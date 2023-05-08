https://crimea.ria.ru/20230508/desyatki-novykh-sluchaev-i-odin-pogibshiy-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1128608190.html

Десятки новых случаев и один погибший: сводка по Крыму и Севастополю

Десятки новых случаев и один погибший: сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 08.05.2023

Десятки новых случаев и один погибший: сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки заболели коронавирусом 37 человек, один пациент скончался. РИА Новости Крым, 08.05.2023

2023-05-08T15:13

2023-05-08T15:13

2023-05-08T15:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки заболели коронавирусом 37 человек, один пациент скончался.Коронавирус в КрымуВ Крыму за сутки выявлено 27 новых случаев заражения COVID, восемь человек госпитализированы. Выздоровели 28 пациентов, летальных исходов нет. Об этом сообщили в Минздраве республики.Всего за время пандемии в Крыму умерли 5 429 человек, выздоровели 209 082.Коронавирус в СевастополеВ Севастополе, согласно данным оперштаб по борьбе с коронавирусом, выявили 10 новых случаев заболевания COVID. Один человек скончался, шестеро выздоровели.За сутки в больницах города не было новых госпитализаций ковид-пациентов. Такая же ситуация наблюдается почти в половине субъектов федерации.Коронавирус в РоссииВ России за минувшие сутки выявлено 3 118 новых случаев заражения. Госпитализированы 283 человека, выздоровели 3 656 пациентов, 28 умерли.Читайте также на РИА Новости Крым:В Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцина Об этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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