватает женского населения детородного возраста, что не самым лучшим образом сказывается на показателях рождаемости: "очень хотим в городе видеть приток девушек от 20 до 30 лет".Ранее сообщалось, что в Севастополе в 2018-2020 годы отмечен наибольший демографический прирост среди регионов РФ.В целом за два года население России уменьшилось на 711 тысяч человек или на 0,5 процента от общей численности.В 2023 году Севастополь отмечает 240 лет со дня своего основания. 14 июня 1783 года контр-адмирал Фома Мекензи заложил первые каменные постройки в районе поселения Ахтиар. А уже спустя полгода императрица Екатерина II дала им имя, которое в переводе означает "Священный город". За более чем два века Севастополь пережил две обороны, дважды был сожжен и дважды разрушен врагами, но каждый раз возрождался и восстанавливался. Новый виток развития город-герой получил после возвращения в состав Российской Федерации в 2014 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Как военный инженер Тотлебен поломал планы союзниковКак Севастополь стал городом-героемГород-герой Севастополь: топ-10 достопримечательностей
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Приезжие патриоты: историк назвал Севастополь городом мигрантов

Хапаев: Севастополь всегда был городом мигрантов с исторической точки зрения

07:25 08.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь. Памятник адмиралу Синявину
Севастополь. Памятник адмиралу Синявину - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. С исторической точки зрения город русской славы, город-герой Севастополь всегда был и остается городом мигрантов. Такую мысль на пресс-конференции РИА Новости Крым высказал замдиректора Института общественных наук и международных отношений СевГУ, доцент кафедры "Всеобщая история и мировая культура" Вадим Хапаев.

Исторические процессы

Основными источниками пополнения миграционного притока в Севастополе, во-первых, являются люди, которые приезжают сюда служить и остаются жить. Во-вторых, это те, кто приезжает строить – и сам город, и снабжение базы ЧФ. Кроме того, со второй половины ХХ века, когда Севастополь стал еще и одним из центров образования на юге страны, здесь стали оставаться те, кто приезжает сюда учиться, объяснил эксперт.

"В Севастополе практически во все времена миграционный рост населения превышал естественный, поэтому с исторической точки зрения Севастополь – это город мигрантов", - сказал Хапаев.

По его словам, все три составляющие миграционного потока сегодня продолжают "работать". Так, в СевГУ больше половины студентов – приезжие с материковых субъектов РФ. И кто-то из них тоже станет новыми севастопольцами.
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В Севастополь едут со всей страны

"Если в 2014 году по данным переписи населения, которая проводилась на Украине, в Севастополе было 382 тысячи населения, то на 1 января 2023 года, по данным Росстата, население города-героя насчитывает уже более 580 тысяч человек", - сообщила в рамках пресс-конференции РИА Новости Крым зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре - представитель от исполнительного органа госвласти Севастополя Екатерина Алтабаева.
По ее словам, количество населения в Севастополе "чрезвычайно велико", у руководства города даже есть основания полагать, что данные Росстата и переписи идут с некоторым отставанием, "потому что население растет быстрее, чем регистрируют наши статистические органы".
Также Алтабаева обозначила, что в Севастополь на ПМЖ приезжают люди из всех субъектов Российской Федерации.

Женщин в городе не хватает

В свою очередь, заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин отметил, что второе место по миграционному притоку в Севастополе занимают граждане Украины.
"С 2014 года достаточно плотный поток жителей Украины передвигался и официально регистрировался в городе-герое Севастополе. В основном это жители ЛНР и ДНР, но и с Западной Украины приезжали сюда люди, получали паспорта граждан РФ и счастливо здесь живут", - рассказал Кулагин.
Кроме того, он отметил, что и сейчас в городе наблюдается достаточно высокий миграционный приток, "многие здесь живут, но не зарегистрированы".
В то же время, уточнил Кулагин, в городе все же не хватает женского населения детородного возраста, что не самым лучшим образом сказывается на показателях рождаемости: "очень хотим в городе видеть приток девушек от 20 до 30 лет".
Ранее сообщалось, что в Севастополе в 2018-2020 годы отмечен наибольший демографический прирост среди регионов РФ.
В целом за два года население России уменьшилось на 711 тысяч человек или на 0,5 процента от общей численности.
В 2023 году Севастополь отмечает 240 лет со дня своего основания. 14 июня 1783 года контр-адмирал Фома Мекензи заложил первые каменные постройки в районе поселения Ахтиар. А уже спустя полгода императрица Екатерина II дала им имя, которое в переводе означает "Священный город". За более чем два века Севастополь пережил две обороны, дважды был сожжен и дважды разрушен врагами, но каждый раз возрождался и восстанавливался. Новый виток развития город-герой получил после возвращения в состав Российской Федерации в 2014 году.
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