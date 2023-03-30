https://crimea.ria.ru/20230330/sz-luchistoe-i-pribrezhnoe-prisoedinilis-k-gruppe-kompaniy-interstroy-1127886460.html

СЗ Лучистое и Прибрежное присоединились к Группе компаний "ИнтерСтрой"

СЗ Лучистое и Прибрежное присоединились к Группе компаний "ИнтерСтрой" - РИА Новости Крым, 30.03.2023

СЗ Лучистое и Прибрежное присоединились к Группе компаний "ИнтерСтрой"

В Симферополе состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между ведущим застройщиком Республики Крым и города Севастополя – Группой компаний "ИнтерСтрой" РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T18:32

2023-03-30T18:32

2023-03-30T18:54

крым

строительство

группа компаний "интерстрой"

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между ведущим застройщиком Республики Крым и города Севастополя – Группой компаний "ИнтерСтрой" и специализированными застройщиками "Лучистое" и "Прибрежное", которые возводят жилые комплексы комфорт-класса в курортных жемчужинах полуострова – города Алушта и Саки.Группа компаний "ИнтерСтрой" на протяжении длительного времени демонстрирует стабильный и уверенный рост. "ИнтерСтрой" является обладателем золотого знака "Надежный застройщик России – 2022" и имеет наивысший рейтинг по показателю своевременности ввода жилья. Кроме того, "ИнтерСтрой" – единственная строительная компания на Крымском полуострове, которая вошла в топ-100 Всероссийского рейтинга ведущих застройщиков Российской Федерации. В минувшем году группа компаний "ИнтерСтрой" стала обладателем премии "Развитие регионов. Лучшее для России". Компания не останавливается на достигнутом и продолжает стремительно развиваться.По словам руководителя ГК "ИнтерСтрой", заслуженного строителя Республики Крым Олега Леухина, подписанное соглашение – залог развития эффективных и взаимовыгодных долгосрочных партнерских отношений между компаниями.В свою очередь генеральный директор ООО "СЗ "Лучистое" и "Прибрежное" Сергей Сюзев выразил уверенность, что сотрудничество с группой компаний "ИнтерСтрой" позволит создавать и реализовывать новые совместные проекты.Все объекты группы компаний "ИнтерСтрой" и ООО "СЗ "Лучистое" и "Прибрежное" возводятся в рамках проектного финансирования, которое осуществляет ведущий республиканский банк РНКБ."Мы рады, что у нас есть такой надежный партнер, как Группа компаний "ИнтерСтрой". Все застройщики, которые присоединяются к этой группе, также становятся для нас важными стратегическими партнерами", – заявил присутствовавший на подписании замначальника управления залогового кредитования РНКБ Юрий Лисовой.РНКБ на протяжении многих лет сотрудничает с группой компаний "ИнтерСтрой" как в рамках проектного финансирования, так и ипотечного кредитования. Что позволяет клиентам банка приобретать современное качественное жилье в любой точке Крыма на очень выгодных условиях ипотечного кредитования.Курортный комплекс "Лучистое"Жилой комплекс комфорт-класса "Лучистое" возводится в уединенном уголке города Алушта на Южном берегу Крыма. Комплекс "Лучистое" на протяжении долгого времени занимает первое место в Республике Крым среди многоэтажных домов комфорт-класса. Объект стал обладателем многочисленных престижных наград: призер номинации "Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Крым" в рамках Всероссийской премии "Топ ЖК – 2022", а также стал победителем престижного конкурса "Urban Awards" в номинации "Премьера года".ЖК "Лучистое" – это в первую очередь многофункциональность, стильный архитектурный облик и уникальное расположение. На его территории гармонично расположены аквазоны, банный комплекс, ресторанный сектор, спортзал, йога-центр, оборудованы беседки-барбекю и смотровые площадки. Первая очередь ЖК "Лучистое" уже сдана и собственники квартир в самое ближайшее время смогут получить ключи и отпраздновать новоселье.Подписанный с "ИнтерСтрой" меморандум предполагает также совместное обслуживание введенных в эксплуатацию объектов Управляющей компанией "ИнтерУют". Это стабильная развивающаяся структура, которая обладает значительным опытом работы со сложными объектами и несет гарантийные обязательства при обслуживании более 70 жилых домов в Крыму и Севастополе.Курортный комплекс "Прибрежное"Специализированный застройщик "Прибрежное" возводит не менее интересный для жизни и инвестиций проект – курортный комплекс на Западном побережье Крыма у кромки Каламитского залива, между курортными городами Евпатория и Саки. Жилой комплекс "Прибрежный" также является обладателем престижных наград. Он стал победителем конкурса "Urban Awards" в номинации "Премьера года".В непосредственной близости от жилого комплекса планируется строительство всей необходимой для жизни инфраструктуры, в том числе школы и детского сада. Кроме того, рядом располагается уже сложившийся и развитый туристический массив, который включает самый большой аквапарк в Крыму, отметил Сюзев.По мнению руководителя ГК "ИнтерСтрой" Олега Леухина, объединение усилий в возведении двух уникальных жилых комплексов позволит "ИнтерСтрой" привнести свои компетенции и опыт в реализацию проектов, а также досрочно сдать их в эксплуатацию."Для нас это настолько же важный момент, как и для партнеров, потому что объекты знаковые, большие, и мы надеемся, что они станут очередным украшением Республики Крым. Будут достойно конкурировать с лучшими приморскими объектами Краснодарского края, а в части качества жилья – с объектами Москвы и Санкт-Петербурга", – резюмировал Леухин.*рекламаООО "СЗ "Лучистое" ИНН 9102251634erid: 4CQwVszH9pSYqK7ujccкомплекс-лучистое.рф

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, строительство, группа компаний "интерстрой", новости крыма