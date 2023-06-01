https://crimea.ria.ru/20230601/rnkb-v-den-zaschity-detey-poschital-traty-vladeltsev-detskikh-kart-1129124822.html
РНКБ в День защиты детей посчитал траты владельцев детских карт
РНКБ в День защиты детей посчитал траты владельцев детских карт - РИА Новости Крым, 01.06.2023
РНКБ в День защиты детей посчитал траты владельцев детских карт
Банк РНКБ опубликовал статистические данные в Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня. РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T11:46
2023-06-01T11:46
2023-06-01T11:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Банк РНКБ опубликовал статистические данные в Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня.Как сообщает пресс-служба банка, за первые пять месяцев года владельцы детских карт в возрасте от шести до 18 лет совершили более 3 миллионов операций на общую сумму около 292 миллионов рублей. 98% от общего количества операций по детским картам на общую сумму 236 миллионов рублей составили безналичные платежи за товары и услуги, еще два процента (56 миллионов рублей) - снятие наличных в банкоматах.С 1 января 2023 года РНКБ выдал более 20 тысяч "детских карт", что на 23% больше количества карт, выданных за аналогичный период прошлого года. Всего за три года банк выдал более 160 тысяч таких карт.В топ-5 населенных пунктов Крыма, где были зафиксировано максимальное количество платежей по "детским" картам, по-прежнему входят Симферополь, Севастополь, Ялта, Керчь и Евпатория.В банке открыто 7,5 тысячи детских вкладов "Накопи" на общую сумму 54,8 миллиона рублей. Средняя сумма такого вклада составляет 7,3 тысячи рублей.Юные владельцы карт знакомятся с азами финансовой грамотности – в частности, они могут оплачивать картой товары и услуги в магазинах, проезд в общественном транспорте и оплачивать мобильную связь.Кроме того, дети могут подтверждать льготный проезд при помощи карты в общественном транспорте Крыма благодаря реализации республиканского проекта "Цифровая среда гражданина", участником которого является банк РНКБ.
https://crimea.ria.ru/20230424/rnkb-vydal-500-mln-rubley-lgotnykh-kreditov-selkhozproizvoditelyam-1128327780.html
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рнкб (пао), банк, дети, экономика, крым, общество, новости крыма
РНКБ в День защиты детей посчитал траты владельцев детских карт
Владельцы детских карт РНКБ в Крыму потратили 292 миллиона рублей с начала года
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Банк РНКБ опубликовал статистические данные в Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня.
Как сообщает пресс-служба банка, за первые пять месяцев года владельцы детских карт в возрасте от шести до 18 лет совершили более 3 миллионов операций на общую сумму около 292 миллионов рублей. 98% от общего количества операций по детским картам на общую сумму 236 миллионов рублей составили безналичные платежи за товары и услуги, еще два процента (56 миллионов рублей) - снятие наличных в банкоматах.
С 1 января 2023 года РНКБ выдал более 20 тысяч "детских карт", что на 23% больше количества карт, выданных за аналогичный период прошлого года. Всего за три года банк выдал более 160 тысяч таких карт.
В топ-5 населенных пунктов Крыма, где были зафиксировано максимальное количество платежей по "детским" картам, по-прежнему входят Симферополь, Севастополь, Ялта, Керчь и Евпатория.
Средний возраст владельца детской карты – 11 лет, соотношение мальчиков и девочек – 52% и 48% соответственно. Самыми популярными платежами остаются оплаты за проезд в общественном транспорте, а также в продовольственных магазинах и супермаркетах. Кроме того, постоянно растет количество платежей детскими картами в школьных столовых и буфетах - с начала года было совершено около 12 тысяч таких платежей на сумму почти 3 миллиона рублей. Владельцы детских карт РНКБ совершают платежи во многих российских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Воронеже, Казани, Омске, Новосибирске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и многих других.
В банке открыто 7,5 тысячи детских вкладов "Накопи" на общую сумму 54,8 миллиона рублей. Средняя сумма такого вклада составляет 7,3 тысячи рублей.
Юные владельцы карт знакомятся с азами финансовой грамотности – в частности, они могут оплачивать картой товары и услуги в магазинах, проезд в общественном транспорте и оплачивать мобильную связь.
Кроме того, дети могут подтверждать льготный проезд при помощи карты в общественном транспорте Крыма благодаря реализации республиканского проекта "Цифровая среда гражданина", участником которого является банк РНКБ.