https://crimea.ria.ru/20230502/chast-kryma-vo-vtornik-bez-vody--adresa-i-sroki-podklyucheniya-1128471031.html

Часть Крыма во вторник без воды – адреса и сроки подключения

Часть Крыма во вторник без воды – адреса и сроки подключения - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Часть Крыма во вторник без воды – адреса и сроки подключения

Во вторник жители Симферополя, Евпатории, Феодосии, Керчи, Белогорского и Ленинского районов останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T09:42

2023-05-02T09:42

2023-05-02T09:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Во вторник жители Симферополя, Евпатории, Феодосии, Керчи, Белогорского и Ленинского районов останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе до 15 часов воды не будет по бульвару Ленина, 7, 8, 9, 11, 11А. Подвоз организуют по ул. Ленина, 9 с 9 часов утра.В селе Балки Белогорского района воды не будет до полудня.В Евпатории отключение до 19 часов по улицам Маяковского - от Павлика Морозова до Московской, Полупанова - от Ленина до Маяковского, по Киевской - от улицы Франко до Полупанова; по Горького - от Франко до Маяковского, а также по Лазурной и Набережной. Подвоз обещают организовать по заявкам от абонентов.В Феодосии до 17 часов без воды улица Пименова. В Ленинском районе также до пяти часов вечера без воды село Ленинское.В Керчи с 10 часов 2 мая до 18 часов 3 мая будут проводить профилактическую промывку насосных станций на скважинах и линий водоснабжения в поселке Глазовка. В этой связи пользоваться питьевой водой для питьевых целей в это время запрещается.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабженияПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%Замена водопроводных труб в Симферополе: что сделано и сколько осталось

https://crimea.ria.ru/20230322/voda-iz-dnepra-dlya-kryma-budet-deshevle-chem-v-srednem-po-yufo-1127696014.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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