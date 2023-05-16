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Какой сегодня праздник: 16 мая - РИА Новости Крым, 15.05.2023
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Какой сегодня праздник: 16 мая
Какой сегодня праздник: 16 мая - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Какой сегодня праздник: 16 мая
В этот день в конце XIX века в России прошел первый киносеанс, а спустя 70 лет в Петербурге уже выпустили первые цветные телевизоры. Еще 16 мая запомнилось... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-16T00:00
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праздники и памятные даты
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В этот день в конце XIX века в России прошел первый киносеанс, а спустя 70 лет в Петербурге уже выпустили первые цветные телевизоры. Еще 16 мая запомнилось первой церемонией "Оскара", которая состоялась в 1929 году.Что празднуют в миреВ 2017 году ООН приняла резолюцию, согласно которой 16 мая официально стал Международным днем мирного сосуществования. В этот день страны вспоминают о необходимости мира, терпимости сохранения единства в мире.Еще в этот день в мире празднуют Международный день света, который учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2017 года и посвящен роли света и световых технологий в науке, культуре и искусстве. По этому случаю интересный факт про свет: если бы Солнце внезапно погасло, на Земле этого бы не заметили еще 8 минут 17 секунд.В субботу профессиональный праздник отмечают биографы. В этот день в середине XVII века встретились писатели Сэмюэл Джонсон и Джеймс Босуэлл. Тогда второму пришла идея написать биографию первого. Хотя 16 мая во многих странах проходят празднования, дата не зарегистрирована официально.Знаменательные событияВ этот день в 1717 году один из величайших французских философов-просветителей Вольтер был заключен в Бастилию на 11 месяцев за сатирические произведения в адрес регента.В 1768 году Екатерина II издала указ о создании памятника Петру I — будущего "Медного всадника".Впервые россияне увидели кино 127 лет назад, когда в Петербурге в саду Аквариум состоялся киносеанс. Тогда кадры произведений "Выход рабочих с завода Люмьер", "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" произвели невероятное впечатление на зрителей.В 1924 году вышел первый номер журнала "Мурзилка".Спустя пять лет в голливудском "Рузвельт-отеле" прошла первая церемония вручения "Оскара" - тогда еще просто - премии Американской академии киноискусств (Academy of Motion Picture Arts and Sciences, AMPAS).В СССР первая партия цветных телевизоров сошла с конвейера ленинградского завода им. Козицкого в 1967 году.Кто родился206 лет назад родился выдающийся отечественный историк, поэт, писатель и общественный деятель Николай Костомаров.В 1887 году в Петербурге родился один из самых заметных поэтов Серебряного века и певец Игорь Северянин.В 1905 году родился американский актер Генри Джейнс Фонда. Он известен ролями в фильмах "Однажды на Диком Западе" и "Гроздья гнева". За последний был номинирован на "Оскар".Сегодня исполняется 113 лет со дня рождения писательницы и поэтессы Ольги Берггольц.В 1938 году родился дрессировщик, народный артист СССР Мстислав Запашный.Свой 79 день рождения отмечает американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо, известный ролями в фильмах "От заката до рассвета", "Дети шпионов", "Ягуар", "Инферно".В 1951 году родился французский модельер Кристиан Лакруа, основатель собственного дома высокой моды. Через два года на свет появился актер Пирс Броснан.В 1966 родилась американская поп-певица Джанет Джексон, а топ-модели и актрисе Меган Фокс исполняется 37 лет.Также в этот день родились писатель, актер, кинорежиссер, партизанский командир, Герой Советского Союза Петр Вершигора, русский советский писатель, критик, публицист, драматург, киносценарист Сергей Антонов, российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка, 3-кратная чемпионка мира Ольга Зайцева.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 16 мая

Что празднуют в России и в мире во вторник, 16 мая

00:00 16.05.2023
 
© Скриншот: kinopoisk.ruПирс Броснан в фильме бондианы "И целого мира мало" (1999)
Пирс Броснан в фильме бондианы И целого мира мало (1999)
© Скриншот: kinopoisk.ru
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В этот день в конце XIX века в России прошел первый киносеанс, а спустя 70 лет в Петербурге уже выпустили первые цветные телевизоры. Еще 16 мая запомнилось первой церемонией "Оскара", которая состоялась в 1929 году.

Что празднуют в мире

В 2017 году ООН приняла резолюцию, согласно которой 16 мая официально стал Международным днем мирного сосуществования. В этот день страны вспоминают о необходимости мира, терпимости сохранения единства в мире.
Еще в этот день в мире празднуют Международный день света, который учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2017 года и посвящен роли света и световых технологий в науке, культуре и искусстве. По этому случаю интересный факт про свет: если бы Солнце внезапно погасло, на Земле этого бы не заметили еще 8 минут 17 секунд.
В субботу профессиональный праздник отмечают биографы. В этот день в середине XVII века встретились писатели Сэмюэл Джонсон и Джеймс Босуэлл. Тогда второму пришла идея написать биографию первого. Хотя 16 мая во многих странах проходят празднования, дата не зарегистрирована официально.

Знаменательные события

В этот день в 1717 году один из величайших французских философов-просветителей Вольтер был заключен в Бастилию на 11 месяцев за сатирические произведения в адрес регента.
В 1768 году Екатерина II издала указ о создании памятника Петру I — будущего "Медного всадника".
Впервые россияне увидели кино 127 лет назад, когда в Петербурге в саду Аквариум состоялся киносеанс. Тогда кадры произведений "Выход рабочих с завода Люмьер", "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" произвели невероятное впечатление на зрителей.
В 1924 году вышел первый номер журнала "Мурзилка".
Спустя пять лет в голливудском "Рузвельт-отеле" прошла первая церемония вручения "Оскара" - тогда еще просто - премии Американской академии киноискусств (Academy of Motion Picture Arts and Sciences, AMPAS).
В СССР первая партия цветных телевизоров сошла с конвейера ленинградского завода им. Козицкого в 1967 году.

Кто родился

206 лет назад родился выдающийся отечественный историк, поэт, писатель и общественный деятель Николай Костомаров.
В 1887 году в Петербурге родился один из самых заметных поэтов Серебряного века и певец Игорь Северянин.
В 1905 году родился американский актер Генри Джейнс Фонда. Он известен ролями в фильмах "Однажды на Диком Западе" и "Гроздья гнева". За последний был номинирован на "Оскар".
Сегодня исполняется 113 лет со дня рождения писательницы и поэтессы Ольги Берггольц.
В 1938 году родился дрессировщик, народный артист СССР Мстислав Запашный.
Свой 79 день рождения отмечает американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо, известный ролями в фильмах "От заката до рассвета", "Дети шпионов", "Ягуар", "Инферно".
В 1951 году родился французский модельер Кристиан Лакруа, основатель собственного дома высокой моды. Через два года на свет появился актер Пирс Броснан.
В 1966 родилась американская поп-певица Джанет Джексон, а топ-модели и актрисе Меган Фокс исполняется 37 лет.
Также в этот день родились писатель, актер, кинорежиссер, партизанский командир, Герой Советского Союза Петр Вершигора, русский советский писатель, критик, публицист, драматург, киносценарист Сергей Антонов, российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка, 3-кратная чемпионка мира Ольга Зайцева.
 
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