https://crimea.ria.ru/20230505/gk-interstroy-pozdravila-uchastnikov-oborony-sevastopolya-s-dnem-pobedy-1128557156.html

ГК "ИнтерСтрой" поздравила участников обороны Севастополя с Днем Победы

ГК "ИнтерСтрой" поздравила участников обороны Севастополя с Днем Победы - РИА Новости Крым, 05.05.2023

ГК "ИнтерСтрой" поздравила участников обороны Севастополя с Днем Победы

В этом году Севастополь отпразднует День Победы без парада. Поздравления ветераны принимают дома. К участникам обороны Севастополя, которые защищали, а потом и... РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T14:33

2023-05-05T14:33

2023-05-05T14:48

группа компаний "интерстрой"

крым

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крым в великой отечественной войне

ветераны

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В этом году Севастополь отпразднует День Победы без парада. Поздравления ветераны принимают дома. К участникам обороны Севастополя, которые защищали, а потом и восстанавливали город, пришли представители группы компаний "ИнтерСтрой".Сотрудники "ИнтерСтрой" вручили ветеранам плазменный телевизор, стиральные машины, планшетный компьютер, пылесос, СВЧ печь, а также наборы деликатесов.На сегодняшний день в городе проживают пять участников Героической обороны Севастополя: Кира Леонидовна Дукачева, Александра Ивановна Портная, Алла Леонидовна Руденко, Валентина Тимофеевна Сергушкина и Ника Афанасьевна Чукарина.Вековой юбилей 28 апреля отметила в Севастополе Кира Дукачева, куда она попала по комсомольскому набору. И где встретила День Победы. О войне, службе на Черноморском флоте, орденах и медалях говорит редко. Представители группы компаний "ИнтерСтрой" подарили имениннице микроволновую печь и пылесос. Все как полагается: ценные подарки, поздравления, торт и объективы камер.Ровесница Киры Дукачевой Александра Портная вспоминает, как приехала в Севастополь за 6 дней до начала Великой Отечественной, как потом участвовала в восстановлении города. Как растет и меняется к лучшему город, она следит и теперь – у телеэкрана. Фундамент мирной жизни, который Александра Портная когда-то закладывала, оказался надежным. Несмотря на почтенный возраст, Александра Ивановна по-прежнему в строю, а ее энергии и жизнелюбию можно только позавидовать. Ветеран получила в подарок от группы компаний "ИнтерСтрой" стиральную машинку.Юность 97-летней Валентины Сергушкиной – это осажденный Севастополь. Работа в Инкерманских штольнях. Ранение. В мирное время – стройуправление Черноморского флота. Большой фотоархив, который теперь можно пересматривать на новом компьютере. Валентина Тимофеевна Сергушкина получила в подарок от группы компаний "ИнтерСтрой" планшетный компьютер. В свои 97 лет ветеран много читает, любит пересматривать фотографии. Теперь все это можно будет делать на большом экране нового современного гаджета.Ника Афанасьевна Чукарина в августе отметит свой девяносто четвертый день рождения. Ей было двенадцать лет, когда вместе с семьей они вошли в состав полка стрелковой дивизии, которая базировалась в Балаклаве. Ника Афанасьевна вместе со своим братом совершала вылазки за водой под прицелом фашистских снайперских винтовок. Воду в Балаклаве можно было набрать только в двух колодцах. В один из своих походов Ника Афанасьевна получила тяжелое ранение.В свои 94 года Ника Афанасьевна полна сил и молода душой. Она живет одна и самостоятельно ведет хозяйство. Женщина засадила цветами весь палисадник у дома. Ника Афанасьевна Чукарина получила в подарок от группы компаний "ИнтерСтрой" стиральную машину.Группа компаний "ИнтерСтрой" передала подарок ветерану Великой Отечественной войны, участнице обороны Севастополя Алле Леонидовне Руденко. Война началась, когда ей было 9 лет. В дни Героической обороны Севастополя девочка часто приносила солдатам пищу и помогала ухаживать за ранеными. Вместе со своей сестрой она поддерживала связь с командными пунктами, выполняла поручения. Кроме того, работала санитаркой в военно-морском госпитале ЧФ. Алла Леонидовна получила в подарок плазменный телевизор. Женщина проводит много времени за просмотром фильмов и программ.Также представители "ИнтерСтрой" поздравили самого активного и небезразличного к судьбе города гражданина – ветерана Великой Отечественной войны, полковника запаса, члена Союза журналистов России Константина Кржеминского. Укреплять связь поколений – каждодневное занятие Константина Петровича. По его предложению, многие школы города названы в честь героев Великой Отечественной. Эта работа дает ветерану силы.С благодарностью за все, что преодолели защитники Севастополя, завоевывая победу и мир для себя и будущих поколений, группа компаний "ИнтерСтрой" обращается к каждому ветерану с просьбой непременно встретиться и в следующем году!Группа компаний "ИнтерСтрой" — ведущий застройщик Крыма и Севастополя, одна из немногих строительных компаний, которая занимается комплексным освоением территории и созданием всей необходимой для жизни инфраструктуры. Группа компаний передает квартиры на социальные нужны, строит соцобъекты. Стоит отметить, "ИнтерСтрой" – единственный девелопер Крыма и Севастополя, вошедший в топ-100 Всероссийского рейтинга ведущих застройщиков Российской Федерации.*рекламаООО "ИнтерСтрой" ИНН 9102213117интерстрой.рфerid: 4CQwVszH9pSaLrxtrPA

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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