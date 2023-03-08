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Тепло и местами дождь: прогноз погоды для Крыма на 8 марта - РИА Новости Крым, 08.03.2023
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Тепло и местами дождь: прогноз погоды для Крыма на 8 марта
Тепло и местами дождь: прогноз погоды для Крыма на 8 марта - РИА Новости Крым, 08.03.2023
Тепло и местами дождь: прогноз погоды для Крыма на 8 марта
В Крыму в среду, 8 марта, ожидается теплая погода, которую освежит весенний ветер и местами небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 08.03.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в среду, 8 марта, ожидается теплая погода, которую освежит весенний ветер и местами небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков Ветер юго-западный 8 – 13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 6 – 8 тепла, днем от +13 до +15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ветер южный 10 – 15 м/с. Температура воздуха ночью от +7 до +9 градусов, днем от +13 до +15.В Ялте и Алуште ночью и днем переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью 4 – 6 тепла, днем от +14 до +16 градусов.В Судаке и Феодосии ночью и днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +7 до + 9 градусов. Днем от +12 до +14.В Евпатории ночью и днем переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха колеблется от +7 до +9 градусов, днем воздух прогреется до 11 – 13 градусов тепла.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Тепло и местами дождь: прогноз погоды для Крыма на 8 марта

В Крыму 8 марта ожидается до 17 градусов тепла с весенним ветром и небольшим дождем

00:01 08.03.2023
 
© Dmitry MakeevНабережная Алушты
Набережная Алушты
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в среду, 8 марта, ожидается теплая погода, которую освежит весенний ветер и местами небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В праздничный день 8 марта в Крыму порадует теплом и свежим весенним ветром, благодаря средиземноморским воздушным массам. Местами пройдет небольшой дождь... Ветер юго-западный 8 – 13 м/с, с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 4 – 9 тепла, днем воздух прогреется до 12 – 17", – уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков Ветер юго-западный 8 – 13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 6 – 8 тепла, днем от +13 до +15 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ветер южный 10 – 15 м/с. Температура воздуха ночью от +7 до +9 градусов, днем от +13 до +15.
В Ялте и Алуште ночью и днем переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью 4 – 6 тепла, днем от +14 до +16 градусов.
В Судаке и Феодосии ночью и днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +7 до + 9 градусов. Днем от +12 до +14.
В Евпатории ночью и днем переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха колеблется от +7 до +9 градусов, днем воздух прогреется до 11 – 13 градусов тепла.
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Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и местами дождь: прогноз погоды для Крыма на 8 марта
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