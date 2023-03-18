https://crimea.ria.ru/20230318/kadyrov-pozdravil-aksenova-i-krymchan-s-dnem-vossoedineniya-s-rossiey-1127636363.html

Кадыров поздравил Аксенова и крымчан с Днем воссоединения с Россией

Кадыров поздравил Аксенова и крымчан с Днем воссоединения с Россией - РИА Новости Крым, 18.03.2023

Кадыров поздравил Аксенова и крымчан с Днем воссоединения с Россией

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил главу Республики Крым Сергея Аксенова и всех жителей полуострова с Днем воссоединения с Россией. РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T20:20

2023-03-18T20:20

2023-03-18T20:53

рамзан кадыров

сергей аксенов

крым

россия

крымская весна

крымская весна: девять лет вместе

общество

чечня

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125131870_0:217:1280:937_1920x0_80_0_0_ae2dbed608e852af7f0abc4cf951cf00.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости Кырм. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил главу Республики Крым Сергея Аксенова и всех жителей полуострова с Днем воссоединения с Россией.Республика Крым и Севастополь отмечают в субботу девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума проведенного 16 марта 2014 года.Он добавил, что Крым с 2014 года прошел большой путь развития в различных сферах, полуостров зажил нормальной, человеческой жизнью."Мы в Чеченской Республике дорожим дружескими и братскими связями с народами Крыма и продолжаем их развивать и укреплять", — написал Кадыров.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://crimea.ria.ru/20230318/glavy-novykh-regionov-rf-pozdravili-krym-godovschinoy-vozvrascheniya-v-rossiyu-1127629527.html

крым

россия

чечня

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамзан кадыров, сергей аксенов, крым, россия, крымская весна, крымская весна: девять лет вместе, общество, чечня, новости крыма