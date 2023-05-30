https://crimea.ria.ru/20230530/grozy-grad-i-shkvalistyy-veter-prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1129046520.html

Грозы, град и шквалистый ветер: прогноз погоды в Крыму на вторник

Грозы, град и шквалистый ветер: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Грозы, град и шквалистый ветер: прогноз погоды в Крыму на вторник

В ближайшие сутки на полуострове кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами, в дневные часы с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Об... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T00:01

2023-05-30T00:01

2023-05-30T00:01

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

судак

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами, в дневные часы с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ночью местами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +20...+22.В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +21…+23.В Ялте, Алуште переменная облачность, дожди с грозами. Температура воздуха в ночные часы составит +14...+16 градусов, днем потеплеет до +21...+23.В Евпатории также переменная облачность, дожди с грозами. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +23...+25.В Судаке и Феодосии также переменная облачность, дожди с грозами. Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18 градусов, днем потеплеет до +22...+24.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ливни подтопили более 40 жилых домовОчередь на Керченской переправе: паромов ждут более 100 машинСильные ливни со шквалами и градом идут на Крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

судак

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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