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Какой сегодня праздник: 2 марта - РИА Новости Крым, 01.03.2023
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Какой сегодня праздник: 2 марта
Какой сегодня праздник: 2 марта - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Какой сегодня праздник: 2 марта
2 марта мир считает ворон, празднует день спички и день рождения компакт-диска. А еще в этот день родился первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-02T00:00
2023-03-01T18:34
общество
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым.&nbsp;2 марта мир считает ворон, празднует день спички и день рождения компакт-диска. А еще в этот день родился первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.Что празднуют в России и миреПочему Международным днем спички стало 2 марта, до сих пор не очень ясно. Сейчас уже трудно оценить важность этого маленького предмета, но очень долго спичка была незаменима для людей - она помогала добыть огонь, а значит, получить тепло, свет и горячую пищу.Еще сегодня день рождения у компакт-диска. Именно 2 марта 1983 года был показан в работе первый в истории компакт-диск. Сейчас СD почти ушли в историю, но некоторые считают, что через десяток-другой лет они войдут в моду и повторят судьбу виниловых пластинок. Кстати, первым по-настоящему популярным альбомом на CD стал Brothers In Arms от британцев Dire Straits. Тираж превысил миллион копий.А в Народной Республике Бангладеш сегодня празднуют День флага. Бангладеш – самая густонаселенная страна в мире, если не считать карликовые страны. Плотность населения здесь – более тысячи человек на квадратный километр."Опять ворон считаешь?" Так говорят мечтательным детям строгие воспитатели и даже мамы. А вот и да! Причем сегодня – законно: неформальный шутливый День считания ворон отмечается 2 марта.Знаменательные событияВ 1711 году указом Петра I учрежден Правительствующий Сенат - высший государственный орган Российской империи, существовавший до 1917 года.2 марта 1796 года Наполеон Бонапарт был назначен командующим французской армией для проведения операций в Италии (так называемой Итальянской армией). Тот итальянский поход (1796-1797) стал победоносным, и Наполеон начал свой путь к славе – ему не было еще и тридцати.В 1855 году на престол Российской империи вступил Александр II – император, вошедший в историю России как реформатор.В 1930 году в газете "Правда" вышла статья Иосифа Сталина "Головокружение от успехов" о "перегибах на местах", допущенных при коллективизации.В 1958 году экспедиция Британского содружества во главе с новозеландцем Эдмундом Хиллари и англичанином Вивианом Фуксом впервые пересекла Антарктиду. И вот вам по такому случаю интересный факт о самом холодном месте на земле: если бы растаяли все льды Антарктиды, уровень мирового океана возрос бы на шестьдесят метров.Кто родился2 марта 1824 года родился выдающийся русский педагог, родоначальник отечественной научной педагогики Константин Ушинский. В основе его системы лежит демократизация образования и народность воспитания. Главные труды: "Человек как предмет воспитания", "Родное слово", "О народности в общественном воспитании", "О пользе педагогической литературы".Свой 92-й день рождения отметил бы генеральный секретарь ЦК КПСС в 1985-1991 годах, первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев. Его имя связывают с распадом СССР, завершением "холодной войны" и объединением Германии, а период его правления получил название "перестройка".Также 2 марта родились экс-председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин, солист рок-группы "Bon Jovi" Джон Бон Джови, актеры Михаил Пореченков, Даниил Страхов, Дениэл Крейг и другие.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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60
общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 2 марта

Что празднуют в России и в мире в четверг, 2 марта

00:00 02.03.2023
 
© Фото: pixabay.comСпичка
Спичка
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. 2 марта мир считает ворон, празднует день спички и день рождения компакт-диска. А еще в этот день родился первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.

Что празднуют в России и мире

Почему Международным днем спички стало 2 марта, до сих пор не очень ясно. Сейчас уже трудно оценить важность этого маленького предмета, но очень долго спичка была незаменима для людей - она помогала добыть огонь, а значит, получить тепло, свет и горячую пищу.
Еще сегодня день рождения у компакт-диска. Именно 2 марта 1983 года был показан в работе первый в истории компакт-диск. Сейчас СD почти ушли в историю, но некоторые считают, что через десяток-другой лет они войдут в моду и повторят судьбу виниловых пластинок. Кстати, первым по-настоящему популярным альбомом на CD стал Brothers In Arms от британцев Dire Straits. Тираж превысил миллион копий.
А в Народной Республике Бангладеш сегодня празднуют День флага. Бангладеш – самая густонаселенная страна в мире, если не считать карликовые страны. Плотность населения здесь – более тысячи человек на квадратный километр.
"Опять ворон считаешь?" Так говорят мечтательным детям строгие воспитатели и даже мамы. А вот и да! Причем сегодня – законно: неформальный шутливый День считания ворон отмечается 2 марта.

Знаменательные события

В 1711 году указом Петра I учрежден Правительствующий Сенат - высший государственный орган Российской империи, существовавший до 1917 года.
2 марта 1796 года Наполеон Бонапарт был назначен командующим французской армией для проведения операций в Италии (так называемой Итальянской армией). Тот итальянский поход (1796-1797) стал победоносным, и Наполеон начал свой путь к славе – ему не было еще и тридцати.
В 1855 году на престол Российской империи вступил Александр II – император, вошедший в историю России как реформатор.
В 1930 году в газете "Правда" вышла статья Иосифа Сталина "Головокружение от успехов" о "перегибах на местах", допущенных при коллективизации.
В 1958 году экспедиция Британского содружества во главе с новозеландцем Эдмундом Хиллари и англичанином Вивианом Фуксом впервые пересекла Антарктиду. И вот вам по такому случаю интересный факт о самом холодном месте на земле: если бы растаяли все льды Антарктиды, уровень мирового океана возрос бы на шестьдесят метров.

Кто родился

2 марта 1824 года родился выдающийся русский педагог, родоначальник отечественной научной педагогики Константин Ушинский. В основе его системы лежит демократизация образования и народность воспитания. Главные труды: "Человек как предмет воспитания", "Родное слово", "О народности в общественном воспитании", "О пользе педагогической литературы".
Свой 92-й день рождения отметил бы генеральный секретарь ЦК КПСС в 1985-1991 годах, первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев. Его имя связывают с распадом СССР, завершением "холодной войны" и объединением Германии, а период его правления получил название "перестройка".
Также 2 марта родились экс-председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин, солист рок-группы "Bon Jovi" Джон Бон Джови, актеры Михаил Пореченков, Даниил Страхов, Дениэл Крейг и другие.
 
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