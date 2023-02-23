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В Крыму прохладно: прогноз погоды на 23 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2023
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В Крыму прохладно: прогноз погоды на 23 февраля
В Крыму прохладно: прогноз погоды на 23 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2023
В Крыму прохладно: прогноз погоды на 23 февраля
В четверг в Крыму ожидается прохладная погода, без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T00:01
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погода
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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судак
феодосия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается прохладная погода, без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополепеременная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +2…+4.В Севастополепеременная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +3…+5.В Ялте и Алуште без осадков. Ночью температура воздуха составит +1...3, днем +4...6 градусов.В Евпатории сухо, ночью до 2 градусов мороза, днем +2…4В Судаке и Феодосии тоже не прогнозируют дождей. Ночью столбики термометров покажут +0...-2, днем 0…+2.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму потеплеет после праздника: чего ждать от погоды 23 ФевраляСель и оползни – что происходит в Краснодарском крае из-за непогодыОползень разрушил участок федеральной трассы на Кубани
https://crimea.ria.ru/20230222/v-krymu-potepleet-posle-prazdnika-chego-zhdat-ot-pogody-23-fevralya-1127148914.html
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РИА Новости Крым
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погода, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, общество, новости, новости крыма
В Крыму прохладно: прогноз погоды на 23 февраля

Гидрометцентр: в четверг в Крыму будет прохладно

00:01 23.02.2023
 
© Dmitry MakeevНабережная Алушты
Набережная Алушты
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается прохладная погода, без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6, на южном побережье до +4, днем +3…+8", - прогнозируют синоптики.
В Симферополепеременная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +2…+4.
В Севастополепеременная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +3…+5.
В Ялте и Алуште без осадков. Ночью температура воздуха составит +1...3, днем +4...6 градусов.
В Евпатории сухо, ночью до 2 градусов мороза, днем +2…4
В Судаке и Феодосии тоже не прогнозируют дождей. Ночью столбики термометров покажут +0...-2, днем 0…+2.
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ПогодаКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияОбществоНовостиНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму прохладно: прогноз погоды на 23 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 23 февраля
21:51Главные новости Крыма: 22 февраля
21:07Главные новости и заявления дня: 22 февраля
20:41Наступили на мозоль: эксперт о реакции Запада на решение России по ДСНВ
20:12Плоды "садоводства": жителю Крыма грозит 20 лет за наркотики
19:52В Севастополе горит плавучий док на судоремонтном заводе
19:37В Крыму будут военные салюты в честь Дня защитника Отечества
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19:09Захарова сравнила секретаря СНБО Украины Данилова с Гитлером
19:06Мощное потепление идет в Крым
18:56В России смогут ограничивать доступ к официальной статистике
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