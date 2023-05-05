ГК "ИнтерСтрой" поздравила участников обороны Севастополя с Днем Победы
14:33 05.05.2023 (обновлено: 14:48 05.05.2023)
© ГК "ИнтерСтрой"Участница Героической обороны Севастополя Ника Афанасьевна Чукарина
© ГК "ИнтерСтрой"
В этом году Севастополь отпразднует День Победы без парада. Поздравления ветераны принимают дома. К участникам обороны Севастополя, которые защищали, а потом и восстанавливали город, пришли представители группы компаний "ИнтерСтрой".
Сотрудники "ИнтерСтрой" вручили ветеранам плазменный телевизор, стиральные машины, планшетный компьютер, пылесос, СВЧ печь, а также наборы деликатесов.
На сегодняшний день в городе проживают пять участников Героической обороны Севастополя: Кира Леонидовна Дукачева, Александра Ивановна Портная, Алла Леонидовна Руденко, Валентина Тимофеевна Сергушкина и Ника Афанасьевна Чукарина.
"Мы заранее поинтересовались, что необходимо, и приобрели именно то, что нужно каждому, исходя из их потребностей. Группа компаний "ИнтерСтрой" с большим уважением и благодарностью относится к ветеранам. Победа в Великой Отечественной войне оказалась возможна благодаря этим людям. Каждый из них внес вклад в защиту любимого города и страны. Какое счастье, что есть, к кому прийти, сердечно поблагодарить за стойкость, мужество, за великий подвиг. Но самое ценное, что мы можем дать каждому из ветеранов, это внимание", - подчеркнула представитель группы компаний "ИнтерСтрой" Людмила Мендрух.
Вековой юбилей 28 апреля отметила в Севастополе Кира Дукачева, куда она попала по комсомольскому набору. И где встретила День Победы. О войне, службе на Черноморском флоте, орденах и медалях говорит редко. Представители группы компаний "ИнтерСтрой" подарили имениннице микроволновую печь и пылесос. Все как полагается: ценные подарки, поздравления, торт и объективы камер.
© ГК "ИнтерСтрой"Вековой юбилей 28 апреля отметила в Севастополе Кира Дукачёва
© ГК "ИнтерСтрой"
Вековой юбилей 28 апреля отметила в Севастополе Кира Дукачёва
Ровесница Киры Дукачевой Александра Портная вспоминает, как приехала в Севастополь за 6 дней до начала Великой Отечественной, как потом участвовала в восстановлении города. Как растет и меняется к лучшему город, она следит и теперь – у телеэкрана. Фундамент мирной жизни, который Александра Портная когда-то закладывала, оказался надежным. Несмотря на почтенный возраст, Александра Ивановна по-прежнему в строю, а ее энергии и жизнелюбию можно только позавидовать. Ветеран получила в подарок от группы компаний "ИнтерСтрой" стиральную машинку.
© ГК "ИнтерСтрой"Александра Портная приехала в Севастополь за 6 дней до начала Великой Отечественной
© ГК "ИнтерСтрой"
Александра Портная приехала в Севастополь за 6 дней до начала Великой Отечественной
Юность 97-летней Валентины Сергушкиной – это осажденный Севастополь. Работа в Инкерманских штольнях. Ранение. В мирное время – стройуправление Черноморского флота. Большой фотоархив, который теперь можно пересматривать на новом компьютере. Валентина Тимофеевна Сергушкина получила в подарок от группы компаний "ИнтерСтрой" планшетный компьютер. В свои 97 лет ветеран много читает, любит пересматривать фотографии. Теперь все это можно будет делать на большом экране нового современного гаджета.
© ГК "ИнтерСтрой"Ветеран Валентина Сергушкина
© ГК "ИнтерСтрой"
Ветеран Валентина Сергушкина
Ника Афанасьевна Чукарина в августе отметит свой девяносто четвертый день рождения. Ей было двенадцать лет, когда вместе с семьей они вошли в состав полка стрелковой дивизии, которая базировалась в Балаклаве. Ника Афанасьевна вместе со своим братом совершала вылазки за водой под прицелом фашистских снайперских винтовок. Воду в Балаклаве можно было набрать только в двух колодцах. В один из своих походов Ника Афанасьевна получила тяжелое ранение.
В свои 94 года Ника Афанасьевна полна сил и молода душой. Она живет одна и самостоятельно ведет хозяйство. Женщина засадила цветами весь палисадник у дома. Ника Афанасьевна Чукарина получила в подарок от группы компаний "ИнтерСтрой" стиральную машину.
© ГК "ИнтерСтрой"Ника Афанасьевна Чукарина в августе отметит свой девяносто четвертый день рождения
© ГК "ИнтерСтрой"
Ника Афанасьевна Чукарина в августе отметит свой девяносто четвертый день рождения
Группа компаний "ИнтерСтрой" передала подарок ветерану Великой Отечественной войны, участнице обороны Севастополя Алле Леонидовне Руденко. Война началась, когда ей было 9 лет. В дни Героической обороны Севастополя девочка часто приносила солдатам пищу и помогала ухаживать за ранеными. Вместе со своей сестрой она поддерживала связь с командными пунктами, выполняла поручения. Кроме того, работала санитаркой в военно-морском госпитале ЧФ. Алла Леонидовна получила в подарок плазменный телевизор. Женщина проводит много времени за просмотром фильмов и программ.
© ГК "ИнтерСтрой"Подарок участнице обороны Севастополя Алле Леонидовне Руденко передан ее сыну
© ГК "ИнтерСтрой"
Подарок участнице обороны Севастополя Алле Леонидовне Руденко передан ее сыну
Также представители "ИнтерСтрой" поздравили самого активного и небезразличного к судьбе города гражданина – ветерана Великой Отечественной войны, полковника запаса, члена Союза журналистов России Константина Кржеминского. Укреплять связь поколений – каждодневное занятие Константина Петровича. По его предложению, многие школы города названы в честь героев Великой Отечественной. Эта работа дает ветерану силы.
© ГК "ИнтерСтрой"Ветеран Великой Отечественной войны, полковник запаса, член Союза журналистов России Константин Кржеминский
© ГК "ИнтерСтрой"
Ветеран Великой Отечественной войны, полковник запаса, член Союза журналистов России Константин Кржеминский
С благодарностью за все, что преодолели защитники Севастополя, завоевывая победу и мир для себя и будущих поколений, группа компаний "ИнтерСтрой" обращается к каждому ветерану с просьбой непременно встретиться и в следующем году!
Группа компаний "ИнтерСтрой" — ведущий застройщик Крыма и Севастополя, одна из немногих строительных компаний, которая занимается комплексным освоением территории и созданием всей необходимой для жизни инфраструктуры. Группа компаний передает квартиры на социальные нужны, строит соцобъекты. Стоит отметить, "ИнтерСтрой" – единственный девелопер Крыма и Севастополя, вошедший в топ-100 Всероссийского рейтинга ведущих застройщиков Российской Федерации.
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ООО "ИнтерСтрой" ИНН 9102213117
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