https://crimea.ria.ru/20230504/v-krymu-i-sevastopole-rost-statistiki-po-covid-19-1128527112.html

В Крыму и Севастополе рост статистики по COVID-19

В Крыму и Севастополе рост статистики по COVID-19 - РИА Новости Крым, 04.05.2023

В Крыму и Севастополе рост статистики по COVID-19

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, умер один пациент с подтвержденным диагнозом. Днем ранее болезнь была... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T11:51

2023-05-04T11:51

2023-05-04T11:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, умер один пациент с подтвержденным диагнозом. Днем ранее болезнь была выявлена у 40 человек.Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 38 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 454 положительных на COVID-19.За сутки зарегистрирован один летальный исход. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5429.Коронавирус в СевастополеВ городе заболели еще семь человек, летальных случаев не зафиксировано.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 574 человека, выздоровели – 98 866. Скончались за весь период пандемии 2596.Коронавирус в РоссииВ России выявлено 4 273 новых случаев заражения коронавирусом, умерли за сутки 32 человека. Госпитализированы 929 пациентов, что на 11,9% ниже предыдущего показателя.Выздоровело за сутки 7 482 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Об этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослымШтамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограниченияВ Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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