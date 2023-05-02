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Часть Крыма во вторник без воды – адреса и сроки подключения - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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Часть Крыма во вторник без воды – адреса и сроки подключения
Часть Крыма во вторник без воды – адреса и сроки подключения - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Часть Крыма во вторник без воды – адреса и сроки подключения
Во вторник жители Симферополя, Евпатории, Феодосии, Керчи, Белогорского и Ленинского районов останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T09:42
2023-05-02T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Во вторник жители Симферополя, Евпатории, Феодосии, Керчи, Белогорского и Ленинского районов останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе до 15 часов воды не будет по бульвару Ленина, 7, 8, 9, 11, 11А. Подвоз организуют по ул. Ленина, 9 с 9 часов утра.В селе Балки Белогорского района воды не будет до полудня.В Евпатории отключение до 19 часов по улицам Маяковского - от Павлика Морозова до Московской, Полупанова - от Ленина до Маяковского, по Киевской - от улицы Франко до Полупанова; по Горького - от Франко до Маяковского, а также по Лазурной и Набережной. Подвоз обещают организовать по заявкам от абонентов.В Феодосии до 17 часов без воды улица Пименова. В Ленинском районе также до пяти часов вечера без воды село Ленинское.В Керчи с 10 часов 2 мая до 18 часов 3 мая будут проводить профилактическую промывку насосных станций на скважинах и линий водоснабжения в поселке Глазовка. В этой связи пользоваться питьевой водой для питьевых целей в это время запрещается.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабженияПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%Замена водопроводных труб в Симферополе: что сделано и сколько осталось
https://crimea.ria.ru/20230322/voda-iz-dnepra-dlya-kryma-budet-deshevle-chem-v-srednem-po-yufo-1127696014.html
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Часть Крыма во вторник без воды – адреса и сроки подключения

"Вода Крыма": жители шести муниципалитетов Крыма останутся во вторник без воды

09:42 02.05.2023 (обновлено: 09:45 02.05.2023)
 
© Фото: pixabay.comВодопроводный кран
Водопроводный кран
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Во вторник жители Симферополя, Евпатории, Феодосии, Керчи, Белогорского и Ленинского районов останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферополе до 15 часов воды не будет по бульвару Ленина, 7, 8, 9, 11, 11А. Подвоз организуют по ул. Ленина, 9 с 9 часов утра.
В селе Балки Белогорского района воды не будет до полудня.
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В Евпатории отключение до 19 часов по улицам Маяковского - от Павлика Морозова до Московской, Полупанова - от Ленина до Маяковского, по Киевской - от улицы Франко до Полупанова; по Горького - от Франко до Маяковского, а также по Лазурной и Набережной. Подвоз обещают организовать по заявкам от абонентов.
В Феодосии до 17 часов без воды улица Пименова.
В Ленинском районе также до пяти часов вечера без воды село Ленинское.
В Керчи с 10 часов 2 мая до 18 часов 3 мая будут проводить профилактическую промывку насосных станций на скважинах и линий водоснабжения в поселке Глазовка. В этой связи пользоваться питьевой водой для питьевых целей в это время запрещается.
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