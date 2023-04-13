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Сразу два праздника: крымчан ждет трехдневная рабочая неделя

Сразу два праздника: крымчан ждет трехдневная рабочая неделя - РИА Новости Крым, 13.04.2023

Сразу два праздника: крымчан ждет трехдневная рабочая неделя

Жителей Крыма ждет трехдневная рабочая неделя по случаю двух религиозных праздников – православной Пасхи и Ураза-байрама.

2023-04-13T19:45

2023-04-13T19:45

2023-04-13T19:45

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Указом главы республики Сергея Аксенова в Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установлены несколько нерабочих праздничных дней, в том числе 16 апреля в связи с Пасхой и 21 апреля по случаю Ураза-байрама. А поскольку 16 апреля приходится на воскресенье, то нерабочий день переносится на понедельник 17 апреля.Так, следующая рабочая неделя в Крыму стартует во вторник 18 апреля и закончится в четверг 20 апреля. Пятница 21 апреля – нерабочий день. Таким образом, жителей полуострова ждут длинные выходные.Следующие трехдневные выходные ждут крымчан, как и всех россиян, в конце апреля-начале мая. Поскольку Первомай - Праздник Весны и Труда - приходится в этом году на понедельник, то официальными выходными объявлены 29, 30 апреля и 1 мая. Четырехдневные "каникулы", связанные с Днем Победы, россиян ожидают с 6 по 9 мая.Таким образом, на майские праздники россиян ждут 7 нерабочих дней: с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая включительно. Сокращенных рабочих дней перед ними не будет. В этом году правительством установлено три дня в году, когда перед праздниками рабочий день сокращается на один час: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Церковные богослужения и арт-фестиваль: как отметят Пасху в ХерсонесеКак россияне будут отдыхать на майские праздникиВыходной отменяется: Кабмин не поддержал инициативу по 31 декабря

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инфографика, работа, отдых, праздники и памятные даты, общество, крым, пасха, новости крыма, инфографика