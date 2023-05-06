Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 6 мая - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230506/Sobytiya-i-prazdniki-shestoe-maya_-1118247795.html
Какой сегодня праздник: 6 мая
Какой сегодня праздник: 6 мая - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Какой сегодня праздник: 6 мая
В этот день родились советский военный летчик Николай Гастелло и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. Также 6 мая считается "днем рождения" знаменитых... РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-06T00:00
2023-05-05T17:27
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/05/1119549383_0:263:2048:1415_1920x0_80_0_0_ef24182a342a20a18979dd2cceba8c20.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Какой сегодня праздник: В этот день родились советский военный летчик Николай Гастелло и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. Также 6 мая считается "днем рождения" знаменитых "Стрижей".Что празднуют в мире6 мая все православные чтят память святого великомученика Георгия Победоносца. Святой Георгий – покровитель воинов и всех, кто оказался в зоне военных действий и подвергается опасности. А также заступник для родных и близких тех, кто служит в армии.В этот же день в Грузии отмечают День армии, в США празднуют День медсестер и День напитков, в Турции и других тюркязычных странах празднуют Хедерлез – праздник встречи весны. На Филиппинах отмечают День доблести.Знаменательные событияВ 1715 году был издан Артикул воинский – первый военно-уголовный и уголовно-процессуальный кодекс России.В 1919 году было провозглашено создание Крымской социалистической советской республики. Она прекратила существование в июне, когда полуостров снова был занят белогвардейскими войсками.В 1937 году открылось регулярное воздушное пассажирское сообщение по маршруту Ленинград – Москва.В 1941 году Иосиф Сталин становится председателем Совета народных комиссаров РСФСР.В 1953 году хирург Джон Гиббон из Филадельфии впервые успешно применил аппарат "искусственное сердце-легкие" во время операции на открытом сердце.6 мая 1991 года авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" впервые выступила на авиационном показе под этим названием. Поэтому день считается официальным "днем рождения" группы, которая в 1993 году была удостоена звания "Лучшая пилотажная группа мира". Летчики активное сотрудничают с пилотажной группой "Русские витязи", демонстрируя совместное выполнение фигур высшего пилотажа на разных типах самолетов. Визитной карточкой российских пилотов на авиашоу мира стал знаменитый "Кубинский бриллиант".В 1998 году новая столица Казахстана Акмола переименована в Астану.Кто родилсяВ 1758 году родился Максимилиан Робеспьер, который был одним из наиболее известных деятелей Великой французской революции.В 1776 году родился светлейший князь Петр Волконский – русский военный и придворный деятель, генерал-фельдмаршал и министр императорского двора и уделов.В 1856 году родился основатель психоанализа и австрийский врач-психиатр Зигмунд Фрейд.В этом же году родился американский исследователь Арктики Роберт Эдвин Пири.В 1868 году родился французский писатель, автор знаменитого романа "Призрак оперы" Гастон Леру.В 1889 году родилась российская художница и яркая представительница русского авангарда Любовь Попова.В 1907 году родился советский военный летчик Николай Гастелло. В самом начале Великой Отечественной войны, 26 июня 1941 года, самолет Гастелло был подбит и загорелся, и уже на горящем самолете Гастелло совершил таран механизированной колонны вражеской техники. Весь экипаж погиб в бою.В 1922 году родился актер театра и кино, педагог Владимир Этуш, известный ролями в знаменитых советских комедиях "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Иван Васильевич меняет профессию" и других.Также 6 мая родились дирижер Большого театра, заслуженный деятель искусств РСФСР Георгий Жемчужин, советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Александр Белявский . советский хоккеист Вячеслав Старшинов, американский рок-музыкант Боб Сигер и актер Джорж Клуни, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр , и другие.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/05/1119549383_0:71:2048:1607_1920x0_80_0_0_31accd02a88cf8900b33e9f327ff0405.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 6 мая

Что празднуют в России и мире в субботу, 6 мая

00:00 06.05.2023
 
© РИА Новости . Юрий Иванов / Перейти в фотобанкБелорусская ССР. Памятник экипажу самолета Николая Гастелло при въезде в поселок Радошковичи
Белорусская ССР. Памятник экипажу самолета Николая Гастелло при въезде в поселок Радошковичи - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости . Юрий Иванов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Какой сегодня праздник: В этот день родились советский военный летчик Николай Гастелло и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. Также 6 мая считается "днем рождения" знаменитых "Стрижей".

