https://crimea.ria.ru/20230224/zakharova-dogovor-o-sotrudnichestve-po-azovskomu-moryu-izzhil-sebya-1127187312.html

Захарова: договор о сотрудничестве по Азовскому морю изжил себя

Захарова: договор о сотрудничестве по Азовскому морю изжил себя - РИА Новости Крым, 24.02.2023

Захарова: договор о сотрудничестве по Азовскому морю изжил себя

Денонсация Киевом договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива по сути – признание сложившихся "на земле" реалий. Такое мнение РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-24T19:13

2023-02-24T19:13

2023-02-24T19:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Денонсация Киевом договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива по сути – признание сложившихся "на земле" реалий. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала официальный представить МИД РФ Мария Захарова.В пятницу 24 февраля Верховная Рада Украины в одностороннем порядке разорвала договор с Россией о сотрудничестве в Азовском море.Она также отметила, что Россия также готовится к денонсации данного документа. Можно сказать, что таким образом Киев фактически признает сложившиеся "на земле" реалии, резюмировала Захарова.Ранее сенатор Российской Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал денонсацию данного соглашения "хорошей новостью". Он пояснил, что это фактически признание Украиной своего поражения в Азово-Черноморском регионе.Договор был подписан в 2003 году. Документ регламентировал свободу судоходства судов под флагами Украины и России, российско-украинское сотрудничество, в том числе совместную деятельность в области судоходства, включая его регулирование и навигационно-гидрографическое обеспечение, рыболовство и защиту морской среды.Ранее украинское правительство в одностороннем порядке разорвало договор с Россией о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. Договор был заключен 27 августа 1996 года и действовал более четверти века. Также Украина вышла из договора с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в сфере воздушного транспорта. Ранее Украина приостановила действие двух соглашений в сфере ядерной безопасности с Россией.После начала специальной военной операции украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой. На это в российском МИД отметили, что "история расставит все на свои места".Читайте также на РИА Новости Крым:Украина разорвала договор с Россией о сотрудничестве в Азовском мореИ в космосе не по пути: Украина разорвала еще одно соглашение с РоссиейЯдерная небезопасность: Украина остановила ряд соглашений с Россией

азовское море

керченский пролив

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, азовское море, керченский пролив, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), мнения