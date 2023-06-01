https://crimea.ria.ru/20230601/rnkb-v-den-zaschity-detey-poschital-traty-vladeltsev-detskikh-kart-1129124822.html

РНКБ в День защиты детей посчитал траты владельцев детских карт

РНКБ в День защиты детей посчитал траты владельцев детских карт - РИА Новости Крым, 01.06.2023

РНКБ в День защиты детей посчитал траты владельцев детских карт

Банк РНКБ опубликовал статистические данные в Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня. РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T11:46

2023-06-01T11:46

2023-06-01T11:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Банк РНКБ опубликовал статистические данные в Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня.Как сообщает пресс-служба банка, за первые пять месяцев года владельцы детских карт в возрасте от шести до 18 лет совершили более 3 миллионов операций на общую сумму около 292 миллионов рублей. 98% от общего количества операций по детским картам на общую сумму 236 миллионов рублей составили безналичные платежи за товары и услуги, еще два процента (56 миллионов рублей) - снятие наличных в банкоматах.С 1 января 2023 года РНКБ выдал более 20 тысяч "детских карт", что на 23% больше количества карт, выданных за аналогичный период прошлого года. Всего за три года банк выдал более 160 тысяч таких карт.В топ-5 населенных пунктов Крыма, где были зафиксировано максимальное количество платежей по "детским" картам, по-прежнему входят Симферополь, Севастополь, Ялта, Керчь и Евпатория.В банке открыто 7,5 тысячи детских вкладов "Накопи" на общую сумму 54,8 миллиона рублей. Средняя сумма такого вклада составляет 7,3 тысячи рублей.Юные владельцы карт знакомятся с азами финансовой грамотности – в частности, они могут оплачивать картой товары и услуги в магазинах, проезд в общественном транспорте и оплачивать мобильную связь.Кроме того, дети могут подтверждать льготный проезд при помощи карты в общественном транспорте Крыма благодаря реализации республиканского проекта "Цифровая среда гражданина", участником которого является банк РНКБ.

https://crimea.ria.ru/20230424/rnkb-vydal-500-mln-rubley-lgotnykh-kreditov-selkhozproizvoditelyam-1128327780.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, дети, экономика, крым, общество, новости крыма