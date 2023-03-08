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Тепло и местами дождь: прогноз погоды для Крыма на 8 марта

Тепло и местами дождь: прогноз погоды для Крыма на 8 марта - РИА Новости Крым, 08.03.2023

Тепло и местами дождь: прогноз погоды для Крыма на 8 марта

В Крыму в среду, 8 марта, ожидается теплая погода, которую освежит весенний ветер и местами небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 08.03.2023

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2023-03-08T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в среду, 8 марта, ожидается теплая погода, которую освежит весенний ветер и местами небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков Ветер юго-западный 8 – 13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 6 – 8 тепла, днем от +13 до +15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ветер южный 10 – 15 м/с. Температура воздуха ночью от +7 до +9 градусов, днем от +13 до +15.В Ялте и Алуште ночью и днем переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью 4 – 6 тепла, днем от +14 до +16 градусов.В Судаке и Феодосии ночью и днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +7 до + 9 градусов. Днем от +12 до +14.В Евпатории ночью и днем переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха колеблется от +7 до +9 градусов, днем воздух прогреется до 11 – 13 градусов тепла.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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