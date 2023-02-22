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Какой сегодня праздник: 22 февраля - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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Какой сегодня праздник: 22 февраля
Какой сегодня праздник: 22 февраля - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Какой сегодня праздник: 22 февраля
22 февраля мир отмечает Международный день поддержки жертв преступлений, индийцы поздравляют матерей, а у японцев – День кошек. А еще в этот день родился... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-22T00:00
2023-02-21T09:46
общество
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праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. 22 февраля мир отмечает Международный день поддержки жертв преступлений, индийцы поздравляют матерей, а у японцев – День кошек. А еще в этот день родился немецкий философ Артур Шопенгауэр.Что празднуют в миреМеждународный день поддержки жертв преступлений – памятная дата, призванная обратить внимание на проблемы людей, пострадавших от криминальных действий. Дата приурочена к событию в Англии: 22 февраля 1990 года правительство страны опубликовало "Хартию жертв преступлений".В Индии – День матери. Этот праздник проходит по-особенному: в День матери женщины читают молитвы и постятся. Они просыпаются до восхода солнца, совершают омовение и начинают молиться за своих детей. Ритуал заканчивается с появлением на небе луны либо первой звезды.У японцев – День кошек. А появился он весьма необычно: слово "два" по-японски звучит "ни", игриво - "нян". Японцы считают, что кошка мяукает не иначе как "нян-нян-нян" – то есть "два-два-два". Согласно логике, это обозначает двадцать второе число второго месяца. Вот так японские кошки получили свой праздник.Американцы отмечают день рождения президента Джорджа Вашингтона. "Отец-основатель" США родился 22 февраля 1732 года. В годовщину рождения Вашингтона американцы вспоминают его политические и военные качества.Знаменательные событияВ 1653 году на Руси началась церковная реформа патриарха Никона, ознаменованная введением новых обрядов и унификацией богослужебных текстов.В 1921 году в Советской России был создан Госплан СССР – госорган, осуществлявший общегосударственное планирование развития народного хозяйства.В 1968 году на острове Ватерлоо в Западной Антарктиде начала действовать первая советская полярная станция "Беллинсгаузен".Кто родился22 февраля 1788 года родился немецкий философ, один из первых представителей школы иррационализма Артур Шопенгауэр, известный научными трудами "Мир как воля и представление" и "Две основные идеи этики". Любимым занятием философа было чтение. Его библиотека насчитывала 1 375 книг, что весьма прилично для XVIII века.В 1850 году на свет появился русский живописец-пейзажист Федор Васильев. Из-за болезни он прожил всего 23 года, однако созданные им полотна прославились на весь мир. Последние годы своей жизни живописец провел в Крыму, где написал картины "Болото" и "Крымский вид", отмеченные премиями Общества поощрения. Похоронен он в Ялте, где скончался от туберкулеза.Также 22 февраля родились актрисы Ольга Будина, Дрю Берримор, Джери Райан, британский певец Джеймс Блант, мексиканская модель, "Мисс Вселенная-2010" Химена Наваррете и другие.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 22 февраля

Что отмечают в России и в мире в среду, 22 февраля

00:00 22.02.2023
 
Бирманская кошка обладает длинной шерстью и спокойным характером
Бирманская кошка обладает длинной шерстью и спокойным характером
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. 22 февраля мир отмечает Международный день поддержки жертв преступлений, индийцы поздравляют матерей, а у японцев – День кошек. А еще в этот день родился немецкий философ Артур Шопенгауэр.

Что празднуют в мире

Международный день поддержки жертв преступлений – памятная дата, призванная обратить внимание на проблемы людей, пострадавших от криминальных действий. Дата приурочена к событию в Англии: 22 февраля 1990 года правительство страны опубликовало "Хартию жертв преступлений".
В Индии – День матери. Этот праздник проходит по-особенному: в День матери женщины читают молитвы и постятся. Они просыпаются до восхода солнца, совершают омовение и начинают молиться за своих детей. Ритуал заканчивается с появлением на небе луны либо первой звезды.
У японцев – День кошек. А появился он весьма необычно: слово "два" по-японски звучит "ни", игриво - "нян". Японцы считают, что кошка мяукает не иначе как "нян-нян-нян" – то есть "два-два-два". Согласно логике, это обозначает двадцать второе число второго месяца. Вот так японские кошки получили свой праздник.
Американцы отмечают день рождения президента Джорджа Вашингтона. "Отец-основатель" США родился 22 февраля 1732 года. В годовщину рождения Вашингтона американцы вспоминают его политические и военные качества.

Знаменательные события

В 1653 году на Руси началась церковная реформа патриарха Никона, ознаменованная введением новых обрядов и унификацией богослужебных текстов.
В 1921 году в Советской России был создан Госплан СССР – госорган, осуществлявший общегосударственное планирование развития народного хозяйства.
В 1968 году на острове Ватерлоо в Западной Антарктиде начала действовать первая советская полярная станция "Беллинсгаузен".

Кто родился

22 февраля 1788 года родился немецкий философ, один из первых представителей школы иррационализма Артур Шопенгауэр, известный научными трудами "Мир как воля и представление" и "Две основные идеи этики". Любимым занятием философа было чтение. Его библиотека насчитывала 1 375 книг, что весьма прилично для XVIII века.
В 1850 году на свет появился русский живописец-пейзажист Федор Васильев. Из-за болезни он прожил всего 23 года, однако созданные им полотна прославились на весь мир. Последние годы своей жизни живописец провел в Крыму, где написал картины "Болото" и "Крымский вид", отмеченные премиями Общества поощрения. Похоронен он в Ялте, где скончался от туберкулеза.
Также 22 февраля родились актрисы Ольга Будина, Дрю Берримор, Джери Райан, британский певец Джеймс Блант, мексиканская модель, "Мисс Вселенная-2010" Химена Наваррете и другие.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 22 февраля
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