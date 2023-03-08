https://crimea.ria.ru/20230308/teplo-i-mestami-dozhd-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-8-marta-1127400675.html
Тепло и местами дождь: прогноз погоды для Крыма на 8 марта
Тепло и местами дождь: прогноз погоды для Крыма на 8 марта - РИА Новости Крым, 08.03.2023
Тепло и местами дождь: прогноз погоды для Крыма на 8 марта
В Крыму в среду, 8 марта, ожидается теплая погода, которую освежит весенний ветер и местами небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 08.03.2023
2023-03-08T00:01
2023-03-08T00:01
2023-03-08T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
международный женский день
новости крыма
крым
новости
симферополь
севастополь
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126739655_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_19ebe8fc27147b2719e979a121006bc7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в среду, 8 марта, ожидается теплая погода, которую освежит весенний ветер и местами небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков Ветер юго-западный 8 – 13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 6 – 8 тепла, днем от +13 до +15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ветер южный 10 – 15 м/с. Температура воздуха ночью от +7 до +9 градусов, днем от +13 до +15.В Ялте и Алуште ночью и днем переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью 4 – 6 тепла, днем от +14 до +16 градусов.В Судаке и Феодосии ночью и днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +7 до + 9 градусов. Днем от +12 до +14.В Евпатории ночью и днем переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха колеблется от +7 до +9 градусов, днем воздух прогреется до 11 – 13 градусов тепла.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126739655_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9b831578cf9b1992991c6893f0d28b4c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крымская погода, международный женский день, новости крыма, крым, новости, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Тепло и местами дождь: прогноз погоды для Крыма на 8 марта
В Крыму 8 марта ожидается до 17 градусов тепла с весенним ветром и небольшим дождем
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в среду, 8 марта, ожидается теплая погода, которую освежит весенний ветер и местами небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В праздничный день 8 марта в Крыму порадует теплом и свежим весенним ветром, благодаря средиземноморским воздушным массам. Местами пройдет небольшой дождь... Ветер юго-западный 8 – 13 м/с, с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 4 – 9 тепла, днем воздух прогреется до 12 – 17", – уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков Ветер юго-западный 8 – 13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 6 – 8 тепла, днем от +13 до +15 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ветер южный 10 – 15 м/с. Температура воздуха ночью от +7 до +9 градусов, днем от +13 до +15.
В Ялте и Алуште ночью и днем переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью 4 – 6 тепла, днем от +14 до +16 градусов.
В Судаке и Феодосии ночью и днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +7 до + 9 градусов. Днем от +12 до +14.
В Евпатории ночью и днем переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха колеблется от +7 до +9 градусов, днем воздух прогреется до 11 – 13 градусов тепла.