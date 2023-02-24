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Какой сегодня праздник: 24 февраля

Какой сегодня праздник: 24 февраля - РИА Новости Крым, 24.02.2023

Какой сегодня праздник: 24 февраля

24 февраля мексиканцы празднуют День День флага, а кубинцы - День начала войны за независимость. А еще в этот день родился основатель корпорации "Apple" Стив... РИА Новости Крым, 24.02.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. 24 февраля мексиканцы празднуют День День флага, а кубинцы - День начала войны за независимость. А еще в этот день родился основатель корпорации "Apple" Стив Джобс.Что празднуют в миреДень флага в Мексике (Día de la Bandera) отмечается в стране ежегодно 24 февраля и является одним из главных национальных праздников. Этот памятный день был учрежден в 1937 году президентом Мексики генералом Ласаро Карденасом. Мексиканский флаг представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 4:7. Полотнище состоит из трех равновеликих вертикальных полос — зеленой, белой и красной. В центре белой полосы изображен герб Мексики. Зеленый цвет флага обозначает надежду, а также изобилие хорошей почвы Мексики. Белый символизирует чистоту идеалов, красный — кровь, пролитую за независимость страны.Для кубинского народа эта дата тоже очень важна: это День начала войны за независимость Кубы.События В 1582 году Папа Римский Григорий XIII распорядился ввести Григорианский календарь летоисчисления, который сегодня используют большинство стран планеты.В 1852 году писатель Николай Гоголь сжег второй том "Мертвых душ". "Как лукавый силен – вот он к чему меня подвинул," - позже вспоминал он о содеянном.В 1938 году африканская фирма выпустила первую в мире зубную щетку с искусственным нейлоновым волокном вместо натуральной щетины.Кто родился24 февраля 1744 года родился прославленный русский флотоводец, адмирал Федор Ушаков – участник русско-турецкой войны 1787-92 годов и обороны Севастополя. В 1798-1800 годах Ушаков командовал российским флотом в Средиземном море, а также стал автором Конституции греческой Республики Семи Островов. В 2001 году он был канонизирован Русской православной Церковью.В 1932 году на свет появились великие музыканты, покорившие сердца эпохи 1960-80 гг: французский композитор и пианист, автор хитов для Френка Синатры, Шарля Азнавура и Эдит Пиаф - Мишель Легран и советская эстрадная певица с глубоким лиричным голосом Майя Кристалинская.Кроме того, 68 лет исполнилось бы американскому предпринимателю, создателю корпорации "Apple" Стиву Джобсу, получившему общественное признание и множество наград за развитие индустрии технологий. Джобс вошел в историю как "отец цифровой революции". Также 24 февраля родились певица Любовь Успенская, гонконгский актер Адам Чэн, французский автогонщик и 4-кратный чемпион "Формулы-1" Ален Прост, российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе и другие.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты, в мире, россия, мексика, куба