https://crimea.ria.ru/20230413/kak-krasnaya-armiya-ochistila-simferopol-ot-okkupantov--arkhivnoe-video-1128147621.html
Как Красная армия очистила Симферополь от оккупантов – архивное видео
Как Красная армия очистила Симферополь от оккупантов – архивное видео - РИА Новости Крым, 13.04.2023
Как Красная армия очистила Симферополь от оккупантов – архивное видео
Столица Крыма была оккупирована 1 ноября 1941 года. Буквально сразу же после того, как город был занят немецкими и румынскими войсками, начались массовые... РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T07:54
2023-04-13T07:54
2023-04-13T07:54
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Столица Крыма была оккупирована 1 ноября 1941 года. Буквально сразу же после того, как город был занят немецкими и румынскими войсками, начались массовые убийства, под предлогом перемещения на работы евреи, крымчаки, а потом и другие группы населения вывозились к противотанковому рву на 10 км шоссе Симферополь-Феодосия, где и расстреливались, также применялись автомобили-душегубки. В пригороде города, на территории совхоза "Красный", был организован лагерь смерти, в котором при пособничестве местных коллаборационистов было убито более 10 тысяч человек из мирного населения и военнопленных. Всего в период оккупации в Симферополе и окрестностях города были убиты 22,6 тысяч человек, еще несколько тысяч были вывезены на принудительные работы.Но весна освобождения была неизбежной… В ходе Крымской наступательной операции, 13 апреля 1944 года город был освобождён советскими войсками. Содействие Красной армии осуществляли партизан 1-ой бригады Северного соединения Федора Федоренко и подпольщиков групп Косухина и Бабия. Оккупанты планировали уничтожить город вместе с вступившей в него освободителями, но подпольщикам группы "Соколы" Крымского русского драматического театра удалось за несколько недель до этого создать карту минирования города и ночью уничтожить кабели к минам и факельщиков… Город был освобожден за одни сутки. Как это было – в видео РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20230408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html
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Как освобождали Симферополь
Как освобождали Симферополь
2023-04-13T07:54
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Как Красная армия очистила Симферополь от оккупантов – архивное видео
Архивное видео освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков