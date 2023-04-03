https://crimea.ria.ru/20230403/rnkb-predlagaet-novyy-avtokredit-nalichnymi-1127945812.html

РНКБ предлагает новый автокредит наличными

РНКБ предлагает новый автокредит наличными - РИА Новости Крым, 03.04.2023

РНКБ предлагает новый автокредит наличными

Банк РНКБ запускает новый продукт – "Автокредит наличными" на покупку легкового автомобиля, благодаря которому клиенты смогут взять до 5 миллионов рублей на... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T14:38

2023-04-03T14:38

2023-04-03T14:38

рнкб (пао)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Банк РНКБ запускает новый продукт – "Автокредит наличными" на покупку легкового автомобиля, благодаря которому клиенты смогут взять до 5 миллионов рублей на срок до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба банка.Как оформить автокредит в РНКБПроцесс оформления автокредита происходит всего в четыре шага:· клиент подает онлайн-заявку в мобильном приложении, на официальном сайте банка или же лично в операционном офисе;· банк перечисляет денежные средства на счет или карту заемщика после одобрения заявки;· выбор и покупка автомобиля;· оформление автомобиля в залог банка.Сумма займа составляет от 150 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, срок кредита - от 12 до 84 месяцев. При этом первоначальный взнос не требуется. Также в банке уточнили, что заемщик может получить дисконт к ставке до 2% при оформлении КАСКО. С учетом этого дисконта ставка по автокредиту наличными может составлять от 11,9% годовых.Требования к автомобилю для автокредита наличными· автомобиль легковой, категория В;· стоимость – не менее 80% от суммы кредита на момент оформления залога;· для автомобилей российского, китайского и индийского производства - возраст не более 7 лет, количество владельцев - не более двух;· для автомобилей всех прочих производителей - возраст не более 12 лет, количество владельцев – до трех;· отсутствие негативных сведений об автомобиле.Подробно ознакомиться с условиями продукта "Автокредит наличными" можно на официальном сайте банка. *рекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ruerid: 4CQwVszH9pSZqXbC3do

https://crimea.ria.ru/20230328/rnkb-vydal-bolee-1-mlrd-rubley-kreditov-s-nachala-goda-po-programme-1764-1127811628.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), автомобиль, кредит, экономика, крым, новости крыма