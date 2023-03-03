https://crimea.ria.ru/20230303/zhitel-kryma-poluchil-7-let-za-ubiystvo-sobutylnika-1127321059.html

Житель Крыма получил 7 лет за убийство собутыльника

Житель Крыма получил 7 лет за убийство собутыльника - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Житель Крыма получил 7 лет за убийство собутыльника

Кировский районный суд приговорил 33-х летнего крымчанина к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство своего товарища. Об... РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T12:22

2023-03-03T12:22

2023-03-03T12:22

кировский районный суд крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Кировский районный суд приговорил 33-х летнего крымчанина к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство своего товарища. Об этом сообщает пресс-служба суда.Инцидент произошел в июле 2022 года – между подвыпившими товарищами разгорелся конфликт. Осужденный сел за руль автомобиля и сбил потерпевшего. Последний успел ухватиться руками за крышку капота и удерживался, пока водитель не совершил резкое торможение, после чего сорвался и упал на дорогу.Проехав еще 3-4 метра, злоумышленник снова попытался переехать лежащего на проезжей части товарища, однако в этот момент свидетели происшествия перекрыли ему дорогу.В результате полученной открытой черепно-мозговой травмы потерпевший умер.По решению Кировского суда подсудимый приговорен к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Лифт с детьми экстренно затормозил в многоэтажке Симферополя Керчанка заставила 10-летнего сына украсть алкоголь и получила срок Пьяный крымчанин устроил смертельное ДТП на "встречке" – приговор суда

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