Клиенты РНКБ в I квартале оформили 25 тысяч виртуальных карт
С начала года клиенты РНКБ оформили более 25 тысяч виртуальных карт
12:13 10.04.2023 (обновлено: 12:14 10.04.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ банка (ПАО) с начала 2023 года оформили свыше 25 тысяч виртуальных карт. Этот показатель вырос более чем на 15% по сравнению с I кварталом 2022 года, сообщает банк.
Виртуальные карты обладают всеми возможностями и преимуществами обычной банковской карты при отсутствии физического носителя (пластика), включая возможность снимать наличные или пополнять карту в банкоматах при помощи смартфона с установленным приложением Mir Pay.
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"Мы отмечаем постоянный рост количества покупок в интернете при помощи виртуальных карт, при этом объемы платежей также увеличиваются. На сегодняшний день ежемесячный оборот по виртуальным картам РНКБ составляет в среднем 250 миллионов рублей. Интересно, что клиенты, которые регулярно пользуются такими картами, лучше остальных знают правила финансовой безопасности, в том числе используют реквизиты карт только на проверенных сайтах и не озвучивают их посторонним", - приводится в сообщении комментарий заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.