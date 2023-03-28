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Вырвал сейф из стены: раскрыта крупная кража в Алуште

Вырвал сейф из стены: раскрыта крупная кража в Алуште - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Вырвал сейф из стены: раскрыта крупная кража в Алуште

Крымские полицейские задержали в Волгограде мужчину, подозреваемого в краже украшений и сейфа с крупной суммой денег из квартиры в Алуште. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T12:05

2023-03-28T12:05

2023-03-28T12:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Крымские полицейские задержали в Волгограде мужчину, подозреваемого в краже украшений и сейфа с крупной суммой денег из квартиры в Алуште. Об этом сообщили в республиканском главке МВД.С заявлением о краже в полицию обратился 32-летний житель Алушты. По его словам, утром неизвестный проник в его квартиру и похитил золотые ювелирные изделия и настенный сейф с крупной суммой денег внутри. Общая сумма ущерба превысила 3,5 миллиона рублей. Правоохранители установили личность подозреваемого, который на тот момент находился в Волгограде, и в ходе командировки задержали его. В содеянном он признался.Как выяснилось, задержанный случайно услышал в магазине разговор супруги потерпевшего о наличии в доме сейфа с крупной суммой денег. Тогда мужчина стал следить за женщиной и ее мужем.На следующий же день злоумышленник вместе с женой покинул Крым и отправился в Волгоград, где на похищенные деньги купили автомобиль и мобильные телефоны. Незаконно купленное имущество и оставшиеся деньги правоохранители изъяли.Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Фигуранта дела отправили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Инсценировал кражу: крымчанин присвоил 600 тысяч рублей работодателяДеньги, ювелирка и два ствола: трое жителей Крыма погорели на кражеХищение 3 миллионов обернулось для фермера из Крыма условным сроком

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, алушта, происшествия, кража, крым, новости крыма, общество