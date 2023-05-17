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Объем сделок РНКБ по проектному финансированию превысил 100 млрд рублей
Объем сделок РНКБ по проектному финансированию превысил 100 млрд рублей - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Объем сделок РНКБ по проектному финансированию превысил 100 млрд рублей
В мае 2023 года объем одобренных и подписанных сделок по проектному финансированию в РНКБ, начиная с 2019 года после перехода на новую модель финансирования в... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T13:53
2023-05-17T13:53
2023-05-17T13:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В мае 2023 года объем одобренных и подписанных сделок по проектному финансированию в РНКБ, начиная с 2019 года после перехода на новую модель финансирования в соответствии с ФЗ-214, превысил отметку в 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Общая площадь объектов, которые строятся или будут построены с использованием проектного финансирования РНКБ, на сегодняшний день составляет около двух миллионов квадратных метров.С начала текущего года банк РНКБ подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью более 127 тысяч квадратных метров на сумму около 8 миллиардов рублей. В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся еще 16 проектов общей площадью порядка 215,7 тысячи квадратных метров на сумму около 16,5 миллиарда рублей.По данным пресс-службы, клиенты банка могут приобрести квартиры в аккредитованных новостройках по льготной ставке от 4% в рамках льготной государственной программы "IT-ипотека", от 5% в рамках программы "Семейная ипотека", и от 7% - в рамках программы "Ипотека с господдержкой".
https://crimea.ria.ru/20230515/rnkb-profinansiroval-stroitelstvo-zhilkompleksa-v-alushte-na-11-mlrd-rub-1128728716.html
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рнкб (пао), крым, строительство, экономика, новости крыма, ипотека
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В мае 2023 года объем одобренных и подписанных сделок по проектному финансированию в РНКБ, начиная с 2019 года после перехода на новую модель финансирования в соответствии с ФЗ-214, превысил отметку в 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Общая площадь объектов, которые строятся или будут построены с использованием проектного финансирования РНКБ, на сегодняшний день составляет около двух миллионов квадратных метров.
С начала текущего года банк РНКБ подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью более 127 тысяч квадратных метров на сумму около 8 миллиардов рублей. В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся еще 16 проектов общей площадью порядка 215,7 тысячи квадратных метров на сумму около 16,5 миллиарда рублей.
"Поддержка инфраструктурных проектов, которые имеют большое социально-экономическое значение для развития регионов, является для нас приоритетной задачей. Проектное финансирование строящегося жилья и коммерческих зданий очень востребовано в регионах присутствия банка, и у нас есть все необходимые ресурсы для плодотворной работы с застройщиками", - приводятся в сообщении слова вице-президента - директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.
По данным пресс-службы, клиенты банка могут приобрести квартиры в аккредитованных новостройках по льготной ставке от 4% в рамках льготной государственной программы "IT-ипотека", от 5% в рамках программы "Семейная ипотека", и от 7% - в рамках программы "Ипотека с господдержкой".