https://crimea.ria.ru/20230523/chernomor-avto-predstavil-novyy-sedan-omoda-s5-1128913330.html

"Черномор Авто" представил новый седан OMODA S5

"Черномор Авто" представил новый седан OMODA S5 - РИА Новости Крым, 23.05.2023

"Черномор Авто" представил новый седан OMODA S5

Компания "Черномор Авто" представила новый седан OMODA S5. Автомобиль для российского рынка получил две модификации: с атмосферным и турбированным двигателями,... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T17:47

2023-05-23T17:47

2023-05-23T17:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Компания "Черномор Авто" представила новый седан OMODA S5. Автомобиль для российского рынка получил две модификации: с атмосферным и турбированным двигателями, объемом 1,5 л.OMODA S5 доступна в трех комплектациях: Life, Tech и Ultra. Седан построен на новой универсальной модульной архитектуре M1X.Футуристичный дизайн автомобиля отвечает потребностям покупателей в инновациях, высоком качестве, комфорте и безопасности. Стильный облик седана OMODA S5 подчеркивает решетка радиатора Star Diamond с ромбами градиентной формы, создающими визуальный эффект трехмерности. В сочетании с динамической светодиодной оптикой спортивный характер дополняют острые грани кузовных панелей и сдвоенные патрубки выхлопной системы. Благодаря уникальной стилистической концепции автомобиль получил стремительный силуэт, не утратив при этом элегантности.Автомобиль построен на новой универсальной модульной архитектуре M1X, обеспечивающей дополнительное пространство для водителя и пассажиров первого и второго ряда. Длина седана составляет 4644 мм, а колесная база – 2650 мм. Подвеска спроектирована с прицелом на максимальный уровень комфорта и безопасности: спереди – независимая, типа McPherson, сзади – полузависимая, пружинная с гидрателескопическими амортизаторами.Кроме того, по умолчанию OMODA S5 оборудован антиблокировочной системой тормозов, датчиком освещения, системами стабилизации и курсовой устойчивости, круиз-контролем и функцией выбора между режимами движения, что очень актуально для различных дорожных и климатических условий эксплуатации. Обрамленное кожей многофункциональное рулевое колесо оснащено электрическим усилителем, центральный замок – дистанционным управлением, а электрический стояночный тормоз – функцией AutoHold. Помимо прочего, седан укомплектован системой бесключевого доступа в салон и запуском двигателя кнопкой. Дополнительный комфорт обеспечивают обогрев передних кресел, отделанных кожей, дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, а также атмосферная подсветка интерьера.Приборная панель представлена 10,25-дюймовым экраном, аналогичной диагональю обладает сенсорный дисплей в центральной консоли, предоставляющий доступ к навигации, видеофайлам и интернету через подключенный смартфон посредством CarPlay и AndroidAuto, который может также взаимодействовать со штатным головным устройством автомобиля по Bluetooth. Седан OMODA S5 оборудован тремя USB-разъемами: двумя – спереди, одним – сзади.Защиту водителя и пассажиров обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности и система кругового обзора. А отличным звуком автомобиль обязан мощной аудиосистеме с шестью динамиками.Седан OMODA S5 в комплектации Life оснащен 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 113 л.с., работающим в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT. Более производительный турбированный мотор объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с., сопряженный с вариатором, доступен в более старших версиях, начиная с комплектации Tech. Она также отличается наличием 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков, датчиком дождя, климат-контролем с функцией ионизации воздуха, обогревом сидений первого и второго ряда, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Цена OMODA S5 в комплектации Life стартует от 2 079 900 руб, в комплектации Tech – от 2 179 900 руб.OMODA S5 в топовой комплектации Ultra комплектуется наружной декоративной подсветкой, панорамным люком и полным набором систем безопасности. В частности, системой мониторинга слепых зон, ассистентом удержания автомобиля в полосе движения, системами помощи при перестроении и помощи при движении в пробках, функцией автоматического торможения, системой предупреждения о фронтальном и заднем перекрестных столкновениях, а также автоматическим переключением ближнего света фар на дальний и наоборот. Цена такой комплектации от 2 379 900 руб.Подробнее об автомобилях бренда OMODA и о компании "Черномор Авто" можно прочитать на сайте omoda-chernomor.ru.Официальный дилерский центр расположен по адресу: г. Симферополь, с. Белоглинка, ул. Салгирная, 33 (Евпаторийское шоссе). Консультация по телефону: +7 978 320-20-20.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. РекламаООО "Черномор Авто", ИНН 7743578549ERID: 4CQwVszH9pSaq4yhz1K

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черномор авто, автомобиль, крым, новости, общество