https://crimea.ria.ru/20230309/kakoy-segodnya-prazdnik-9-marta-1127413912.html

Какой сегодня праздник: 9 марта

Какой сегодня праздник: 9 марта - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Какой сегодня праздник: 9 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. 9 марта мир поздравляет ди-джеев и выметает скверные мысли. А еще в этот день сошел с конвейера первый "Ford Mustang" и... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T00:01

2023-03-09T00:01

2023-03-09T00:01

праздники и памятные даты

ссср

история

общество

украина

венгрия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111640/71/1116407183_0:42:2845:1642_1920x0_80_0_0_2e79fb9db1b3749c6eac3da834de7be9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. 9 марта мир поздравляет ди-джеев и выметает скверные мысли. А еще в этот день сошел с конвейера первый "Ford Mustang" и родился первый космонавт Земли Юрий Гагарин.Что празднуют в миреМузыка сопровождает современного человека во многих повседневных делах. Чтобы сделать звучание более ритмичным, зажигательным и интересным, применяются различные приемы. А занимаются этим ди-джеи. С целью чествования их труда ЮНЕСКО объявила дату 9 марта Всемирным днем ди-джея.В Австралии 9 марта празднуют День Канберры, в Ливане - День учителя.Знаменательные событияВ 1500 году португальская экспедиция из 13 кораблей под командованием Педру Кабрала отправилась в Индию, открыв по пути земли Бразилии.В 1822 году американский врач Чарльз Грэм получил первый патент на искусственные зубы. Они были сделаны из фарфора и слоновой кости.В 1959 году на Нью-Йоркской ярмарке игрушек впервые появились куклы Барби, одетые в черно-белый купальник, темные очки и туфли на шпильке.В 1964 году с конвейера сошел первый "Ford Mustang" - основоположник класса небольших спортивных автомобилей "Pony Car".Кто родился9 марта 1454 года родился итальянский мореплаватель, именем которого названа Америка, Америго Веспуччи. В 1499 году он открыл дельту Амазонки и все последующие экспедиции посвятил исследованию Южной Америки.В 1814 году родился поэт и художник Тарас Шевченко, поэт и художник. На Украине его произведения считают основой современной украинской литературы и во многом литературного украинского языка. При этом большая часть прозы Шевченко, а также некоторые стихотворения написаны на русском языке, в связи с чем часть исследователей относит творчество Шевченко, помимо украинской, также и к русской литературе.133 года исполнился со дня рождения советского политика Вячеслава Молотова. Его называли "тенью Сталина", он напрямую влиял на мировую политику. Именно он добился окончательного международного признания СССР, подготовил заключение договора о ненападении с Германией - "Пакт Молотова-Риббентропа",а в годы Великой Отечественной войны выстраивал дипсвязи со странами союзниками. А в 1892 году родился Матьяш Ракоши, послевоенный коммунистический правитель Венгрии, свергнутый в 1956 году в ходе Венгерского восстания.В 1934 году на свет появился первый космонавт Земли, великий советский летчик Юрий Гагарин. 12 апреля 1961 года на космическом корабле "Восток" Гагарин впервые в мировой истории совершил орбитальный облет планеты.Также 9 марта родились актеры Лариса Голубкина, Орнелла Мути, Рауль Хулия, Линда Фиорентино, Валери Лемерьсе и другие.

ссср

украина

венгрия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, ссср, история, общество, украина, венгрия, политика