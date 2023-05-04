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В Крыму и Севастополе рост статистики по COVID-19 - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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В Крыму и Севастополе рост статистики по COVID-19
В Крыму и Севастополе рост статистики по COVID-19 - РИА Новости Крым, 04.05.2023
В Крыму и Севастополе рост статистики по COVID-19
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, умер один пациент с подтвержденным диагнозом. Днем ранее болезнь была... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T11:51
2023-05-04T11:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, умер один пациент с подтвержденным диагнозом. Днем ранее болезнь была выявлена у 40 человек.Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 38 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 454 положительных на COVID-19.За сутки зарегистрирован один летальный исход. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5429.Коронавирус в СевастополеВ городе заболели еще семь человек, летальных случаев не зафиксировано.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 574 человека, выздоровели – 98 866. Скончались за весь период пандемии 2596.Коронавирус в РоссииВ России выявлено 4 273 новых случаев заражения коронавирусом, умерли за сутки 32 человека. Госпитализированы 929 пациентов, что на 11,9% ниже предыдущего показателя.Выздоровело за сутки 7 482 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Об этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослымШтамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограниченияВ Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцина
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В Крыму и Севастополе рост статистики по COVID-19

В Крыму и Севастополе за сутки 45 человек заболели COVID-19, один пациент скончался

11:51 04.05.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, умер один пациент с подтвержденным диагнозом. Днем ранее болезнь была выявлена у 40 человек.

Коронавирус в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 38 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 454 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы девять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 888 человек. Выписаны за сутки 59 человек, за весь период – 208 983", - сообщается на сайте регионального минздрава.
За сутки зарегистрирован один летальный исход. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5429.

Коронавирус в Севастополе

В городе заболели еще семь человек, летальных случаев не зафиксировано.
"В ковидные стационары Севастополя за сутки госпитализированы 6 человек, выписаны с выздоровлением 13 человек", - говорится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 574 человека, выздоровели – 98 866. Скончались за весь период пандемии 2596.

Коронавирус в России

В России выявлено 4 273 новых случаев заражения коронавирусом, умерли за сутки 32 человека. Госпитализированы 929 пациентов, что на 11,9% ниже предыдущего показателя.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 35 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 39 регионах страны", - уточнили в оперштабе.
Выздоровело за сутки 7 482 человек.
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