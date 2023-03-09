https://crimea.ria.ru/20230309/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-9-marta-1127415532.html

Какой будет погода в Крыму 9 марта

Какой будет погода в Крыму 9 марта - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Какой будет погода в Крыму 9 марта

В четверг, 9 марта, в Крыму сохранится теплая, ветреная погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, сообщили в... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T00:00

2023-03-09T00:00

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погода

крым

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

керчь

евпатория

ялта

алушта

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В четверг, 9 марта, в Крыму сохранится теплая, ветреная погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе в четверг прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +13...+15.Аналогичная погода в Севастополе – переменная облачность, без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью до +9 градусов, днем – до+15.В Ялте и Алуште ночью, по прогнозам синоптиков, возможен дождь, днем без осадков. Ночью столбики термометров покажут +8...+10, днем до 15 градусов тепла.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью до +9, днем – до +13.В Судаке и Феодосии переменная облачность, сухо. Ночью +6...+9, днем +12... +14 градусов.

https://crimea.ria.ru/20230228/kakim-budet-mart-v-krymu--prognoz-sinoptikov-1127268672.html

крым

симферополь

севастополь

керчь

евпатория

ялта

алушта

судак

феодосия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, крым, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, керчь, евпатория, ялта, алушта, судак, феодосия