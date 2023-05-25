https://crimea.ria.ru/20230525/putin-vozglavlyaet-zasedanie-vysshego-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soveta-1128952137.html

Путин провел заседание Высшего Евразийского экономического совета - видео

Путин провел заседание Высшего Евразийского экономического совета - видео - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Путин провел заседание Высшего Евразийского экономического совета - видео

Президент России Владимир Путин в четверг возглавил заседание Высшего Евразийского экономического совета. Совместно с другими лидерами стран-членов ЕАЭС... РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T12:47

2023-05-25T12:47

2023-05-25T12:52

владимир путин (политик)

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Президент России Владимир Путин в четверг возглавил заседание Высшего Евразийского экономического совета. Совместно с другими лидерами стран-членов ЕАЭС рассматривался реализация приоритетов российского председательства в объединении в 2023 году.Обсуждалось также обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологическая и финансовая независимость, ускорение цифровой трансформации, развитие транспортной инфраструктуры, а также международная деятельность Союза и расширение торгово-экономических связей с третьими странами и региональными объединениями.Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) – высший орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В него входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. В 2023 году Россия председательствует в органах Союза.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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