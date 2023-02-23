Хроника Крымской весны: 23 февраля
Крымская весна 9 лет назад: ультиматум меджлиса* и первые отряды самообороны полуострова
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрисяга добровольцев на верность народу Крыма в Симферополе
Девять лет назад февраль для крымчан стал тяжелым и тревожным месяцем. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В том феврале было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожный февраль" 2014 года. Сегодня в хронике - события 23 февраля 2014 года.
- —В Симферополе состоялся митинг, на который меджлис* (организация, признанная в РФ экстремистской) собрал несколько тысяч человек. Один из его лидеров Рефат Чубаров озвучил среди прочих требований ультиматум: в десятидневный срок демонтировать памятник Ленину на одноименной площади. Крымские коммунисты, партия "Русское единство" и некоторые другие политические и общественные силы сразу же заявили, что будут защищать скульптуру от сноса.
- —Севастополь взял власть в свои руки. На митинге с участием более 30 тысяч человек горожане выбрали главой города местного предпринимателя Алексея Чалого. Все силовые структуры подчинены исполкому города. Севастополь провозгласил: возглавившие Украину после переворота люди взяли власть незаконно, их решения в Севастополе выполняться не будут. Начинается формирование ополчения.
- —Крымский парламент и правительство выступили с заявлением о непризнании отставки президента Украины Виктора Януковича. Новые законы, принятые ВР Украины, в Крыму назвали нелегитимными.
- —В Керчи прошла "антимайданная" акция, в которой участвовали около 10 тысяч горожан. Над администрацией взвился русский флаг.
- —Отряды добровольцев для защиты Крыма создаются в Симферополе. Собраны 10 рот самообороны и женское медицинское подразделение. Сразу же определяется алгоритм взаимодействия самообороны с правоохранительными структурами.
- —Блокпосты на въезде в Севастополь усиливаются, на дорогах появляются бетонные блоки и "ежи".
- —В Крым прибыли "гости": глава украинской СБ Валентин Наливайченко и перехвативший управление МВД Украины Арсен Аваков. Как потом выяснится: чтобы лично организовать в крымской резиденции — госдаче № 9 в поселке Олива - засаду для покинувшего Киев президента Януковича. Киевских "дядек" сопровождали англоязычные наемники.
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