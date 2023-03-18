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Кадыров поздравил Аксенова и крымчан с Днем воссоединения с Россией - РИА Новости Крым, 18.03.2023
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Кадыров поздравил Аксенова и крымчан с Днем воссоединения с Россией
Кадыров поздравил Аксенова и крымчан с Днем воссоединения с Россией - РИА Новости Крым, 18.03.2023
Кадыров поздравил Аксенова и крымчан с Днем воссоединения с Россией
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил главу Республики Крым Сергея Аксенова и всех жителей полуострова с Днем воссоединения с Россией. РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T20:20
2023-03-18T20:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости Кырм. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил главу Республики Крым Сергея Аксенова и всех жителей полуострова с Днем воссоединения с Россией.Республика Крым и Севастополь отмечают в субботу девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума проведенного 16 марта 2014 года.Он добавил, что Крым с 2014 года прошел большой путь развития в различных сферах, полуостров зажил нормальной, человеческой жизнью."Мы в Чеченской Республике дорожим дружескими и братскими связями с народами Крыма и продолжаем их развивать и укреплять", — написал Кадыров.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://crimea.ria.ru/20230318/glavy-novykh-regionov-rf-pozdravili-krym-godovschinoy-vozvrascheniya-v-rossiyu-1127629527.html
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рамзан кадыров, сергей аксенов, крым, россия, крымская весна, крымская весна: девять лет вместе, общество, чечня, новости крыма

Кадыров поздравил Аксенова и крымчан с Днем воссоединения с Россией

20:20 18.03.2023 (обновлено: 20:53 18.03.2023)
 
© Telegram главы Чечни Рамзана КадыроваГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Telegram главы Чечни Рамзана Кадырова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости Кырм. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил главу Республики Крым Сергея Аксенова и всех жителей полуострова с Днем воссоединения с Россией.
Республика Крым и Севастополь отмечают в субботу девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума проведенного 16 марта 2014 года.

"Ровно девять лет назад глава государства Владимир Путин, а также руководители Крыма и Севастополя скрепили своими подписями Договор о принятии в Россию Республики Крым и образовании новых субъектов в составе нашей страны. Я от всей души поздравляю с этим праздником <...> Главу Республики Крым Сергея Аксенова и всех жителей полуострова", — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он добавил, что Крым с 2014 года прошел большой путь развития в различных сферах, полуостров зажил нормальной, человеческой жизнью.
"Мы в Чеченской Республике дорожим дружескими и братскими связями с народами Крыма и продолжаем их развивать и укреплять", — написал Кадыров.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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