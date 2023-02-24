Хроника Крымской весны: 24 февраля
Крымская весна 9 лет назад: митинги за сближение с Россией и угрозы Киева
08:01 24.02.2023 (обновлено: 10:33 24.02.2023)
© Василий Батанов
Девять лет назад февраль для крымчан стал тяжелым и тревожным месяцем. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В том феврале было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожный февраль" 2014 года. Сегодня в хронике - события 24 февраля 2014 года.
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкУчастники митинга возле городской администрации Севастополя выступают против признания незаконным избрание предпринимателя Алексея Чалого главой города.
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Участники митинга возле городской администрации Севастополя выступают против признания незаконным избрание предпринимателя Алексея Чалого главой города.
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкУчастники митинга движения "Антимайдан" в Симферополе.
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Участники митинга движения "Антимайдан" в Симферополе.
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Участники митинга возле городской администрации Севастополя выступают против признания незаконным избрание предпринимателя Алексея Чалого главой города.
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Участники митинга движения "Антимайдан" в Симферополе.
- —Оставшийся де-факто не у дел глава администрации Севастополя Владимир Яцуба сообщил о своей отставке. Алексея Чалого вызвали к нему "для передачи полномочий". Избранного главу города встретили… сотрудники СБУ и прокуратуры с ордером на арест. Совершить его не удалось, помешали собравшиеся у здания администрации севастопольцы.
- —Депутаты Севастопольского горсовета 49 голосами избрали Чалого руководителем города. На здании администрации вывешен российский флаг.
- —В Керчи, Ялте, Феодосии, Евпатории прошли митинги-шествия против революционной власти в Киеве и за сближение с Россией.
- —В селе Приветное под Алуштой неизвестные снесли памятник Ленину. Скульптуру свалили с постамента и обезглавили.
- —Депутаты Госдумы РФ прибыли в Крым, встретились с представителями русских организаций. Официальная причина визита не скрывается: заверить жителей полуострова в твердом намерении России защитить права русских в Украине.
- —В Севастополе созданы комитет по самообороне и управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Город фактически провозгласил готовность к третьей обороне.
- —Из Киева "прилетели" угрозы крымчанам и севастопольцам. Националисты заявили о необходимости "покарать" антимайданные выступления на полуострове. Уголовник и националист, лидер одной из радикальных группировок Игорь Мосейчук заявил об отправке "поезда дружбы" в Крым.
18 марта 2019, 18:50Путин пояснил, что дала России "Крымская весна"