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Хроника Крымской весны: 24 февраля - РИА Новости Крым, 24.02.2023
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Хроника Крымской весны: 24 февраля
Хроника Крымской весны: 24 февраля - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Хроника Крымской весны: 24 февраля
РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T08:01
2023-02-24T10:33
крымская весна: девять лет вместе
крымская весна
крым
севастополь
новости
история
новости крыма
россия
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Девять лет назад февраль для крымчан стал тяжелым и тревожным месяцем. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В том феврале было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожный февраль" 2014 года. Сегодня в хронике - события 24 февраля 2014 года.Читайте хроники Крымской весны на РИА Новости Крым &gt;&gt;
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Наталья Дремова
Наталья Дремова
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, крым, севастополь, новости, история, новости крыма, россия
Хроника Крымской весны: 24 февраля

Крымская весна 9 лет назад: митинги за сближение с Россией и угрозы Киева

08:01 24.02.2023 (обновлено: 10:33 24.02.2023)
 
© Василий Батанов / Перейти в фотобанкМитинг движения "Антимайдан" в Крыму
Митинг движения Антимайдан в Крыму
© Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Читать в
Наталья Дремова
Все материалы
Девять лет назад февраль для крымчан стал тяжелым и тревожным месяцем. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В том феврале было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожный февраль" 2014 года. Сегодня в хронике - события 24 февраля 2014 года.
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкАлексей Чалый. Архивное фото
Алексей Чалый. Архивное фото
1 из 3
Алексей Чалый. Архивное фото
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкУчастники митинга возле городской администрации Севастополя выступают против признания незаконным избрание предпринимателя Алексея Чалого главой города.
Митинг возле городской администрации Севастополя
2 из 3
Участники митинга возле городской администрации Севастополя выступают против признания незаконным избрание предпринимателя Алексея Чалого главой города.
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкУчастники митинга движения "Антимайдан" в Симферополе.
Митинг движения Антимайдан в Симферополе
3 из 3
Участники митинга движения "Антимайдан" в Симферополе.
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в фотобанк
1 из 3
Алексей Чалый. Архивное фото
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
2 из 3
Участники митинга возле городской администрации Севастополя выступают против признания незаконным избрание предпринимателя Алексея Чалого главой города.
© РИА Новости . Василий Батанов
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3 из 3
Участники митинга движения "Антимайдан" в Симферополе.
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в фотобанк
  • Оставшийся де-факто не у дел глава администрации Севастополя Владимир Яцуба сообщил о своей отставке. Алексея Чалого вызвали к нему "для передачи полномочий". Избранного главу города встретили… сотрудники СБУ и прокуратуры с ордером на арест. Совершить его не удалось, помешали собравшиеся у здания администрации севастопольцы.
  • Депутаты Севастопольского горсовета 49 голосами избрали Чалого руководителем города. На здании администрации вывешен российский флаг.
  • В Керчи, Ялте, Феодосии, Евпатории прошли митинги-шествия против революционной власти в Киеве и за сближение с Россией.
  • В селе Приветное под Алуштой неизвестные снесли памятник Ленину. Скульптуру свалили с постамента и обезглавили.
  • Депутаты Госдумы РФ прибыли в Крым, встретились с представителями русских организаций. Официальная причина визита не скрывается: заверить жителей полуострова в твердом намерении России защитить права русских в Украине.
  • В Севастополе созданы комитет по самообороне и управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Город фактически провозгласил готовность к третьей обороне.
  • Из Киева "прилетели" угрозы крымчанам и севастопольцам. Националисты заявили о необходимости "покарать" антимайданные выступления на полуострове. Уголовник и националист, лидер одной из радикальных группировок Игорь Мосейчук заявил об отправке "поезда дружбы" в Крым.
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Праздничное шествие, посвященное 5-й годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией, на одной из улиц в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2019
18 марта 2019, 18:50
Путин пояснил, что дала России "Крымская весна"
 
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