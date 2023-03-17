Рейтинг@Mail.ru
Хроника Крымской весны: 17 марта - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230317/khronika-krymskoy-vesny-17-marta-1127593023.html
Хроника Крымской весны: 17 марта
Хроника Крымской весны: 17 марта - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Хроника Крымской весны: 17 марта
РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T07:01
2023-03-17T07:01
эксклюзивы риа новости крым
хроники крымской весны
крымская весна: девять лет вместе
крымская весна
политика
новости
крым
севастополь
история
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123130807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_126863c4834f0305bdb215fe46043cbe.jpg
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года.Сегодня в хронике - события 16 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням &gt;&gt;- Возобновлено авиасообщение, но пока только с Москвой. Рейсы на Киев и Стамбул отложены, оттуда самолеты аэропорт в Симферополе также не принимает.- Крымчане узнают, что с 30 марта полуостров будет жить по российскому времени.- Явка на общекрымский референдум составила 83%, при этом 96,77% избирателей проголосовали за возвращение в Россию. В Севастополе на участки пришли 89,5% избирателей, свои голоса за возвращение в РФ отдали 95,6%.- Республика Крым провозгласила себя независимым и суверенным государством.- На заседании крымского парламента принято решение о национализации госсобственности Украины на территории полуострова.- Верховный Совет автономной Республики Крым переименован в Государственный Совет Республики Крым.- В Севастополе за вступление в РФ проголосовали 95,6% явившихся на референдум избирателей.- Официальные денежные единицы Крыма — рубль и гривна. Украинская валюта будет ходить до 1 января 2016 года.- "Приватбанк" украинского олигарха Коломойского признает Крым иностранным государством. И на этом основании прекращает работу в республике. Свои вклады жители полуострова получить не могут. Из банкоматов можно получить только по 500 гривен в день.- Создана пограничная служба Крыма.- Против Сергея Аксенова и Владимира Константинова США ввели санкции.- Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Крыма независимым государством, "в котором город Севастополь имеет особый статус в качестве суверенного и независимого государства".- Со здания Севастопольской администрации снят герб Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Крыма оценил работу своей командыКак безучастность Горбачева предопределила возвращение Крыма в РоссиюРоссийский публицист назвал условия возвращения Крыма на Украину
https://crimea.ria.ru/20230316/natsionalizatsiya-elity-ekspert-otsenila-znachenie-krymskoy-vesny-dlya-rossii-1127583552.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Наталья Дремова
Наталья Дремова
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123130807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa17289a3313cae3329579275740714d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хроники крымской весны, крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, политика, новости, крым, севастополь, история, общество
Хроника Крымской весны: 17 марта

Крымская весна девять лет назад:

07:01 17.03.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГерб Украины
Герб Украины - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Наталья Дремова
Все материалы
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года.
Сегодня в хронике - события 16 марта 2014 года.
Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>
- Возобновлено авиасообщение, но пока только с Москвой. Рейсы на Киев и Стамбул отложены, оттуда самолеты аэропорт в Симферополе также не принимает.
- Крымчане узнают, что с 30 марта полуостров будет жить по российскому времени.
- Явка на общекрымский референдум составила 83%, при этом 96,77% избирателей проголосовали за возвращение в Россию. В Севастополе на участки пришли 89,5% избирателей, свои голоса за возвращение в РФ отдали 95,6%.
- Республика Крым провозгласила себя независимым и суверенным государством.
- На заседании крымского парламента принято решение о национализации госсобственности Украины на территории полуострова.
- Верховный Совет автономной Республики Крым переименован в Государственный Совет Республики Крым.
- В Севастополе за вступление в РФ проголосовали 95,6% явившихся на референдум избирателей.
- Официальные денежные единицы Крыма — рубль и гривна. Украинская валюта будет ходить до 1 января 2016 года.
- "Приватбанк" украинского олигарха Коломойского признает Крым иностранным государством. И на этом основании прекращает работу в республике. Свои вклады жители полуострова получить не могут. Из банкоматов можно получить только по 500 гривен в день.
- Создана пограничная служба Крыма.
- Против Сергея Аксенова и Владимира Константинова США ввели санкции.
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Крыма независимым государством, "в котором город Севастополь имеет особый статус в качестве суверенного и независимого государства".
- Со здания Севастопольской администрации снят герб Украины.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Глава Крыма оценил работу своей команды
Как безучастность Горбачева предопределила возвращение Крыма в Россию
Российский публицист назвал условия возвращения Крыма на Украину
Празднование годовщины воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Вчера, 15:04Эксклюзивы РИА Новости Крым
Национализация элиты: эксперт оценила значение Крымской весны для России
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымХроники Крымской весныКрымская весна: девять лет вместеКрымская веснаПолитикаНовостиКрымСевастопольИсторияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:43Медведев по-простому оценил инцидент с беспилотником США над Черным морем
09:17В Керчи подрядчик пойдет под суд за хищение 43 млн рублей
08:45В Крыму появится школа имени 126-й отдельной гвардейской бригады
08:21Квартира за 3 млн: в Крыму молодые ученые получают жилищные сертификаты
07:45Как Севастополь помогает Мелитополю
07:22Китайцам рассказали о курортах Крыма
07:01Хроника Крымской весны: 17 марта
00:01Слабый дождь: прогноз погоды на пятницу
21:55Главные новости и заявления дня: 16 марта
21:45Главные события Крыма: 16 марта
21:37"Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах
21:22В Крыму встретили делегацию молодежи из новых регионов
21:00Кто в день референдума в Севастополе поднял флаг России на мысе Кордон
20:41В Крыму подвели итоги развития туристической отрасли за 9 лет
20:21В России ждут внутренний турпоток в 65 млн человек - правительство
19:45Константинов: многих лояльных Крыму украинских политиков уже нет в живых 0:48
19:36"Крымская весна" изменила мировой геополитический ландшафт – Мурадов 1:51
19:25Беспилотник сбит в Сакском районе Крыма - Аксенов
19:03Чего ожидать от США после инцидента с беспилотником в Черном море
18:55В Симферополе пресечена деятельность подпольных игровых залов
Лента новостейМолния