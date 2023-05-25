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Путин провел заседание Высшего Евразийского экономического совета - видео - РИА Новости Крым, 25.05.2023
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Путин провел заседание Высшего Евразийского экономического совета - видео
Путин провел заседание Высшего Евразийского экономического совета - видео - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Путин провел заседание Высшего Евразийского экономического совета - видео
Президент России Владимир Путин в четверг возглавил заседание Высшего Евразийского экономического совета. Совместно с другими лидерами стран-членов ЕАЭС... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T12:47
2023-05-25T12:52
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Президент России Владимир Путин в четверг возглавил заседание Высшего Евразийского экономического совета. Совместно с другими лидерами стран-членов ЕАЭС рассматривался реализация приоритетов российского председательства в объединении в 2023 году.Обсуждалось также обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологическая и финансовая независимость, ускорение цифровой трансформации, развитие транспортной инфраструктуры, а также международная деятельность Союза и расширение торгово-экономических связей с третьими странами и региональными объединениями.Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) – высший орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В него входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. В 2023 году Россия председательствует в органах Союза.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), политика, еаэс, прямая трансляция, видео, видео
Путин провел заседание Высшего Евразийского экономического совета - видео

Владимир Путин провел заседание Высшего Евразийского экономического совета

12:47 25.05.2023 (обновлено: 12:52 25.05.2023)
 
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Президент России Владимир Путин в четверг возглавил заседание Высшего Евразийского экономического совета. Совместно с другими лидерами стран-членов ЕАЭС рассматривался реализация приоритетов российского председательства в объединении в 2023 году.
Обсуждалось также обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологическая и финансовая независимость, ускорение цифровой трансформации, развитие транспортной инфраструктуры, а также международная деятельность Союза и расширение торгово-экономических связей с третьими странами и региональными объединениями.
Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) – высший орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В него входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. В 2023 году Россия председательствует в органах Союза.
 
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