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"Черномор Авто" представил новый седан OMODA S5 - РИА Новости Крым, 23.05.2023
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"Черномор Авто" представил новый седан OMODA S5
"Черномор Авто" представил новый седан OMODA S5 - РИА Новости Крым, 23.05.2023
"Черномор Авто" представил новый седан OMODA S5
Компания "Черномор Авто" представила новый седан OMODA S5. Автомобиль для российского рынка получил две модификации: с атмосферным и турбированным двигателями,... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T17:47
2023-05-23T17:47
черномор авто
автомобиль
крым
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Компания "Черномор Авто" представила новый седан OMODA S5. Автомобиль для российского рынка получил две модификации: с атмосферным и турбированным двигателями, объемом 1,5 л.OMODA S5 доступна в трех комплектациях: Life, Tech и Ultra. Седан построен на новой универсальной модульной архитектуре M1X.Футуристичный дизайн автомобиля отвечает потребностям покупателей в инновациях, высоком качестве, комфорте и безопасности. Стильный облик седана OMODA S5 подчеркивает решетка радиатора Star Diamond с ромбами градиентной формы, создающими визуальный эффект трехмерности. В сочетании с динамической светодиодной оптикой спортивный характер дополняют острые грани кузовных панелей и сдвоенные патрубки выхлопной системы. Благодаря уникальной стилистической концепции автомобиль получил стремительный силуэт, не утратив при этом элегантности.Автомобиль построен на новой универсальной модульной архитектуре M1X, обеспечивающей дополнительное пространство для водителя и пассажиров первого и второго ряда. Длина седана составляет 4644 мм, а колесная база – 2650 мм. Подвеска спроектирована с прицелом на максимальный уровень комфорта и безопасности: спереди – независимая, типа McPherson, сзади – полузависимая, пружинная с гидрателескопическими амортизаторами.Кроме того, по умолчанию OMODA S5 оборудован антиблокировочной системой тормозов, датчиком освещения, системами стабилизации и курсовой устойчивости, круиз-контролем и функцией выбора между режимами движения, что очень актуально для различных дорожных и климатических условий эксплуатации. Обрамленное кожей многофункциональное рулевое колесо оснащено электрическим усилителем, центральный замок – дистанционным управлением, а электрический стояночный тормоз – функцией AutoHold. Помимо прочего, седан укомплектован системой бесключевого доступа в салон и запуском двигателя кнопкой. Дополнительный комфорт обеспечивают обогрев передних кресел, отделанных кожей, дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, а также атмосферная подсветка интерьера.Приборная панель представлена 10,25-дюймовым экраном, аналогичной диагональю обладает сенсорный дисплей в центральной консоли, предоставляющий доступ к навигации, видеофайлам и интернету через подключенный смартфон посредством CarPlay и AndroidAuto, который может также взаимодействовать со штатным головным устройством автомобиля по Bluetooth. Седан OMODA S5 оборудован тремя USB-разъемами: двумя – спереди, одним – сзади.Защиту водителя и пассажиров обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности и система кругового обзора. А отличным звуком автомобиль обязан мощной аудиосистеме с шестью динамиками.Седан OMODA S5 в комплектации Life оснащен 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 113 л.с., работающим в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT. Более производительный турбированный мотор объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с., сопряженный с вариатором, доступен в более старших версиях, начиная с комплектации Tech. Она также отличается наличием 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков, датчиком дождя, климат-контролем с функцией ионизации воздуха, обогревом сидений первого и второго ряда, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Цена OMODA S5 в комплектации Life стартует от 2 079 900 руб, в комплектации Tech – от 2 179 900 руб.OMODA S5 в топовой комплектации Ultra комплектуется наружной декоративной подсветкой, панорамным люком и полным набором систем безопасности. В частности, системой мониторинга слепых зон, ассистентом удержания автомобиля в полосе движения, системами помощи при перестроении и помощи при движении в пробках, функцией автоматического торможения, системой предупреждения о фронтальном и заднем перекрестных столкновениях, а также автоматическим переключением ближнего света фар на дальний и наоборот. Цена такой комплектации от 2 379 900 руб.Подробнее об автомобилях бренда OMODA и о компании "Черномор Авто" можно прочитать на сайте omoda-chernomor.ru.Официальный дилерский центр расположен по адресу: г. Симферополь, с. Белоглинка, ул. Салгирная, 33 (Евпаторийское шоссе). Консультация по телефону: +7 978 320-20-20.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. РекламаООО "Черномор Авто", ИНН 7743578549ERID: 4CQwVszH9pSaq4yhz1K
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96
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черномор авто, автомобиль, крым, новости, общество