Что празднуют в мире

6 мая все православные чтят память святого великомученика Георгия Победоносца. Святой Георгий – покровитель воинов и всех, кто оказался в зоне военных действий и подвергается опасности. А также заступник для родных и близких тех, кто служит в армии.
В этот же день в Грузии отмечают День армии, в США празднуют День медсестер и День напитков, в Турции и других тюркязычных странах празднуют Хедерлез – праздник встречи весны. На Филиппинах отмечают День доблести.

Знаменательные события

В 1715 году был издан Артикул воинский – первый военно-уголовный и уголовно-процессуальный кодекс России.
В 1919 году было провозглашено создание Крымской социалистической советской республики. Она прекратила существование в июне, когда полуостров снова был занят белогвардейскими войсками.
В 1937 году открылось регулярное воздушное пассажирское сообщение по маршруту Ленинград – Москва.
В 1941 году Иосиф Сталин становится председателем Совета народных комиссаров РСФСР.
В 1953 году хирург Джон Гиббон из Филадельфии впервые успешно применил аппарат "искусственное сердце-легкие" во время операции на открытом сердце.
6 мая 1991 года авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" впервые выступила на авиационном показе под этим названием. Поэтому день считается официальным "днем рождения" группы, которая в 1993 году была удостоена звания "Лучшая пилотажная группа мира". Летчики активное сотрудничают с пилотажной группой "Русские витязи", демонстрируя совместное выполнение фигур высшего пилотажа на разных типах самолетов. Визитной карточкой российских пилотов на авиашоу мира стал знаменитый "Кубинский бриллиант".
В 1998 году новая столица Казахстана Акмола переименована в Астану.

Кто родился

В 1758 году родился Максимилиан Робеспьер, который был одним из наиболее известных деятелей Великой французской революции.
В 1776 году родился светлейший князь Петр Волконский – русский военный и придворный деятель, генерал-фельдмаршал и министр императорского двора и уделов.
В 1856 году родился основатель психоанализа и австрийский врач-психиатр Зигмунд Фрейд.
В этом же году родился американский исследователь Арктики Роберт Эдвин Пири.
В 1868 году родился французский писатель, автор знаменитого романа "Призрак оперы" Гастон Леру.
В 1889 году родилась российская художница и яркая представительница русского авангарда Любовь Попова.
В 1907 году родился советский военный летчик Николай Гастелло. В самом начале Великой Отечественной войны, 26 июня 1941 года, самолет Гастелло был подбит и загорелся, и уже на горящем самолете Гастелло совершил таран механизированной колонны вражеской техники. Весь экипаж погиб в бою.
В 1922 году родился актер театра и кино, педагог Владимир Этуш, известный ролями в знаменитых советских комедиях "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Иван Васильевич меняет профессию" и других.
Также 6 мая родились дирижер Большого театра, заслуженный деятель искусств РСФСР Георгий Жемчужин, советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Александр Белявский . советский хоккеист Вячеслав Старшинов, американский рок-музыкант Боб Сигер и актер Джорж Клуни, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр , и другие.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:15Массовое ДТП с пострадавшими в Симферополе: что известно
00:01В Крыму пока тепло: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 6 мая
22:48Главные события и заявления дня: 5 мая
22:16В Крыму планируют провести мировое первенство по борьбе куреш
21:57Главные новости Крыма: 5 мая
21:34В Севастополе частная собственность оказалась наследием ЮНЕСКО
21:19Крымчане зажгли свечи памяти в честь узников и жертв фашистов 1:02
20:4715 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Севастополе
20:42Вторжение холода: прогноз для Крыма на субботу и воскресенье - ФОБОС
20:18В Севастополе маршрутка врезалась в дерево: много пострадавших
19:56Крым готов помочь с размещением жителей Запорожской области – Балицкий
19:38В Севастополе Mercedes сбил пожилую женщину
19:26В Турции осудили провокации делегации Киева в Анкаре
18:59Громкие звуки в Севастополе: стала известна причина
18:47Когда уравняют денежное довольствие участников СВО
18:18Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – есть ли риск для ГЭС 1:28
18:00Симферополь сковали пробки
17:45В зону СВО отправят новые танки и вооружение – Минобороны
17:36В Севастополе вырубили дубы в заказнике – возбуждено дело
Лента новостейМолния