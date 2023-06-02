https://crimea.ria.ru/20230602/rnkb-nachal-vnedryat-sistemy-dostupa-v-organizatsii-po-bankovskim-kartam-1129146146.html

РНКБ начал внедрять системы доступа в организации по банковским картам

РНКБ начал внедрять системы доступа в организации по банковским картам - РИА Новости Крым, 02.06.2023

РНКБ начал внедрять системы доступа в организации по банковским картам

Банк РНКБ в рамках масштабного республиканского проекта "Цифровая среда гражданина" начал установку систем контроля и управления доступом (СКУД) в учебных... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T12:02

2023-06-02T12:02

2023-06-02T12:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Банк РНКБ в рамках масштабного республиканского проекта "Цифровая среда гражданина" начал установку систем контроля и управления доступом (СКУД) в учебных заведениях, организациях и ведомствах Республики Крым и Севастополя.Как сообщает пресс-служба банка, эти системы позволяют использовать банковские карты в качестве пропуска на территорию и в помещения. Установка СКУД уже осуществляется в Российском государственном университете правосудия, Крымском многопрофильном колледже, Красногвардейском агропромышленном техникуме, Бахчисарайском техникуме строительства и транспорта, больнице N1 г. Севастополя им. Н.И. Пирогова и других организациях.Услуга РНКБ по установке СКУД позволяет организации минимизировать свои затраты на установку, обслуживание и администрирование системы безопасности. Кроме того, система дает возможность экономить на выпуске специальных пропусков и получать все необходимые данные безопасным способом, вести базу персонала и посетителей, учитывать рабочее время и пр. Сотрудники организации, в свою очередь, получают возможность использовать банковскую карту для нефинансовых операций, в том числе в качестве средства для доступа на рабочее место.Российская финансовая система является одним из мировых лидеров по удобству платежей и качеству цифровых банковских продуктов. Работа национальной платежной системы "Мир" обеспечивает безопасность, отказоустойчивость и бесперебойность банковского обслуживания.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, общество, экономика, образование в крыму и севастополе, новости крыма