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"Пальмовая ветвь": Mriya Resort & SPA взял высокую ресторанную премию
"Пальмовая ветвь": Mriya Resort & SPA взял высокую ресторанную премию - РИА Новости Крым, 20.04.2023
"Пальмовая ветвь": Mriya Resort & SPA взял высокую ресторанную премию
Крымский курорт Mriya Resort & SPA выиграл XVIII Национальную ресторанную премию "Пальмовая ветвь" за вклад в развитие гастрономии Крымского региона. РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T18:17
2023-04-20T18:17
2023-04-20T18:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Крымский курорт Mriya Resort & SPA выиграл XVIII Национальную ресторанную премию "Пальмовая ветвь" за вклад в развитие гастрономии Крымского региона.Гастрокультура развивается в Крыму активнее других видов курортного отдыха. На полуострове открываются современные сыроварни и винодельни, продолжают развиваться хозяйства, производящие морепродукты, овощи и специи. Mriya Resort & SPA стал лидером этого движения и охотно участвует в коллаборациях с популярными местными ресторанами.Рестораны на территории комплекса способны удовлетворить самых взыскательных гурманов, знакомят гостей с культурой разных стран, предлагают иммерсивные форматы гастроразвлечений, уникальные локации в сфере эногастрономии. Все это позволило взять уже вторую ресторанную "Пальмовая ветвь" - первую курорт выиграл в 2022 году, за вклад в развитие ресторанной индустрии и создание нового иммерсивного формата гастроразвлечений на юге России.Премия "Пальмовая ветвь" за лучшую ресторанную концепцию вручается с 1993 года, когда во Франции была основана ассоциация участников ресторанного рынка Leaders Club, которая стала международным клубом рестораторов и их партнеров по фуд- индустрии. В России национальная премия вручается с 2006 года. "Пальмовая ветвь" – это премия за оригинальную, новую и потенциально успешную ресторанную концепцию.*рекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pSaL57BPsS
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РИА Новости Крым
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mriya resort &spa, ялта, крым, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых, новости крыма
"Пальмовая ветвь": Mriya Resort & SPA взял высокую ресторанную премию
Курорт Mriya Resort & SPA стал победителем престижной ресторанной премии
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Крымский курорт Mriya Resort & SPA выиграл XVIII Национальную ресторанную премию "Пальмовая ветвь" за вклад в развитие гастрономии Крымского региона.
Гастрокультура развивается в Крыму активнее других видов курортного отдыха. На полуострове открываются современные сыроварни и винодельни, продолжают развиваться хозяйства, производящие морепродукты, овощи и специи. Mriya Resort & SPA стал лидером этого движения и охотно участвует в коллаборациях с популярными местными ресторанами.
"Курорт Mriya Resort & SPA запустил проект "Два шефа – одна Кухня". Это серия эксклюзивных гастрономических ужинов, которые проходят в период с января по июль, где шеф-повара ресторанов отеля Mriya Resort & SPA готовят вместе со своими коллегами, представляющими ведущие рестораны Крыма", - приводит пример пресс-служба курорта.
Рестораны на территории комплекса способны удовлетворить самых взыскательных гурманов, знакомят гостей с культурой разных стран, предлагают иммерсивные форматы гастроразвлечений, уникальные локации в сфере эногастрономии. Все это позволило взять уже вторую ресторанную "Пальмовая ветвь" - первую курорт выиграл в 2022 году, за вклад в развитие ресторанной индустрии и создание нового иммерсивного формата гастроразвлечений на юге России.
"Гастрономическая карта курорта включает более десяти ресторанов с уникальными гастрономическими концепциями. Изысканные блюда с черноморскими деликатесами можно попробовать в ресторане "Черное море", национальную и домашнюю кухню - в Villa Cafe, паназиатскую - в Mandarin, итальянскую - в L'Olivo, побывать в первом в Крыму ресторане локаворской кухни Winekitchen, насладиться мясными деликатесами в Salt&Pepper. Ресторан Teppanyaki представляет уникальную для крымского побережья концепцию с использованием техники приготовления на теппанах, где сеты формируются по трем сценариям и сервируются каждый день на обед и ужин", - рассказали в Mriya Resort & SPA.
Премия "Пальмовая ветвь" за лучшую ресторанную концепцию вручается с 1993 года, когда во Франции была основана ассоциация участников ресторанного рынка Leaders Club, которая стала международным клубом рестораторов и их партнеров по фуд- индустрии. В России национальная премия вручается с 2006 года. "Пальмовая ветвь" – это премия за оригинальную, новую и потенциально успешную ресторанную концепцию.
ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com
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