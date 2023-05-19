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Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям
Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям
В пятницу президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям. РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T14:41
2023-05-19T14:41
2023-05-19T14:41
владимир путин (политик)
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В пятницу президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям.Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обсудят в том числе интеграцию новых регионов и модель национальной политики в условиях внешних вызовов и угроз национальному суверенитету.Заседание проходит в режиме видеоконференции.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям
Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям. Трансляция