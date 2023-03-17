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Более полутора тысяч абонентов остались без света в Симферополе

Более полутора тысяч абонентов остались без света в Симферополе - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Более полутора тысяч абонентов остались без света в Симферополе

В Симферополе более 1,6 тысячи абонентов остались без энергоснабжения из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T11:30

2023-03-17T11:30

2023-03-17T11:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе более 1,6 тысячи абонентов остались без энергоснабжения из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Уточняется, что отключения произошли в 10:14 утра в пятницу, 17 марта.Специалисты ГУП РК "Крымэнерго" восстанавливают энергоснабжение в крымской столице. В планах восстановить подачу в течение полутора часов.Ранее в результате технологического нарушения на линии 10 кВ было обесточено 1 640 абонентов в Джанкое.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанцииЖители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублейТарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и вода

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2023

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