СЗ Лучистое и Прибрежное присоединились к Группе компаний "ИнтерСтрой"
ГК "ИнтерСтрой" заключила меморандум о сотрудничестве с "СЗ "Лучистое" и "Прибрежное"
18:32 30.03.2023 (обновлено: 18:54 30.03.2023)
В Симферополе состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве Группы компаний "ИнтерСтрой" и специализированных застройщиков "Лучистое" и "Прибрежное"
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между ведущим застройщиком Республики Крым и города Севастополя – Группой компаний "ИнтерСтрой" и специализированными застройщиками "Лучистое" и "Прибрежное", которые возводят жилые комплексы комфорт-класса в курортных жемчужинах полуострова – города Алушта и Саки.
Группа компаний "ИнтерСтрой" на протяжении длительного времени демонстрирует стабильный и уверенный рост. "ИнтерСтрой" является обладателем золотого знака "Надежный застройщик России – 2022" и имеет наивысший рейтинг по показателю своевременности ввода жилья. Кроме того, "ИнтерСтрой" – единственная строительная компания на Крымском полуострове, которая вошла в топ-100 Всероссийского рейтинга ведущих застройщиков Российской Федерации. В минувшем году группа компаний "ИнтерСтрой" стала обладателем премии "Развитие регионов. Лучшее для России". Компания не останавливается на достигнутом и продолжает стремительно развиваться.
По словам руководителя ГК "ИнтерСтрой", заслуженного строителя Республики Крым Олега Леухина, подписанное соглашение – залог развития эффективных и взаимовыгодных долгосрочных партнерских отношений между компаниями.
"Такое сотрудничество будет способствовать обмену информацией в области передовых методов строительства, проектирования зданий с учетом самых современных требований. Кроме того, значительно снижает риски при реализации объектов: складываются не только финансы, но и опыт, что увеличивает эффективность от освоения территорий, – подчеркнул Олег Леухин и добавил. – Подписанный Меморандум говорит о желании компаний быть нашими партнерами".
В свою очередь генеральный директор ООО "СЗ "Лучистое" и "Прибрежное" Сергей Сюзев выразил уверенность, что сотрудничество с группой компаний "ИнтерСтрой" позволит создавать и реализовывать новые совместные проекты.
"Мы рады подобному сотрудничеству. Ведь группа компаний "ИнтерСтрой" – ведущий застройщик Крыма и Севастополя с многолетним опытом и высоким уровнем репутации. На сегодняшний день репутация застройщика – ключевой фактор. Основным показателем при выборе жилья остается надежность компании", – подчеркнул Сюзев.
Все объекты группы компаний "ИнтерСтрой" и ООО "СЗ "Лучистое" и "Прибрежное" возводятся в рамках проектного финансирования, которое осуществляет ведущий республиканский банк РНКБ.
"Мы рады, что у нас есть такой надежный партнер, как Группа компаний "ИнтерСтрой". Все застройщики, которые присоединяются к этой группе, также становятся для нас важными стратегическими партнерами", – заявил присутствовавший на подписании замначальника управления залогового кредитования РНКБ Юрий Лисовой.
РНКБ на протяжении многих лет сотрудничает с группой компаний "ИнтерСтрой" как в рамках проектного финансирования, так и ипотечного кредитования. Что позволяет клиентам банка приобретать современное качественное жилье в любой точке Крыма на очень выгодных условиях ипотечного кредитования.
Курортный комплекс "Лучистое"
Жилой комплекс комфорт-класса "Лучистое" возводится в уединенном уголке города Алушта на Южном берегу Крыма. Комплекс "Лучистое" на протяжении долгого времени занимает первое место в Республике Крым среди многоэтажных домов комфорт-класса. Объект стал обладателем многочисленных престижных наград: призер номинации "Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Крым" в рамках Всероссийской премии "Топ ЖК – 2022", а также стал победителем престижного конкурса "Urban Awards" в номинации "Премьера года".
СЗ "Лучистое"
СЗ "Лучистое"
ЖК "Лучистое" – это в первую очередь многофункциональность, стильный архитектурный облик и уникальное расположение. На его территории гармонично расположены аквазоны, банный комплекс, ресторанный сектор, спортзал, йога-центр, оборудованы беседки-барбекю и смотровые площадки. Первая очередь ЖК "Лучистое" уже сдана и собственники квартир в самое ближайшее время смогут получить ключи и отпраздновать новоселье.
Подписанный с "ИнтерСтрой" меморандум предполагает также совместное обслуживание введенных в эксплуатацию объектов Управляющей компанией "ИнтерУют". Это стабильная развивающаяся структура, которая обладает значительным опытом работы со сложными объектами и несет гарантийные обязательства при обслуживании более 70 жилых домов в Крыму и Севастополе.
"В курортном комплексе "Лучистое" управляющая компания "ИнтерУют" организует консьерж-сервис, что отвечает устойчивому восходящему тренду последний лет. При выборе квартиры клиенты ориентируются не только на локацию, бренд девелопера, качество строительства и отделочных материалов, но и на набор услуг, который предоставляет управляющая компания. Клиент хочет себя чувствовать комфортно не только внутри своей квартиры, но и на территории всего жилого комплекса", – подчеркнул генеральный директор УК "ИнтерУют" Ален Лебедев. Работа УК "ИнтерУют" организована таким образом, чтобы собственник имел возможность решить любые бытовые вопросы, не выходя за пределы своего жилого комплекса, заверил он.
Курортный комплекс "Прибрежное"
Специализированный застройщик "Прибрежное" возводит не менее интересный для жизни и инвестиций проект – курортный комплекс на Западном побережье Крыма у кромки Каламитского залива, между курортными городами Евпатория и Саки. Жилой комплекс "Прибрежный" также является обладателем престижных наград. Он стал победителем конкурса "Urban Awards" в номинации "Премьера года".
СЗ "Прибрежное"
СЗ "Прибрежное"
"Экологически чистое место бальнеологического курорта находится на косе между Черным морем и розовым озером Сасык-Сиваш в непосредственной близости к Сакским лечебным грязевым лиманам. Проект включает в себя современные квартиры в ЖК "Розовое озеро" и комплекс апартаментов "Ола-апарт" в прибрежной зоне с полным спектром курортной инфраструктуры", – сообщил генеральный директор ООО "СЗ "Прибрежное" Сергей Сюзев.
В непосредственной близости от жилого комплекса планируется строительство всей необходимой для жизни инфраструктуры, в том числе школы и детского сада. Кроме того, рядом располагается уже сложившийся и развитый туристический массив, который включает самый большой аквапарк в Крыму, отметил Сюзев.
По мнению руководителя ГК "ИнтерСтрой" Олега Леухина, объединение усилий в возведении двух уникальных жилых комплексов позволит "ИнтерСтрой" привнести свои компетенции и опыт в реализацию проектов, а также досрочно сдать их в эксплуатацию.
"Для нас это настолько же важный момент, как и для партнеров, потому что объекты знаковые, большие, и мы надеемся, что они станут очередным украшением Республики Крым. Будут достойно конкурировать с лучшими приморскими объектами Краснодарского края, а в части качества жилья – с объектами Москвы и Санкт-Петербурга", – резюмировал Леухин.
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ООО "СЗ "Лучистое" ИНН 9102251634
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