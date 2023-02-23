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Хроника Крымской весны: 23 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2023
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Хроника Крымской весны: 23 февраля
Хроника Крымской весны: 23 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Хроника Крымской весны: 23 февраля
РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T19:02
2023-02-23T19:02
крымская весна
крымская весна: девять лет вместе
крым
севастополь
история
новости
общество
новости крыма
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Девять лет назад февраль для крымчан стал тяжелым и тревожным месяцем. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В том феврале было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожный февраль" 2014 года. Сегодня в хронике - события 23 февраля 2014 года.
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крым
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Наталья Дремова
Наталья Дремова
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская весна, крымская весна: девять лет вместе, крым, севастополь, история, новости, общество, новости крыма
Хроника Крымской весны: 23 февраля

Крымская весна 9 лет назад: ультиматум меджлиса* и первые отряды самообороны полуострова

19:02 23.02.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрисяга добровольцев на верность народу Крыма в Симферополе
Присяга добровольцев на верность народу Крыма в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Наталья Дремова
Все материалы
Девять лет назад февраль для крымчан стал тяжелым и тревожным месяцем. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В том феврале было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожный февраль" 2014 года. Сегодня в хронике - события 23 февраля 2014 года.
  • В Симферополе состоялся митинг, на который меджлис* (организация, признанная в РФ экстремистской) собрал несколько тысяч человек. Один из его лидеров Рефат Чубаров озвучил среди прочих требований ультиматум: в десятидневный срок демонтировать памятник Ленину на одноименной площади. Крымские коммунисты, партия "Русское единство" и некоторые другие политические и общественные силы сразу же заявили, что будут защищать скульптуру от сноса.
  • Севастополь взял власть в свои руки. На митинге с участием более 30 тысяч человек горожане выбрали главой города местного предпринимателя Алексея Чалого. Все силовые структуры подчинены исполкому города. Севастополь провозгласил: возглавившие Украину после переворота люди взяли власть незаконно, их решения в Севастополе выполняться не будут. Начинается формирование ополчения.
  • Крымский парламент и правительство выступили с заявлением о непризнании отставки президента Украины Виктора Януковича. Новые законы, принятые ВР Украины, в Крыму назвали нелегитимными.
  • В Керчи прошла "антимайданная" акция, в которой участвовали около 10 тысяч горожан. Над администрацией взвился русский флаг.
  • Отряды добровольцев для защиты Крыма создаются в Симферополе. Собраны 10 рот самообороны и женское медицинское подразделение. Сразу же определяется алгоритм взаимодействия самообороны с правоохранительными структурами.
  • Блокпосты на въезде в Севастополь усиливаются, на дорогах появляются бетонные блоки и "ежи".
  • В Крым прибыли "гости": глава украинской СБ Валентин Наливайченко и перехвативший управление МВД Украины Арсен Аваков. Как потом выяснится: чтобы лично организовать в крымской резиденции — госдаче № 9 в поселке Олива - засаду для покинувшего Киев президента Януковича. Киевских "дядек" сопровождали англоязычные наемники.
Мероприятия в Симферополе, посвященные 2-й годовщине референдума. Торжественное открытие бюста Потемкина - РИА Новости, 1920, 14.03.2019
14 марта 2019, 14:12
Итоги российской пятилетки: 89% крымчан снова поддержали бы воссоединение с РФ
 
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Заголовок открываемого материала
20:08Главные новости и заявления дня: 23 февраля
19:25Вещание радио "Спутник в Крыму" полностью восстановлено
19:02Хроника Крымской весны: 23 февраля
18:42ВСУ нанесли удары по приграничью России: погибла женщина, есть разрушения
18:35Поезд Москва - Евпатория возобновит курсирование с 3 марта
18:11Попытки коллективного Запада расчленить Россию обречены на провал – Шойгу
17:57Материнский капитал в новых регионах: размер и условия получения
17:29В Таджикистане за сутки произошло восемь землетрясений
16:59Сколько дорог в России отремонтируют в 2023 году
16:26Участникам СВО из новых регионов дадут статус ветерана, пообещал Путин
16:08Георгиевская лента на открытке: дети поддержали акцию РИА Новости Крым 2:45
15:46Самолет Су-25 сбит над Херсонской областью
15:28Успехи армии России и разгром ВСУ на Донецком направлении: ход СВО
15:00В День защитника Отечества в Севастополе дадут салют
14:24Вещание радио "Спутник в Крыму" восстановили в ряде регионов полуострова
13:50Позывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за Мариуполь
13:24Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского моста
13:23Эфир радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера" взломан в ряде районов Крыма
13:03Белгородская область под огнем: повреждены жилые дома и ЛЭП
12:35Как работает Керченская паромная переправа 23 февраля
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