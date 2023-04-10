https://crimea.ria.ru/20230410/klienty-rnkb-v-i-kvartale-oformili-25-tysyach-virtualnykh-kart-1128088227.html

Клиенты РНКБ в I квартале оформили 25 тысяч виртуальных карт

Клиенты РНКБ в I квартале оформили 25 тысяч виртуальных карт - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Клиенты РНКБ в I квартале оформили 25 тысяч виртуальных карт

Клиенты РНКБ банка (ПАО) с начала 2023 года оформили свыше 25 тысяч виртуальных карт. Этот показатель вырос более чем на 15% по сравнению с I кварталом 2022... РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T12:13

2023-04-10T12:13

2023-04-10T12:14

крым

рнкб (пао)

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ банка (ПАО) с начала 2023 года оформили свыше 25 тысяч виртуальных карт. Этот показатель вырос более чем на 15% по сравнению с I кварталом 2022 года, сообщает банк.Виртуальные карты обладают всеми возможностями и преимуществами обычной банковской карты при отсутствии физического носителя (пластика), включая возможность снимать наличные или пополнять карту в банкоматах при помощи смартфона с установленным приложением Mir Pay.

https://crimea.ria.ru/20230323/rnkb-bank-vydal-million-kreditnykh-kart-za-2022-god-1127728312.html

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2023

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крым, рнкб (пао), общество, экономика