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Какой сегодня праздник: 24 февраля - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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Какой сегодня праздник: 24 февраля
Какой сегодня праздник: 24 февраля - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Какой сегодня праздник: 24 февраля
24 февраля в мире отмечают День рождения лотереи, а кубинцы – День начала войны за независимость. Еще в этот день родился прославленный русский флотоводец,... РИА Новости Крым, 24.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. 24 февраля в мире отмечают День рождения лотереи, а кубинцы – День начала войны за независимость. Еще в этот день родился прославленный русский флотоводец, адмирал Федор Ушаков.Что празднуют в миреВпервые в лотерею стали играть еще в Древнем Риме и во времена династии Хань в Китае. Этими фактами делимся по случают специального праздника – Дня рождения лотереи.Еще сегодня День начала войны за независимость Кубы, Всемирный день бармена, День прогулки по зимнему лесу и Праздник съехавшей крыши. Именины у Захара, Всеволода, Гавриила, Дмитрия, Георгия.Знаменательные событияВ 1582 году Папа Римский Григорий XIII распорядился ввести Григорианский календарь летоисчисления, который сегодня используют большинство стран планеты.В 1852 году писатель Николай Гоголь сжег второй том "Мертвых душ". "Как лукавый силен – вот он к чему меня подвинул," – позже вспоминал он о содеянном.В 1938 году африканская фирма выпустила первую в мире зубную щетку с искусственным нейлоновым волокном вместо натуральной щетины.Кто родился24 февраля 1744 года родился прославленный русский флотоводец, адмирал Федор Ушаков – участник русско-турецкой войны 1787-92 годов и обороны Севастополя. В 1798-1800 годах Ушаков командовал российским флотом в Средиземном море, а также стал автором Конституции греческой Республики Семи Островов. В 2001 году он был канонизирован Русской православной Церковью.В 1932 году на свет появились великие музыканты, покорившие сердца эпохи 1960-80 гг: французский композитор и пианист, автор хитов для Френка Синатры, Шарля Азнавура и Эдит Пиаф – Мишель Легран и советская эстрадная певица с глубоким лиричным голосом Майя Кристалинская.Также 24 февраля родились певица Любовь Успенская, гонконгский актер Адам Чэн, французский автогонщик и 4-кратный чемпион "Формулы-1" Ален Прост.
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РИА Новости Крым
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 24 февраля

Что отмечают в России и в мире 24 февраля

00:00 24.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зимнем лесу на Ангарском перевале
В зимнем лесу на Ангарском перевале - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. 24 февраля в мире отмечают День рождения лотереи, а кубинцы – День начала войны за независимость. Еще в этот день родился прославленный русский флотоводец, адмирал Федор Ушаков.

Что празднуют в мире

Впервые в лотерею стали играть еще в Древнем Риме и во времена династии Хань в Китае. Этими фактами делимся по случают специального праздника – Дня рождения лотереи.
Еще сегодня День начала войны за независимость Кубы, Всемирный день бармена, День прогулки по зимнему лесу и Праздник съехавшей крыши. Именины у Захара, Всеволода, Гавриила, Дмитрия, Георгия.

Знаменательные события

В 1582 году Папа Римский Григорий XIII распорядился ввести Григорианский календарь летоисчисления, который сегодня используют большинство стран планеты.
В 1852 году писатель Николай Гоголь сжег второй том "Мертвых душ". "Как лукавый силен – вот он к чему меня подвинул," – позже вспоминал он о содеянном.
В 1938 году африканская фирма выпустила первую в мире зубную щетку с искусственным нейлоновым волокном вместо натуральной щетины.

Кто родился

24 февраля 1744 года родился прославленный русский флотоводец, адмирал Федор Ушаков – участник русско-турецкой войны 1787-92 годов и обороны Севастополя. В 1798-1800 годах Ушаков командовал российским флотом в Средиземном море, а также стал автором Конституции греческой Республики Семи Островов. В 2001 году он был канонизирован Русской православной Церковью.
В 1932 году на свет появились великие музыканты, покорившие сердца эпохи 1960-80 гг: французский композитор и пианист, автор хитов для Френка Синатры, Шарля Азнавура и Эдит Пиаф – Мишель Легран и советская эстрадная певица с глубоким лиричным голосом Майя Кристалинская.
Также 24 февраля родились певица Любовь Успенская, гонконгский актер Адам Чэн, французский автогонщик и 4-кратный чемпион "Формулы-1" Ален Прост.
 
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