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Более полутора тысяч абонентов остались без света в Симферополе - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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Более полутора тысяч абонентов остались без света в Симферополе
Более полутора тысяч абонентов остались без света в Симферополе - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Более полутора тысяч абонентов остались без света в Симферополе
В Симферополе более 1,6 тысячи абонентов остались без энергоснабжения из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.03.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе более 1,6 тысячи абонентов остались без энергоснабжения из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Уточняется, что отключения произошли в 10:14 утра в пятницу, 17 марта.Специалисты ГУП РК "Крымэнерго" восстанавливают энергоснабжение в крымской столице. В планах восстановить подачу в течение полутора часов.Ранее в результате технологического нарушения на линии 10 кВ было обесточено 1 640 абонентов в Джанкое.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанцииЖители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублейТарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и вода
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крым, симферополь, гуп рк "крымэнерго", общество, жкх, жкх крыма и севастополя, происшествия, новости крыма
Более полутора тысяч абонентов остались без света в Симферополе

"Крымэнерго": В Симферополе из-за аварии без света остались более 1,6 тысячи абонентов

11:30 17.03.2023 (обновлено: 11:33 17.03.2023)
 
© Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМонтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач
Монтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач
© Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе более 1,6 тысячи абонентов остались без энергоснабжения из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
Уточняется, что отключения произошли в 10:14 утра в пятницу, 17 марта.
"В результате технологического нарушения на линии электропередачи 10 кВ были обесточены 1 627 абонентов в Симферополе. Отключенная нагрузка составила 2300 кВт", – сказано в сообщении.
Специалисты ГУП РК "Крымэнерго" восстанавливают энергоснабжение в крымской столице. В планах восстановить подачу в течение полутора часов.
Ранее в результате технологического нарушения на линии 10 кВ было обесточено 1 640 абонентов в Джанкое.
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