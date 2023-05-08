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Десятки новых случаев и один погибший: сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 08.05.2023
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Десятки новых случаев и один погибший: сводка по Крыму и Севастополю
Десятки новых случаев и один погибший: сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 08.05.2023
Десятки новых случаев и один погибший: сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки заболели коронавирусом 37 человек, один пациент скончался. РИА Новости Крым, 08.05.2023
2023-05-08T15:13
2023-05-08T15:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки заболели коронавирусом 37 человек, один пациент скончался.Коронавирус в КрымуВ Крыму за сутки выявлено 27 новых случаев заражения COVID, восемь человек госпитализированы. Выздоровели 28 пациентов, летальных исходов нет. Об этом сообщили в Минздраве республики.Всего за время пандемии в Крыму умерли 5 429 человек, выздоровели 209 082.Коронавирус в СевастополеВ Севастополе, согласно данным оперштаб по борьбе с коронавирусом, выявили 10 новых случаев заболевания COVID. Один человек скончался, шестеро выздоровели.За сутки в больницах города не было новых госпитализаций ковид-пациентов. Такая же ситуация наблюдается почти в половине субъектов федерации.Коронавирус в РоссииВ России за минувшие сутки выявлено 3 118 новых случаев заражения. Госпитализированы 283 человека, выздоровели 3 656 пациентов, 28 умерли.Читайте также на РИА Новости Крым:В Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцина Об этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослым
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РИА Новости Крым
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Десятки новых случаев и один погибший: сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки заболели COVID 37 человек, один скончался

15:13 08.05.2023
 
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© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки заболели коронавирусом 37 человек, один пациент скончался.

Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки выявлено 27 новых случаев заражения COVID, восемь человек госпитализированы. Выздоровели 28 пациентов, летальных исходов нет. Об этом сообщили в Минздраве республики.
Всего за время пандемии в Крыму умерли 5 429 человек, выздоровели 209 082.

Коронавирус в Севастополе

В Севастополе, согласно данным оперштаб по борьбе с коронавирусом, выявили 10 новых случаев заболевания COVID. Один человек скончался, шестеро выздоровели.
За сутки в больницах города не было новых госпитализаций ковид-пациентов. Такая же ситуация наблюдается почти в половине субъектов федерации.

Коронавирус в России

В России за минувшие сутки выявлено 3 118 новых случаев заражения. Госпитализированы 283 человека, выздоровели 3 656 пациентов, 28 умерли.
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