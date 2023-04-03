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РНКБ предлагает новый автокредит наличными - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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РНКБ предлагает новый автокредит наличными
РНКБ предлагает новый автокредит наличными - РИА Новости Крым, 03.04.2023
РНКБ предлагает новый автокредит наличными
Банк РНКБ запускает новый продукт – "Автокредит наличными" на покупку легкового автомобиля, благодаря которому клиенты смогут взять до 5 миллионов рублей на... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T14:38
2023-04-03T14:38
рнкб (пао)
автомобиль
кредит
экономика
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Банк РНКБ запускает новый продукт – "Автокредит наличными" на покупку легкового автомобиля, благодаря которому клиенты смогут взять до 5 миллионов рублей на срок до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба банка.Как оформить автокредит в РНКБПроцесс оформления автокредита происходит всего в четыре шага:· клиент подает онлайн-заявку в мобильном приложении, на официальном сайте банка или же лично в операционном офисе;· банк перечисляет денежные средства на счет или карту заемщика после одобрения заявки;· выбор и покупка автомобиля;· оформление автомобиля в залог банка.Сумма займа составляет от 150 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, срок кредита - от 12 до 84 месяцев. При этом первоначальный взнос не требуется. Также в банке уточнили, что заемщик может получить дисконт к ставке до 2% при оформлении КАСКО. С учетом этого дисконта ставка по автокредиту наличными может составлять от 11,9% годовых.Требования к автомобилю для автокредита наличными· автомобиль легковой, категория В;· стоимость – не менее 80% от суммы кредита на момент оформления залога;· для автомобилей российского, китайского и индийского производства - возраст не более 7 лет, количество владельцев - не более двух;· для автомобилей всех прочих производителей - возраст не более 12 лет, количество владельцев – до трех;· отсутствие негативных сведений об автомобиле.Подробно ознакомиться с условиями продукта "Автокредит наличными" можно на официальном сайте банка. *рекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ruerid: 4CQwVszH9pSZqXbC3do
https://crimea.ria.ru/20230328/rnkb-vydal-bolee-1-mlrd-rubley-kreditov-s-nachala-goda-po-programme-1764-1127811628.html
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рнкб (пао), автомобиль, кредит, экономика, крым, новости крыма
РНКБ предлагает новый автокредит наличными

РНКБ предлагает новый автокредит наличными на сумму до 5 млн рублей и срок до 7 лет

14:38 03.04.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПосетительница в автосалоне "Тойота Центр Омск" в Омске
Посетительница в автосалоне Тойота Центр Омск в Омске - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Банк РНКБ запускает новый продукт – "Автокредит наличными" на покупку легкового автомобиля, благодаря которому клиенты смогут взять до 5 миллионов рублей на срок до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Благодаря этому продукту клиенты получили максимально широкие возможности – теперь автомобиль можно купить с пробегом или без, у физического лица или в любом автосалоне на территории России, на интернет-площадке или аукционе и прочими способами", - рассказали в банке.

Как оформить автокредит в РНКБ

Процесс оформления автокредита происходит всего в четыре шага:
· клиент подает онлайн-заявку в мобильном приложении, на официальном сайте банка или же лично в операционном офисе;
· банк перечисляет денежные средства на счет или карту заемщика после одобрения заявки;
· выбор и покупка автомобиля;
· оформление автомобиля в залог банка.
Сумма займа составляет от 150 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, срок кредита - от 12 до 84 месяцев. При этом первоначальный взнос не требуется. Также в банке уточнили, что заемщик может получить дисконт к ставке до 2% при оформлении КАСКО. С учетом этого дисконта ставка по автокредиту наличными может составлять от 11,9% годовых.
"Рынок автомобилей с пробегом в России очень велик и имеет устойчивую тенденцию к росту, - отметил заместитель председателя правления банка Николай Билан. – Автокредит наличными – это удобная альтернатива кредитам наличными с максимально комфортными условиями для заемщика. Процесс получения кредита максимально упрощен и экономит время как покупателям, так и продавцам".
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Требования к автомобилю для автокредита наличными

· автомобиль легковой, категория В;
· стоимость – не менее 80% от суммы кредита на момент оформления залога;
· для автомобилей российского, китайского и индийского производства - возраст не более 7 лет, количество владельцев - не более двух;
· для автомобилей всех прочих производителей - возраст не более 12 лет, количество владельцев – до трех;
· отсутствие негативных сведений об автомобиле.
Подробно ознакомиться с условиями продукта "Автокредит наличными" можно на официальном сайте банка.
*реклама
РНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ru
erid: 4CQwVszH9pSZqXbC3do
РНКБ (ПАО)автомобильКредитЭкономикаКрымНовости Крыма
 
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