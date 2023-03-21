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В Крыму без осадков: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 21.03.2023
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В Крыму без осадков: прогноз погоды на вторник
В Крыму без осадков: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 21.03.2023
В Крыму без осадков: прогноз погоды на вторник
Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Серьезных осадков не ожидается. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T00:01
2023-03-21T00:01
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Серьезных осадков не ожидается. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +11...+13.В Севастополе переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +8…+10.На курортах Крыма также без дождя.В Ялте и Алуште в ночные часы будет +8...+10, днем 11...13 с "плюсом".В Судаке и Феодосии ночью +5 ...+7, днем +9...11 градусов.В Евпатории ночью холоднее - всего +3... +5, а днем потеплеет до +11.В то же время, как рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец, к концу следующей недели на полуострове потеплеет до 22 градусов. Однако впереди, по оценкам метеорологов, Крым опять ждет похолодание. По долгосрочным прогнозам, во второй декаде апреля температура воздуха будет на несколько градусов ниже климатической нормы.Читайте также на РИА Новости Крым:Осадков мало: что будет с урожаем зерновых в КрымуСколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыКогда замерзнет Севастопольская бухта – ученые
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353
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крымская погода, климат, крым, новости крыма, аварийная посадка самолета москва-симферополь, крымский гидрометцентр, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
В Крыму без осадков: прогноз погоды на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник, 21 марта

00:01 21.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Серьезных осадков не ожидается. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6, на южном побережье до +9, днем +8…+13", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +11...+13.
В Севастополе переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +8…+10.
На курортах Крыма также без дождя.
В Ялте и Алуште в ночные часы будет +8...+10, днем 11...13 с "плюсом".
В Судаке и Феодосии ночью +5 ...+7, днем +9...11 градусов.
В Евпатории ночью холоднее - всего +3... +5, а днем потеплеет до +11.
В то же время, как рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец, к концу следующей недели на полуострове потеплеет до 22 градусов. Однако впереди, по оценкам метеорологов, Крым опять ждет похолодание. По долгосрочным прогнозам, во второй декаде апреля температура воздуха будет на несколько градусов ниже климатической нормы.
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Крымская погодаКлиматКрымНовости КрымаАварийная посадка самолета Москва-СимферопольКрымский гидрометцентрСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму без осадков: прогноз погоды на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 21 марта
23:45На севере Крыма сработала система ПВО: один человек ранен
22:56У границ РФ обнаружили бомбардировщики США: в воздух подняли Су-35
20:02Главные события и заявления дня: 20 марта
19:21За храбрость и самоотверженность: "Золотая Звезда" Героев
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