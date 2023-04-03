https://crimea.ria.ru/20230403/rnkb-predlagaet-novyy-avtokredit-nalichnymi-1127945812.html
РНКБ предлагает новый автокредит наличными
РНКБ предлагает новый автокредит наличными - РИА Новости Крым, 03.04.2023
РНКБ предлагает новый автокредит наличными
Банк РНКБ запускает новый продукт – "Автокредит наличными" на покупку легкового автомобиля, благодаря которому клиенты смогут взять до 5 миллионов рублей на... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T14:38
2023-04-03T14:38
2023-04-03T14:38
рнкб (пао)
автомобиль
кредит
экономика
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111839/53/1118395311_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_d471ce717afd1f8136b6305b99dddcad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Банк РНКБ запускает новый продукт – "Автокредит наличными" на покупку легкового автомобиля, благодаря которому клиенты смогут взять до 5 миллионов рублей на срок до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба банка.Как оформить автокредит в РНКБПроцесс оформления автокредита происходит всего в четыре шага:· клиент подает онлайн-заявку в мобильном приложении, на официальном сайте банка или же лично в операционном офисе;· банк перечисляет денежные средства на счет или карту заемщика после одобрения заявки;· выбор и покупка автомобиля;· оформление автомобиля в залог банка.Сумма займа составляет от 150 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, срок кредита - от 12 до 84 месяцев. При этом первоначальный взнос не требуется. Также в банке уточнили, что заемщик может получить дисконт к ставке до 2% при оформлении КАСКО. С учетом этого дисконта ставка по автокредиту наличными может составлять от 11,9% годовых.Требования к автомобилю для автокредита наличными· автомобиль легковой, категория В;· стоимость – не менее 80% от суммы кредита на момент оформления залога;· для автомобилей российского, китайского и индийского производства - возраст не более 7 лет, количество владельцев - не более двух;· для автомобилей всех прочих производителей - возраст не более 12 лет, количество владельцев – до трех;· отсутствие негативных сведений об автомобиле.Подробно ознакомиться с условиями продукта "Автокредит наличными" можно на официальном сайте банка. *рекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ruerid: 4CQwVszH9pSZqXbC3do
https://crimea.ria.ru/20230328/rnkb-vydal-bolee-1-mlrd-rubley-kreditov-s-nachala-goda-po-programme-1764-1127811628.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111839/53/1118395311_98:0:2827:2047_1920x0_80_0_0_bf9ed471f19081676f591cea95081a00.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рнкб (пао), автомобиль, кредит, экономика, крым, новости крыма
РНКБ предлагает новый автокредит наличными
РНКБ предлагает новый автокредит наличными на сумму до 5 млн рублей и срок до 7 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Банк РНКБ запускает новый продукт – "Автокредит наличными" на покупку легкового автомобиля, благодаря которому клиенты смогут взять до 5 миллионов рублей на срок до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Благодаря этому продукту клиенты получили максимально широкие возможности – теперь автомобиль можно купить с пробегом или без, у физического лица или в любом автосалоне на территории России, на интернет-площадке или аукционе и прочими способами", - рассказали в банке.
Как оформить автокредит в РНКБ
Процесс оформления автокредита происходит всего в четыре шага:
· клиент подает онлайн-заявку в мобильном приложении, на официальном сайте банка или же лично в операционном офисе;
· банк перечисляет денежные средства на счет или карту заемщика после одобрения заявки;
· выбор и покупка автомобиля;
· оформление автомобиля в залог банка.
Сумма займа составляет от 150 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, срок кредита - от 12 до 84 месяцев. При этом первоначальный взнос не требуется. Также в банке уточнили, что заемщик может получить дисконт к ставке до 2% при оформлении КАСКО. С учетом этого дисконта ставка по автокредиту наличными может составлять от 11,9% годовых.
"Рынок автомобилей с пробегом в России очень велик и имеет устойчивую тенденцию к росту, - отметил заместитель председателя правления банка Николай Билан. – Автокредит наличными – это удобная альтернатива кредитам наличными с максимально комфортными условиями для заемщика. Процесс получения кредита максимально упрощен и экономит время как покупателям, так и продавцам".
Требования к автомобилю для автокредита наличными
· автомобиль легковой, категория В;
· стоимость – не менее 80% от суммы кредита на момент оформления залога;
· для автомобилей российского, китайского и индийского производства - возраст не более 7 лет, количество владельцев - не более двух;
· для автомобилей всех прочих производителей - возраст не более 12 лет, количество владельцев – до трех;
· отсутствие негативных сведений об автомобиле.
Подробно ознакомиться с условиями продукта "Автокредит наличными"
можно на официальном сайте банка.
РНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ru
erid: 4CQwVszH9pSZqXbC3do