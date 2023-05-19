https://crimea.ria.ru/20230519/putin-provodit-zasedanie-soveta-po-mezhnatsionalnym-otnosheniyam-1128823688.html

Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям

Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям

В пятницу президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям. РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T14:41

2023-05-19T14:41

2023-05-19T14:41

владимир путин (политик)

прямая трансляция

россия

политика

совет по межнациональным отношениям

новости

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В пятницу президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям.Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обсудят в том числе интеграцию новых регионов и модель национальной политики в условиях внешних вызовов и угроз национальному суверенитету.Заседание проходит в режиме видеоконференции.

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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