"Черномор Авто" представил новый седан OMODA S5

17:47 23.05.2023
 
© Фото предоставлено пресс-службой ООО "Черномор Авто""Черномор Авто" представил новый седан OMODA S5
Черномор Авто представил новый седан OMODA S5
© Фото предоставлено пресс-службой ООО "Черномор Авто"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Компания "Черномор Авто" представила новый седан OMODA S5. Автомобиль для российского рынка получил две модификации: с атмосферным и турбированным двигателями, объемом 1,5 л.
OMODA S5 доступна в трех комплектациях: Life, Tech и Ultra. Седан построен на новой универсальной модульной архитектуре M1X.
Футуристичный дизайн автомобиля отвечает потребностям покупателей в инновациях, высоком качестве, комфорте и безопасности. Стильный облик седана OMODA S5 подчеркивает решетка радиатора Star Diamond с ромбами градиентной формы, создающими визуальный эффект трехмерности. В сочетании с динамической светодиодной оптикой спортивный характер дополняют острые грани кузовных панелей и сдвоенные патрубки выхлопной системы. Благодаря уникальной стилистической концепции автомобиль получил стремительный силуэт, не утратив при этом элегантности.
Интерьер OMODA S5 выполнен из качественных материалов отделки, элементы салона декорированы двойной прострочкой. Оформление и компоновка внутреннего пространства автомобиля притягивают взгляды и подчеркивают уникальность.
Автомобиль построен на новой универсальной модульной архитектуре M1X, обеспечивающей дополнительное пространство для водителя и пассажиров первого и второго ряда. Длина седана составляет 4644 мм, а колесная база – 2650 мм. Подвеска спроектирована с прицелом на максимальный уровень комфорта и безопасности: спереди – независимая, типа McPherson, сзади – полузависимая, пружинная с гидрателескопическими амортизаторами.
Версия Life комплектуется 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, боковыми зеркалами заднего вида с электроприводом, обогревом, повторителями поворота, а также иммобилайзером, задними парктрониками и системой кругового обзора.
Кроме того, по умолчанию OMODA S5 оборудован антиблокировочной системой тормозов, датчиком освещения, системами стабилизации и курсовой устойчивости, круиз-контролем и функцией выбора между режимами движения, что очень актуально для различных дорожных и климатических условий эксплуатации. Обрамленное кожей многофункциональное рулевое колесо оснащено электрическим усилителем, центральный замок – дистанционным управлением, а электрический стояночный тормоз – функцией AutoHold. Помимо прочего, седан укомплектован системой бесключевого доступа в салон и запуском двигателя кнопкой. Дополнительный комфорт обеспечивают обогрев передних кресел, отделанных кожей, дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, а также атмосферная подсветка интерьера.
Приборная панель представлена 10,25-дюймовым экраном, аналогичной диагональю обладает сенсорный дисплей в центральной консоли, предоставляющий доступ к навигации, видеофайлам и интернету через подключенный смартфон посредством CarPlay и AndroidAuto, который может также взаимодействовать со штатным головным устройством автомобиля по Bluetooth. Седан OMODA S5 оборудован тремя USB-разъемами: двумя – спереди, одним – сзади.
Защиту водителя и пассажиров обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности и система кругового обзора. А отличным звуком автомобиль обязан мощной аудиосистеме с шестью динамиками.
Седан OMODA S5 в комплектации Life оснащен 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 113 л.с., работающим в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT. Более производительный турбированный мотор объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с., сопряженный с вариатором, доступен в более старших версиях, начиная с комплектации Tech. Она также отличается наличием 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков, датчиком дождя, климат-контролем с функцией ионизации воздуха, обогревом сидений первого и второго ряда, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Цена OMODA S5 в комплектации Life стартует от 2 079 900 руб, в комплектации Tech – от 2 179 900 руб.
OMODA S5 в топовой комплектации Ultra комплектуется наружной декоративной подсветкой, панорамным люком и полным набором систем безопасности. В частности, системой мониторинга слепых зон, ассистентом удержания автомобиля в полосе движения, системами помощи при перестроении и помощи при движении в пробках, функцией автоматического торможения, системой предупреждения о фронтальном и заднем перекрестных столкновениях, а также автоматическим переключением ближнего света фар на дальний и наоборот. Цена такой комплектации от 2 379 900 руб.
Подробнее об автомобилях бренда OMODA и о компании "Черномор Авто" можно прочитать на сайте omoda-chernomor.ru.
Официальный дилерский центр расположен по адресу: г. Симферополь, с. Белоглинка, ул. Салгирная, 33 (Евпаторийское шоссе). Консультация по телефону: +7 978 320-20-20.
Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала.
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ООО "Черномор Авто", ИНН 7743578549
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