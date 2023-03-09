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Какой сегодня праздник: 9 марта - РИА Новости Крым, 09.03.2023
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Какой сегодня праздник: 9 марта
Какой сегодня праздник: 9 марта - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Какой сегодня праздник: 9 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. 9 марта мир поздравляет ди-джеев и выметает скверные мысли. А еще в этот день сошел с конвейера первый "Ford Mustang" и... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T00:01
2023-03-09T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. 9 марта мир поздравляет ди-джеев и выметает скверные мысли. А еще в этот день сошел с конвейера первый "Ford Mustang" и родился первый космонавт Земли Юрий Гагарин.Что празднуют в миреМузыка сопровождает современного человека во многих повседневных делах. Чтобы сделать звучание более ритмичным, зажигательным и интересным, применяются различные приемы. А занимаются этим ди-джеи. С целью чествования их труда ЮНЕСКО объявила дату 9 марта Всемирным днем ди-джея.В Австралии 9 марта празднуют День Канберры, в Ливане - День учителя.Знаменательные событияВ 1500 году португальская экспедиция из 13 кораблей под командованием Педру Кабрала отправилась в Индию, открыв по пути земли Бразилии.В 1822 году американский врач Чарльз Грэм получил первый патент на искусственные зубы. Они были сделаны из фарфора и слоновой кости.В 1959 году на Нью-Йоркской ярмарке игрушек впервые появились куклы Барби, одетые в черно-белый купальник, темные очки и туфли на шпильке.В 1964 году с конвейера сошел первый "Ford Mustang" - основоположник класса небольших спортивных автомобилей "Pony Car".Кто родился9 марта 1454 года родился итальянский мореплаватель, именем которого названа Америка, Америго Веспуччи. В 1499 году он открыл дельту Амазонки и все последующие экспедиции посвятил исследованию Южной Америки.В 1814 году родился поэт и художник Тарас Шевченко, поэт и художник. На Украине его произведения считают основой современной украинской литературы и во многом литературного украинского языка. При этом большая часть прозы Шевченко, а также некоторые стихотворения написаны на русском языке, в связи с чем часть исследователей относит творчество Шевченко, помимо украинской, также и к русской литературе.133 года исполнился со дня рождения советского политика Вячеслава Молотова. Его называли "тенью Сталина", он напрямую влиял на мировую политику. Именно он добился окончательного международного признания СССР, подготовил заключение договора о ненападении с Германией - "Пакт Молотова-Риббентропа",а в годы Великой Отечественной войны выстраивал дипсвязи со странами союзниками. А в 1892 году родился Матьяш Ракоши, послевоенный коммунистический правитель Венгрии, свергнутый в 1956 году в ходе Венгерского восстания.В 1934 году на свет появился первый космонавт Земли, великий советский летчик Юрий Гагарин. 12 апреля 1961 года на космическом корабле "Восток" Гагарин впервые в мировой истории совершил орбитальный облет планеты.Также 9 марта родились актеры Лариса Голубкина, Орнелла Мути, Рауль Хулия, Линда Фиорентино, Валери Лемерьсе и другие.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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праздники и памятные даты, ссср, история, общество, украина, венгрия, политика
Какой сегодня праздник: 9 марта

Что празднуют в России и в мире в четверг, 9 марта

00:01 09.03.2023
 
© РИА Новости . Alexander Mokletsov / Перейти в фотобанкЮрий Гагарин с дочерьми Леной и Галей.
Юрий Гагарин с дочерьми Леной и Галей. - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости . Alexander Mokletsov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. 9 марта мир поздравляет ди-джеев и выметает скверные мысли. А еще в этот день сошел с конвейера первый "Ford Mustang" и родился первый космонавт Земли Юрий Гагарин.
Что празднуют в мире
Музыка сопровождает современного человека во многих повседневных делах. Чтобы сделать звучание более ритмичным, зажигательным и интересным, применяются различные приемы. А занимаются этим ди-джеи. С целью чествования их труда ЮНЕСКО объявила дату 9 марта Всемирным днем ди-джея.
В Австралии 9 марта празднуют День Канберры, в Ливане - День учителя.
А еще сегодня наступило время навести порядок в голове и избавиться от ненужных мыслей, которые засоряют сознание и лишают ум трезвости. Планета отмечает полезный праздник - День выметания скверных мыслей.
Знаменательные события
В 1500 году португальская экспедиция из 13 кораблей под командованием Педру Кабрала отправилась в Индию, открыв по пути земли Бразилии.
В 1822 году американский врач Чарльз Грэм получил первый патент на искусственные зубы. Они были сделаны из фарфора и слоновой кости.
В 1937 году московский телецентр на Шаболовке осуществил первую в СССР опытную передачу электронного телевидения в эфир.
В 1959 году на Нью-Йоркской ярмарке игрушек впервые появились куклы Барби, одетые в черно-белый купальник, темные очки и туфли на шпильке.
В 1964 году с конвейера сошел первый "Ford Mustang" - основоположник класса небольших спортивных автомобилей "Pony Car".
Кто родился
9 марта 1454 года родился итальянский мореплаватель, именем которого названа Америка, Америго Веспуччи. В 1499 году он открыл дельту Амазонки и все последующие экспедиции посвятил исследованию Южной Америки.
В 1814 году родился поэт и художник Тарас Шевченко, поэт и художник. На Украине его произведения считают основой современной украинской литературы и во многом литературного украинского языка. При этом большая часть прозы Шевченко, а также некоторые стихотворения написаны на русском языке, в связи с чем часть исследователей относит творчество Шевченко, помимо украинской, также и к русской литературе.
133 года исполнился со дня рождения советского политика Вячеслава Молотова. Его называли "тенью Сталина", он напрямую влиял на мировую политику. Именно он добился окончательного международного признания СССР, подготовил заключение договора о ненападении с Германией - "Пакт Молотова-Риббентропа",а в годы Великой Отечественной войны выстраивал дипсвязи со странами союзниками.
© Архив МИД РоссииИосиф Сталин, Вячеслав Молотов и посол США в СССР Уильям Гарриман в кулуарах Крымской конференции. Ялта, февраль 1944 год
Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов и посол США в СССР Уильям Гарриман в кулуарах Крымской конференции. Ялта, февраль 1944 год
© Архив МИД России
Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов и посол США в СССР Уильям Гарриман в кулуарах Крымской конференции. Ялта, февраль 1944 год
А в 1892 году родился Матьяш Ракоши, послевоенный коммунистический правитель Венгрии, свергнутый в 1956 году в ходе Венгерского восстания.
В 1934 году на свет появился первый космонавт Земли, великий советский летчик Юрий Гагарин. 12 апреля 1961 года на космическом корабле "Восток" Гагарин впервые в мировой истории совершил орбитальный облет планеты.
Также 9 марта родились актеры Лариса Голубкина, Орнелла Мути, Рауль Хулия, Линда Фиорентино, Валери Лемерьсе и другие.
 
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