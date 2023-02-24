Захарова: договор о сотрудничестве по Азовскому морю изжил себя
МИД РФ: денонсация договора по Азовскому морю – признание Киевом сложившихся реалий
19:13 24.02.2023 (обновлено: 19:15 24.02.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченский пролив
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Денонсация Киевом договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива по сути – признание сложившихся "на земле" реалий. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала официальный представить МИД РФ Мария Захарова.
В пятницу 24 февраля Верховная Рада Украины в одностороннем порядке разорвала договор с Россией о сотрудничестве в Азовском море.
"Российско-украинский договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива уже себя изжил с учетом произошедшего за последний год", – сообщила Захарова в комментарии РИА Новости Крым.
Она также отметила, что Россия также готовится к денонсации данного документа. Можно сказать, что таким образом Киев фактически признает сложившиеся "на земле" реалии, резюмировала Захарова.
Ранее сенатор Российской Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал денонсацию данного соглашения "хорошей новостью". Он пояснил, что это фактически признание Украиной своего поражения в Азово-Черноморском регионе.
Договор был подписан в 2003 году. Документ регламентировал свободу судоходства судов под флагами Украины и России, российско-украинское сотрудничество, в том числе совместную деятельность в области судоходства, включая его регулирование и навигационно-гидрографическое обеспечение, рыболовство и защиту морской среды.
Ранее украинское правительство в одностороннем порядке разорвало договор с Россией о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. Договор был заключен 27 августа 1996 года и действовал более четверти века. Также Украина вышла из договора с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в сфере воздушного транспорта. Ранее Украина приостановила действие двух соглашений в сфере ядерной безопасности с Россией.
После начала специальной военной операции украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой. На это в российском МИД отметили, что "история расставит все на свои места".
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