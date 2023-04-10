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Клиенты РНКБ в I квартале оформили 25 тысяч виртуальных карт - РИА Новости Крым, 10.04.2023
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Клиенты РНКБ в I квартале оформили 25 тысяч виртуальных карт
Клиенты РНКБ в I квартале оформили 25 тысяч виртуальных карт - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Клиенты РНКБ в I квартале оформили 25 тысяч виртуальных карт
Клиенты РНКБ банка (ПАО) с начала 2023 года оформили свыше 25 тысяч виртуальных карт. Этот показатель вырос более чем на 15% по сравнению с I кварталом 2022... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T12:13
2023-04-10T12:14
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экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ банка (ПАО) с начала 2023 года оформили свыше 25 тысяч виртуальных карт. Этот показатель вырос более чем на 15% по сравнению с I кварталом 2022 года, сообщает банк.Виртуальные карты обладают всеми возможностями и преимуществами обычной банковской карты при отсутствии физического носителя (пластика), включая возможность снимать наличные или пополнять карту в банкоматах при помощи смартфона с установленным приложением Mir Pay.
https://crimea.ria.ru/20230323/rnkb-bank-vydal-million-kreditnykh-kart-za-2022-god-1127728312.html
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крым, рнкб (пао), общество, экономика
Клиенты РНКБ в I квартале оформили 25 тысяч виртуальных карт

С начала года клиенты РНКБ оформили более 25 тысяч виртуальных карт

12:13 10.04.2023 (обновлено: 12:14 10.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ банка (ПАО) с начала 2023 года оформили свыше 25 тысяч виртуальных карт. Этот показатель вырос более чем на 15% по сравнению с I кварталом 2022 года, сообщает банк.
Виртуальные карты обладают всеми возможностями и преимуществами обычной банковской карты при отсутствии физического носителя (пластика), включая возможность снимать наличные или пополнять карту в банкоматах при помощи смартфона с установленным приложением Mir Pay.
РНКБ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
23 марта, 15:38
РНКБ выдал миллион кредитных карт
"Мы отмечаем постоянный рост количества покупок в интернете при помощи виртуальных карт, при этом объемы платежей также увеличиваются. На сегодняшний день ежемесячный оборот по виртуальным картам РНКБ составляет в среднем 250 миллионов рублей. Интересно, что клиенты, которые регулярно пользуются такими картами, лучше остальных знают правила финансовой безопасности, в том числе используют реквизиты карт только на проверенных сайтах и не озвучивают их посторонним", - приводится в сообщении комментарий заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.
 
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