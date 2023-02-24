Рейтинг@Mail.ru
Захарова: договор о сотрудничестве по Азовскому морю изжил себя - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230224/zakharova-dogovor-o-sotrudnichestve-po-azovskomu-moryu-izzhil-sebya-1127187312.html
Захарова: договор о сотрудничестве по Азовскому морю изжил себя
Захарова: договор о сотрудничестве по Азовскому морю изжил себя - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Захарова: договор о сотрудничестве по Азовскому морю изжил себя
Денонсация Киевом договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива по сути – признание сложившихся "на земле" реалий. Такое мнение РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T19:13
2023-02-24T19:15
эксклюзивы риа новости крым
мария захарова
азовское море
керченский пролив
украина
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567820_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_bf947a50515d2c0416d8c7635371bf37.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Денонсация Киевом договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива по сути – признание сложившихся "на земле" реалий. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала официальный представить МИД РФ Мария Захарова.В пятницу 24 февраля Верховная Рада Украины в одностороннем порядке разорвала договор с Россией о сотрудничестве в Азовском море.Она также отметила, что Россия также готовится к денонсации данного документа. Можно сказать, что таким образом Киев фактически признает сложившиеся "на земле" реалии, резюмировала Захарова.Ранее сенатор Российской Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал денонсацию данного соглашения "хорошей новостью". Он пояснил, что это фактически признание Украиной своего поражения в Азово-Черноморском регионе.Договор был подписан в 2003 году. Документ регламентировал свободу судоходства судов под флагами Украины и России, российско-украинское сотрудничество, в том числе совместную деятельность в области судоходства, включая его регулирование и навигационно-гидрографическое обеспечение, рыболовство и защиту морской среды.Ранее украинское правительство в одностороннем порядке разорвало договор с Россией о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. Договор был заключен 27 августа 1996 года и действовал более четверти века. Также Украина вышла из договора с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в сфере воздушного транспорта. Ранее Украина приостановила действие двух соглашений в сфере ядерной безопасности с Россией.После начала специальной военной операции украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой. На это в российском МИД отметили, что "история расставит все на свои места".Читайте также на РИА Новости Крым:Украина разорвала договор с Россией о сотрудничестве в Азовском мореИ в космосе не по пути: Украина разорвала еще одно соглашение с РоссиейЯдерная небезопасность: Украина остановила ряд соглашений с Россией
азовское море
керченский пролив
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567820_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_1415292d7f10fd9a4e9c0f0bbddb9f60.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, азовское море, керченский пролив, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), мнения
Захарова: договор о сотрудничестве по Азовскому морю изжил себя

МИД РФ: денонсация договора по Азовскому морю – признание Киевом сложившихся реалий

19:13 24.02.2023 (обновлено: 19:15 24.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Денонсация Киевом договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива по сути – признание сложившихся "на земле" реалий. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала официальный представить МИД РФ Мария Захарова.
В пятницу 24 февраля Верховная Рада Украины в одностороннем порядке разорвала договор с Россией о сотрудничестве в Азовском море.
"Российско-украинский договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива уже себя изжил с учетом произошедшего за последний год", – сообщила Захарова в комментарии РИА Новости Крым.
Она также отметила, что Россия также готовится к денонсации данного документа. Можно сказать, что таким образом Киев фактически признает сложившиеся "на земле" реалии, резюмировала Захарова.
Ранее сенатор Российской Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал денонсацию данного соглашения "хорошей новостью". Он пояснил, что это фактически признание Украиной своего поражения в Азово-Черноморском регионе.
Договор был подписан в 2003 году. Документ регламентировал свободу судоходства судов под флагами Украины и России, российско-украинское сотрудничество, в том числе совместную деятельность в области судоходства, включая его регулирование и навигационно-гидрографическое обеспечение, рыболовство и защиту морской среды.
Ранее украинское правительство в одностороннем порядке разорвало договор с Россией о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. Договор был заключен 27 августа 1996 года и действовал более четверти века. Также Украина вышла из договора с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в сфере воздушного транспорта. Ранее Украина приостановила действие двух соглашений в сфере ядерной безопасности с Россией.
После начала специальной военной операции украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой. На это в российском МИД отметили, что "история расставит все на свои места".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украина разорвала договор с Россией о сотрудничестве в Азовском море
И в космосе не по пути: Украина разорвала еще одно соглашение с Россией
Ядерная небезопасность: Украина остановила ряд соглашений с Россией
Эксклюзивы РИА Новости КрымМария ЗахароваАзовское мореКерченский проливУкраинаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:55Главные новости и заявления дня: 24 февраля
19:20Когда появится закон об экотуризме в России и что он разрешит
19:13Захарова: договор о сотрудничестве по Азовскому морю изжил себя
18:45Сыровары из Феодосии и Керчи представят Крым на Сырном саммите
18:32Мэр Новой Каховки награжден орденом Мужества
18:08В Крыму подвели итоги стратегической сессии "Больше, чем путешествие"
17:45Что происходит с сельским хозяйством Крыма: итоги года
17:21Противопожарные правила в России: что изменилось
17:13ВСУ получили сокрушительный удар на Донецком и Южно-Донецком направлениях
16:48Минобороны: ВСУ несут потери на Купянском и Красно-Лиманском направлениях
16:39МИД России предостерег США и Киев от авантюрных шагов в Приднестровье
16:01Сергей Цеков: Украина фактически отказалась от Азовского моря
15:32ВСУ обстреляли приграничный город Васильевку – один человек ранен
15:20Как работает Керченская паромная переправа 24 февраля
15:04Украина разорвала договор с Россией о сотрудничестве в Азовском море
15:01Энергоснабжение в Евпатории полностью восстановлено
14:28Обстрел Курской области – 12 прилетов по гражданским объектам
14:07Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани восстановлено
13:33Крым получит средства на восстановление дорог после паводков
13:06Губернатор Белгородской области госпитализирован
Лента новостейМолния