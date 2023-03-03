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Житель Крыма получил 7 лет за убийство собутыльника - РИА Новости Крым, 03.03.2023
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Житель Крыма получил 7 лет за убийство собутыльника
Житель Крыма получил 7 лет за убийство собутыльника - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Житель Крыма получил 7 лет за убийство собутыльника
Кировский районный суд приговорил 33-х летнего крымчанина к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство своего товарища. Об... РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T12:22
2023-03-03T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Кировский районный суд приговорил 33-х летнего крымчанина к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство своего товарища. Об этом сообщает пресс-служба суда.Инцидент произошел в июле 2022 года – между подвыпившими товарищами разгорелся конфликт. Осужденный сел за руль автомобиля и сбил потерпевшего. Последний успел ухватиться руками за крышку капота и удерживался, пока водитель не совершил резкое торможение, после чего сорвался и упал на дорогу.Проехав еще 3-4 метра, злоумышленник снова попытался переехать лежащего на проезжей части товарища, однако в этот момент свидетели происшествия перекрыли ему дорогу.В результате полученной открытой черепно-мозговой травмы потерпевший умер.По решению Кировского суда подсудимый приговорен к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Лифт с детьми экстренно затормозил в многоэтажке Симферополя Керчанка заставила 10-летнего сына украсть алкоголь и получила срок Пьяный крымчанин устроил смертельное ДТП на "встречке" – приговор суда
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кировский районный суд крыма, происшествия, крым, новости, новости крыма, общество
Житель Крыма получил 7 лет за убийство собутыльника

Житель Крыма получил 7 лет "строгача" за убийство собутыльника

12:22 03.03.2023
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи в зале заседаний
Кресло судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Кировский районный суд приговорил 33-х летнего крымчанина к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство своего товарища. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Инцидент произошел в июле 2022 года – между подвыпившими товарищами разгорелся конфликт. Осужденный сел за руль автомобиля и сбил потерпевшего. Последний успел ухватиться руками за крышку капота и удерживался, пока водитель не совершил резкое торможение, после чего сорвался и упал на дорогу.
Проехав еще 3-4 метра, злоумышленник снова попытался переехать лежащего на проезжей части товарища, однако в этот момент свидетели происшествия перекрыли ему дорогу.
В результате полученной открытой черепно-мозговой травмы потерпевший умер.
По решению Кировского суда подсудимый приговорен к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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