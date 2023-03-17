https://crimea.ria.ru/20230317/khronika-krymskoy-vesny-17-marta-1127593023.html
Хроника Крымской весны: 17 марта
Хроника Крымской весны: 17 марта - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Хроника Крымской весны: 17 марта
РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T07:01
2023-03-17T07:01
2023-03-17T07:01
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Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года.Сегодня в хронике - события 16 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>- Возобновлено авиасообщение, но пока только с Москвой. Рейсы на Киев и Стамбул отложены, оттуда самолеты аэропорт в Симферополе также не принимает.- Крымчане узнают, что с 30 марта полуостров будет жить по российскому времени.- Явка на общекрымский референдум составила 83%, при этом 96,77% избирателей проголосовали за возвращение в Россию. В Севастополе на участки пришли 89,5% избирателей, свои голоса за возвращение в РФ отдали 95,6%.- Республика Крым провозгласила себя независимым и суверенным государством.- На заседании крымского парламента принято решение о национализации госсобственности Украины на территории полуострова.- Верховный Совет автономной Республики Крым переименован в Государственный Совет Республики Крым.- В Севастополе за вступление в РФ проголосовали 95,6% явившихся на референдум избирателей.- Официальные денежные единицы Крыма — рубль и гривна. Украинская валюта будет ходить до 1 января 2016 года.- "Приватбанк" украинского олигарха Коломойского признает Крым иностранным государством. И на этом основании прекращает работу в республике. Свои вклады жители полуострова получить не могут. Из банкоматов можно получить только по 500 гривен в день.- Создана пограничная служба Крыма.- Против Сергея Аксенова и Владимира Константинова США ввели санкции.- Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Крыма независимым государством, "в котором город Севастополь имеет особый статус в качестве суверенного и независимого государства".- Со здания Севастопольской администрации снят герб Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Крыма оценил работу своей командыКак безучастность Горбачева предопределила возвращение Крыма в РоссиюРоссийский публицист назвал условия возвращения Крыма на Украину
https://crimea.ria.ru/20230316/natsionalizatsiya-elity-ekspert-otsenila-znachenie-krymskoy-vesny-dlya-rossii-1127583552.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хроники крымской весны, крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, политика, новости, крым, севастополь, история, общество
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года.
Сегодня в хронике - события 16 марта 2014 года.
- Возобновлено авиасообщение, но пока только с Москвой. Рейсы на Киев и Стамбул отложены, оттуда самолеты аэропорт в Симферополе также не принимает.
- Крымчане узнают, что с 30 марта полуостров будет жить по российскому времени.
- Явка на общекрымский референдум составила 83%, при этом 96,77% избирателей проголосовали за возвращение в Россию. В Севастополе на участки пришли 89,5% избирателей, свои голоса за возвращение в РФ отдали 95,6%.
- Республика Крым провозгласила себя независимым и суверенным государством.
- На заседании крымского парламента принято решение о национализации госсобственности Украины на территории полуострова.
- Верховный Совет автономной Республики Крым переименован в Государственный Совет Республики Крым.
- В Севастополе за вступление в РФ проголосовали 95,6% явившихся на референдум избирателей.
- Официальные денежные единицы Крыма — рубль и гривна. Украинская валюта будет ходить до 1 января 2016 года.
- "Приватбанк" украинского олигарха Коломойского признает Крым иностранным государством. И на этом основании прекращает работу в республике. Свои вклады жители полуострова получить не могут. Из банкоматов можно получить только по 500 гривен в день.
- Создана пограничная служба Крыма.
- Против Сергея Аксенова и Владимира Константинова США ввели санкции.
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Крыма независимым государством, "в котором город Севастополь имеет особый статус в качестве суверенного и независимого государства".
- Со здания Севастопольской администрации снят герб Украины.
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