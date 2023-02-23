https://crimea.ria.ru/20230223/v-krymu-prokhladno-prognoz-pogody-na-23-fevralya-1127153918.html

В Крыму прохладно: прогноз погоды на 23 февраля

В Крыму прохладно: прогноз погоды на 23 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2023

В Крыму прохладно: прогноз погоды на 23 февраля

В четверг в Крыму ожидается прохладная погода, без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T00:01

2023-02-23T00:01

2023-02-23T00:01

погода

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126739632_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c98ba910886423de4463374234667536.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается прохладная погода, без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополепеременная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +2…+4.В Севастополепеременная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +3…+5.В Ялте и Алуште без осадков. Ночью температура воздуха составит +1...3, днем +4...6 градусов.В Евпатории сухо, ночью до 2 градусов мороза, днем +2…4В Судаке и Феодосии тоже не прогнозируют дождей. Ночью столбики термометров покажут +0...-2, днем 0…+2.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму потеплеет после праздника: чего ждать от погоды 23 ФевраляСель и оползни – что происходит в Краснодарском крае из-за непогодыОползень разрушил участок федеральной трассы на Кубани

https://crimea.ria.ru/20230222/v-krymu-potepleet-posle-prazdnika-chego-zhdat-ot-pogody-23-fevralya-1127148914.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, общество, новости, новости крыма