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РНКБ начал внедрять системы доступа в организации по банковским картам - РИА Новости Крым, 02.06.2023
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РНКБ начал внедрять системы доступа в организации по банковским картам
РНКБ начал внедрять системы доступа в организации по банковским картам - РИА Новости Крым, 02.06.2023
РНКБ начал внедрять системы доступа в организации по банковским картам
Банк РНКБ в рамках масштабного республиканского проекта "Цифровая среда гражданина" начал установку систем контроля и управления доступом (СКУД) в учебных... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T12:02
2023-06-02T12:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Банк РНКБ в рамках масштабного республиканского проекта "Цифровая среда гражданина" начал установку систем контроля и управления доступом (СКУД) в учебных заведениях, организациях и ведомствах Республики Крым и Севастополя.Как сообщает пресс-служба банка, эти системы позволяют использовать банковские карты в качестве пропуска на территорию и в помещения. Установка СКУД уже осуществляется в Российском государственном университете правосудия, Крымском многопрофильном колледже, Красногвардейском агропромышленном техникуме, Бахчисарайском техникуме строительства и транспорта, больнице N1 г. Севастополя им. Н.И. Пирогова и других организациях.Услуга РНКБ по установке СКУД позволяет организации минимизировать свои затраты на установку, обслуживание и администрирование системы безопасности. Кроме того, система дает возможность экономить на выпуске специальных пропусков и получать все необходимые данные безопасным способом, вести базу персонала и посетителей, учитывать рабочее время и пр. Сотрудники организации, в свою очередь, получают возможность использовать банковскую карту для нефинансовых операций, в том числе в качестве средства для доступа на рабочее место.Российская финансовая система является одним из мировых лидеров по удобству платежей и качеству цифровых банковских продуктов. Работа национальной платежной системы "Мир" обеспечивает безопасность, отказоустойчивость и бесперебойность банковского обслуживания.
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96
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рнкб (пао), крым, общество, экономика, образование в крыму и севастополе, новости крыма

РНКБ начал внедрять системы доступа в организации по банковским картам

12:02 02.06.2023 (обновлено: 12:12 02.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Банк РНКБ в рамках масштабного республиканского проекта "Цифровая среда гражданина" начал установку систем контроля и управления доступом (СКУД) в учебных заведениях, организациях и ведомствах Республики Крым и Севастополя.
Как сообщает пресс-служба банка, эти системы позволяют использовать банковские карты в качестве пропуска на территорию и в помещения. Установка СКУД уже осуществляется в Российском государственном университете правосудия, Крымском многопрофильном колледже, Красногвардейском агропромышленном техникуме, Бахчисарайском техникуме строительства и транспорта, больнице N1 г. Севастополя им. Н.И. Пирогова и других организациях.
Услуга РНКБ по установке СКУД позволяет организации минимизировать свои затраты на установку, обслуживание и администрирование системы безопасности. Кроме того, система дает возможность экономить на выпуске специальных пропусков и получать все необходимые данные безопасным способом, вести базу персонала и посетителей, учитывать рабочее время и пр. Сотрудники организации, в свою очередь, получают возможность использовать банковскую карту для нефинансовых операций, в том числе в качестве средства для доступа на рабочее место.
"Проект "Цифровая среда гражданина" предполагает постепенную трансформацию банковской карты в универсальный идентификатор. Картами РНКБ уже можно оплачивать проезд, фиксировать льготный проезд в общественном и железнодорожном транспорте, оплачивать и осуществлять предварительный заказ питания в школах, а теперь появилась возможность использовать их как контролируемый инструмент доступа на рабочее место или место учебы. При этом карты национальной платежной системы "Мир" максимально надежны и безопасны, благодаря чему система контроля и управления доступом является устойчивой и стабильной", - приводит пресс-служба банка слова заместителя председателя правления Николая Билана.
Российская финансовая система является одним из мировых лидеров по удобству платежей и качеству цифровых банковских продуктов. Работа национальной платежной системы "Мир" обеспечивает безопасность, отказоустойчивость и бесперебойность банковского обслуживания.
РНКБ (ПАО)КрымОбществоЭкономикаОбразование в Крыму и СевастополеНовости Крыма
 
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