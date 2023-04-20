https://crimea.ria.ru/20230420/palmovaya-vetv-mriya-resort--spa-vzyal-vysokuyu-restorannuyu-premiyu-1128288084.html

"Пальмовая ветвь": Mriya Resort & SPA взял высокую ресторанную премию

"Пальмовая ветвь": Mriya Resort & SPA взял высокую ресторанную премию - РИА Новости Крым, 20.04.2023

"Пальмовая ветвь": Mriya Resort & SPA взял высокую ресторанную премию

Крымский курорт Mriya Resort & SPA выиграл XVIII Национальную ресторанную премию "Пальмовая ветвь" за вклад в развитие гастрономии Крымского региона. РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T18:17

2023-04-20T18:17

2023-04-20T18:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Крымский курорт Mriya Resort & SPA выиграл XVIII Национальную ресторанную премию "Пальмовая ветвь" за вклад в развитие гастрономии Крымского региона.Гастрокультура развивается в Крыму активнее других видов курортного отдыха. На полуострове открываются современные сыроварни и винодельни, продолжают развиваться хозяйства, производящие морепродукты, овощи и специи. Mriya Resort & SPA стал лидером этого движения и охотно участвует в коллаборациях с популярными местными ресторанами.Рестораны на территории комплекса способны удовлетворить самых взыскательных гурманов, знакомят гостей с культурой разных стран, предлагают иммерсивные форматы гастроразвлечений, уникальные локации в сфере эногастрономии. Все это позволило взять уже вторую ресторанную "Пальмовая ветвь" - первую курорт выиграл в 2022 году, за вклад в развитие ресторанной индустрии и создание нового иммерсивного формата гастроразвлечений на юге России.Премия "Пальмовая ветвь" за лучшую ресторанную концепцию вручается с 1993 года, когда во Франции была основана ассоциация участников ресторанного рынка Leaders Club, которая стала международным клубом рестораторов и их партнеров по фуд- индустрии. В России национальная премия вручается с 2006 года. "Пальмовая ветвь" – это премия за оригинальную, новую и потенциально успешную ресторанную концепцию.*рекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pSaL57BPsS

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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