https://crimea.ria.ru/20230318/kadyrov-pozdravil-aksenova-i-krymchan-s-dnem-vossoedineniya-s-rossiey-1127636363.html
Кадыров поздравил Аксенова и крымчан с Днем воссоединения с Россией
Кадыров поздравил Аксенова и крымчан с Днем воссоединения с Россией - РИА Новости Крым, 18.03.2023
Кадыров поздравил Аксенова и крымчан с Днем воссоединения с Россией
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил главу Республики Крым Сергея Аксенова и всех жителей полуострова с Днем воссоединения с Россией. РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T20:20
2023-03-18T20:20
2023-03-18T20:53
рамзан кадыров
сергей аксенов
крым
россия
крымская весна
крымская весна: девять лет вместе
общество
чечня
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125131870_0:217:1280:937_1920x0_80_0_0_ae2dbed608e852af7f0abc4cf951cf00.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости Кырм. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил главу Республики Крым Сергея Аксенова и всех жителей полуострова с Днем воссоединения с Россией.Республика Крым и Севастополь отмечают в субботу девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума проведенного 16 марта 2014 года.Он добавил, что Крым с 2014 года прошел большой путь развития в различных сферах, полуостров зажил нормальной, человеческой жизнью."Мы в Чеченской Республике дорожим дружескими и братскими связями с народами Крыма и продолжаем их развивать и укреплять", — написал Кадыров.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://crimea.ria.ru/20230318/glavy-novykh-regionov-rf-pozdravili-krym-godovschinoy-vozvrascheniya-v-rossiyu-1127629527.html
крым
россия
чечня
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125131870_0:97:1280:1057_1920x0_80_0_0_f506e10a2374d4923e85b1180274eb20.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, сергей аксенов, крым, россия, крымская весна, крымская весна: девять лет вместе, общество, чечня, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости Кырм. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил главу Республики Крым Сергея Аксенова и всех жителей полуострова с Днем воссоединения с Россией.
Республика Крым и Севастополь отмечают в субботу девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума проведенного 16 марта 2014 года.
"Ровно девять лет назад глава государства Владимир Путин, а также руководители Крыма и Севастополя скрепили своими подписями Договор о принятии в Россию Республики Крым и образовании новых субъектов в составе нашей страны. Я от всей души поздравляю с этим праздником <...> Главу Республики Крым Сергея Аксенова и всех жителей полуострова", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что Крым с 2014 года прошел большой путь развития в различных сферах, полуостров зажил нормальной, человеческой жизнью.
"Мы в Чеченской Республике дорожим дружескими и братскими связями с народами Крыма и продолжаем их развивать и укреплять", — написал Кадыров.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".