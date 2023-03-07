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Какой сегодня праздник: 7 марта - РИА Новости Крым, 06.03.2023
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Какой сегодня праздник: 7 марта
Какой сегодня праздник: 7 марта - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Какой сегодня праздник: 7 марта
Седьмого марта мир прогуливает уроки, албанцы поздравляют учителей, а туркмены отмечают День работников комплекса транспорта и связи. А еще в этот день... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-07T00:00
2023-03-06T15:26
общество
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Седьмого марта мир прогуливает уроки, албанцы поздравляют учителей, а туркмены отмечают День работников комплекса транспорта и связи. А еще в этот день запатентовали телефон.Что празднуют в миреВ Албании празднуют День учителя. Албанцы считают, что развитие страны невозможно без хороших учителей и воспитателей. Дата празднования приурочена к историческому событию: в этот день в 1887 году в городке Корча на юго-востоке государства была открыта первая светская школа с обучением на албанском языке.Туркмены чествуют работников комплекса транспорта и связи. Праздник установлен в честь открытия новых железнодорожного и автомобильного мостов через Амударью, которое состоялось 7 марта 2017 года. Это событие укрепило международные отношения соседствующих стран – Туркменистана и Узбекистана.Мало найдется учеников, которые ни разу не пропускали занятия в школе. Родители и учителя ведут борьбу с таким явлением. Но существует один день в году, когда пропускать учебу разрешается (но это не точно). Речь о Дне прогуливания уроков, который приходится на 7 марта.Знаменательные событияВ 321 году римский император Константин I Великий объявил в империи воскресенье постоянным выходным днем.В 1876 году шотландский ученый Александр Белл запатентовал изобретенный им телефонный аппарат.В 1960 году в СССР была сформирована первая группа космонавтов, состоявшая из двадцати военных летчиков.В 1912 году норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен известил о покорении Южного полюса.Кто родился158 лет назад, в 1865 году, на свет появился французский писатель, покровитель искусств Робер де Монтескью – "образец" эстетизма как стиля жизни. В 1908 году Монтескью приобрел знаменитый "Розовый дворец" (Ла-Везина, северная Франция). Он также является автором множества стихов, трех романов и мемуарных книг.7 марта 1878 года родился советский художник, мастер психологического портрета и талантливый бытописатель, запечатлевший сцены русских будней и праздников, Борис Кустодиев. Известные картины художника: "Масленица", "Купчиха за чаем", "Русская Венера", "Вербный торг у Спасских ворот".Также 7 марта родились советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных, солист группы "Ва-Банкъ" Александр Скляр, британская актриса Рэйчел Вайс, американская актриса Дженна Фишер и другие.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 7 марта

Что празднуют в России и в мире во вторник, 7 марта

00:00 07.03.2023
 
© Фото: pixabay.comСтарый телефон
Старый телефон
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Седьмого марта мир прогуливает уроки, албанцы поздравляют учителей, а туркмены отмечают День работников комплекса транспорта и связи. А еще в этот день запатентовали телефон.

Что празднуют в мире

В Албании празднуют День учителя. Албанцы считают, что развитие страны невозможно без хороших учителей и воспитателей. Дата празднования приурочена к историческому событию: в этот день в 1887 году в городке Корча на юго-востоке государства была открыта первая светская школа с обучением на албанском языке.
Туркмены чествуют работников комплекса транспорта и связи. Праздник установлен в честь открытия новых железнодорожного и автомобильного мостов через Амударью, которое состоялось 7 марта 2017 года. Это событие укрепило международные отношения соседствующих стран – Туркменистана и Узбекистана.
Мало найдется учеников, которые ни разу не пропускали занятия в школе. Родители и учителя ведут борьбу с таким явлением. Но существует один день в году, когда пропускать учебу разрешается (но это не точно). Речь о Дне прогуливания уроков, который приходится на 7 марта.

Знаменательные события

В 321 году римский император Константин I Великий объявил в империи воскресенье постоянным выходным днем.
В 1876 году шотландский ученый Александр Белл запатентовал изобретенный им телефонный аппарат.
В 1960 году в СССР была сформирована первая группа космонавтов, состоявшая из двадцати военных летчиков.
В 1912 году норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен известил о покорении Южного полюса.

Кто родился

158 лет назад, в 1865 году, на свет появился французский писатель, покровитель искусств Робер де Монтескью – "образец" эстетизма как стиля жизни. В 1908 году Монтескью приобрел знаменитый "Розовый дворец" (Ла-Везина, северная Франция). Он также является автором множества стихов, трех романов и мемуарных книг.
7 марта 1878 года родился советский художник, мастер психологического портрета и талантливый бытописатель, запечатлевший сцены русских будней и праздников, Борис Кустодиев. Известные картины художника: "Масленица", "Купчиха за чаем", "Русская Венера", "Вербный торг у Спасских ворот".
Также 7 марта родились советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных, солист группы "Ва-Банкъ" Александр Скляр, британская актриса Рэйчел Вайс, американская актриса Дженна Фишер и другие.
 
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