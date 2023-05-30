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Грозы, град и шквалистый ветер: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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Грозы, град и шквалистый ветер: прогноз погоды в Крыму на вторник
Грозы, град и шквалистый ветер: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Грозы, град и шквалистый ветер: прогноз погоды в Крыму на вторник
В ближайшие сутки на полуострове кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами, в дневные часы с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Об... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T00:01
2023-05-30T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами, в дневные часы с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ночью местами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +20...+22.В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +21…+23.В Ялте, Алуште переменная облачность, дожди с грозами. Температура воздуха в ночные часы составит +14...+16 градусов, днем потеплеет до +21...+23.В Евпатории также переменная облачность, дожди с грозами. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +23...+25.В Судаке и Феодосии также переменная облачность, дожди с грозами. Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18 градусов, днем потеплеет до +22...+24.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ливни подтопили более 40 жилых домовОчередь на Керченской переправе: паромов ждут более 100 машинСильные ливни со шквалами и градом идут на Крым
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крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак, крымский гидрометцентр
Грозы, град и шквалистый ветер: прогноз погоды в Крыму на вторник

Погода в Крыму: во вторник вероятны сильные дожди и грозы, шквалистый ветер

00:01 30.05.2023
 
© РИА Новости КрымЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами, в дневные часы с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра.

В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18; днем +21…+26, в горах +14…+19", - сообщили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ночью местами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +20...+22.
В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +21…+23.
В Ялте, Алуште переменная облачность, дожди с грозами. Температура воздуха в ночные часы составит +14...+16 градусов, днем потеплеет до +21...+23.
В Евпатории также переменная облачность, дожди с грозами. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +23...+25.
В Судаке и Феодосии также переменная облачность, дожди с грозами. Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18 градусов, днем потеплеет до +22...+24.
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Крымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудакКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Грозы, град и шквалистый ветер: прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 30 мая
23:12Салгир разольется: в Крыму предупредили о риске подтоплений
22:24Села Симферопольского района обесточены из-за непогоды
22:01Главные новости Крыма: 29 мая
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