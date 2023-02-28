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Какой сегодня праздник: 28 февраля - РИА Новости Крым, 27.02.2023
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Какой сегодня праздник: 28 февраля
Какой сегодня праздник: 28 февраля - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Какой сегодня праздник: 28 февраля
28 февраля финны читают "Калевалу", а испанцы празднуют День Андалусии. А еще в этот день открылось Вестминстерское аббатство. РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-28T00:00
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общество
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. 28 февраля финны читают "Калевалу", а испанцы празднуют День Андалусии. А еще в этот день открылось Вестминстерское аббатство.Что празднуют в миреОдин из самых любимых национальных праздников в Финляндии - День "Калевалы". "Калевала" - сборник народного эпоса, составленный финским собирателем народных сказаний Элиасом Леннротом. Произведение считается национальным достоянием, способствовавшим формированию финского самосознания и нации.Андалусия — это регион Испании со своим характером и обычаями. 28 февраля местные жители празднуют День Андалусии. Именно в этот день в 1980 году прошел референдум, по результатам которого регион получил статус автономного сообщества в рамках Испанской Конституции.Знаменательные событияВ 1066 году в Лондоне открылось Вестминстерское аббатство - готическая церковь, традиционное место коронации и захоронения монархов Великобритании.В 1732 году в Петербурге открылся первый в России кадетский корпус - военно-учебное заведение для подготовки молодежи к военной карьере.В 1935 году американский химик Уоллес Карозерс, синтезировав полиамидную смолу, изобрел нейлон.В 1966 году атомные подводные лодки ВМФ СССР вышли в кругосветное плавание, успешно завершив поход через 1,5 месяца без единого всплытия на поверхность.Кто родилсяВ 1533 году родился французский философ Мишель Монтень. Самый главный труд Монтеня – трехтомник "Опыты", где отражены вечные и актуальные темы: размышления об исторических фактах и современных писателю событиях, о быте и нравах людей, о культуре в обществе.28 февраля 1802 года на свет появился немецкий архитектор Эрнст Цвирнер, развивавший немецкое готическое творчество. Самой значимой заслугой Цвирнера является возведение Кельнского собора, который считают одной из жемчужин готического стиля.Также 28 февраля родились актриса Татьяна Васильева, участник телепроекта "Comedy Club" Гарик Харламов, топ-модель Наталья Водянова, американский актер Роберт Шон Леонард и другие.
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 28 февраля

Что отмечают в России и в мире во вторник, 28 февраля

00:00 28.02.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. 28 февраля финны читают "Калевалу", а испанцы празднуют День Андалусии. А еще в этот день открылось Вестминстерское аббатство.

Что празднуют в мире

Один из самых любимых национальных праздников в Финляндии - День "Калевалы". "Калевала" - сборник народного эпоса, составленный финским собирателем народных сказаний Элиасом Леннротом. Произведение считается национальным достоянием, способствовавшим формированию финского самосознания и нации.
Андалусия — это регион Испании со своим характером и обычаями. 28 февраля местные жители празднуют День Андалусии. Именно в этот день в 1980 году прошел референдум, по результатам которого регион получил статус автономного сообщества в рамках Испанской Конституции.

Знаменательные события

В 1066 году в Лондоне открылось Вестминстерское аббатство - готическая церковь, традиционное место коронации и захоронения монархов Великобритании.
В 1732 году в Петербурге открылся первый в России кадетский корпус - военно-учебное заведение для подготовки молодежи к военной карьере.
В 1935 году американский химик Уоллес Карозерс, синтезировав полиамидную смолу, изобрел нейлон.
В 1966 году атомные подводные лодки ВМФ СССР вышли в кругосветное плавание, успешно завершив поход через 1,5 месяца без единого всплытия на поверхность.

Кто родился

В 1533 году родился французский философ Мишель Монтень. Самый главный труд Монтеня – трехтомник "Опыты", где отражены вечные и актуальные темы: размышления об исторических фактах и современных писателю событиях, о быте и нравах людей, о культуре в обществе.
28 февраля 1802 года на свет появился немецкий архитектор Эрнст Цвирнер, развивавший немецкое готическое творчество. Самой значимой заслугой Цвирнера является возведение Кельнского собора, который считают одной из жемчужин готического стиля.
Также 28 февраля родились актриса Татьяна Васильева, участник телепроекта "Comedy Club" Гарик Харламов, топ-модель Наталья Водянова, американский актер Роберт Шон Леонард и другие.
 
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