https://crimea.ria.ru/20230517/obem-sdelok-rnkb-po-proektnomu-finansirovaniyu-prevysil-100-mlrd-rubley-1128773808.html

Объем сделок РНКБ по проектному финансированию превысил 100 млрд рублей

Объем сделок РНКБ по проектному финансированию превысил 100 млрд рублей - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Объем сделок РНКБ по проектному финансированию превысил 100 млрд рублей

В мае 2023 года объем одобренных и подписанных сделок по проектному финансированию в РНКБ, начиная с 2019 года после перехода на новую модель финансирования в... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T13:53

2023-05-17T13:53

2023-05-17T13:53

рнкб (пао)

крым

строительство

экономика

новости крыма

ипотека

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/04/1119760908_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_31292467da8c46d6275571674e6e781b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В мае 2023 года объем одобренных и подписанных сделок по проектному финансированию в РНКБ, начиная с 2019 года после перехода на новую модель финансирования в соответствии с ФЗ-214, превысил отметку в 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Общая площадь объектов, которые строятся или будут построены с использованием проектного финансирования РНКБ, на сегодняшний день составляет около двух миллионов квадратных метров.С начала текущего года банк РНКБ подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью более 127 тысяч квадратных метров на сумму около 8 миллиардов рублей. В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся еще 16 проектов общей площадью порядка 215,7 тысячи квадратных метров на сумму около 16,5 миллиарда рублей.По данным пресс-службы, клиенты банка могут приобрести квартиры в аккредитованных новостройках по льготной ставке от 4% в рамках льготной государственной программы "IT-ипотека", от 5% в рамках программы "Семейная ипотека", и от 7% - в рамках программы "Ипотека с господдержкой".

https://crimea.ria.ru/20230515/rnkb-profinansiroval-stroitelstvo-zhilkompleksa-v-alushte-na-11-mlrd-rub-1128728716.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, строительство, экономика, новости крыма, ипотека